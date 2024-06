Thập niên 80-90, Châu Huệ Mẫn (SN 1967) là mỹ nhân nổi danh khắp đất Cảng Thơm sau khi xuất hiện trong những bộ phim đình đám như Đại thời đại, Thế giới ba người... 30 năm trước, nhan sắc của Châu Huệ Mẫn khiến bao người chao đảo, gọi cô là "Ngọc nữ Hồng Kông".

Vào năm 2009, Châu Huệ Mẫn kết hôn với Nghê Chấn, tuy nhiên sau đó cô quyết định không sinh con để giữ nhan sắc, dù mẹ chồng cô phản đối kịch liệt.

Ngoài chuyện từ bỏ sinh con để trẻ mãi, Châu Huệ Mẫn còn thực hiện một loạt những thói quen nghiêm khắc để giữ gìn góc dáng.

Hiện nay khi đã bước sang tuổi 57 nhưng cô vẫn xinh đẹp, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Trong những bức ảnh mà nàng mỹ nhân chia sẻ, khán giả hết lời khen ngợi vì diện mạo không có dấu vết thời gian.

Châu Huệ Mẫn thực hiện quy tắc gồm "4 chữ" trong bữa ăn

Châu Huệ Mẫn không bao giờ hút thuốc lá, tránh xa chất kích thích. Thay vào đó, mỹ nhân U55 này thường xuyên tập thể dục, học yoga. Ngoài ra, tinh thần lạc quan chính là "vũ khí" hiệu quả để cô chống lão hóa.

Huệ Mẫn cho biết cô thường không ăn các thực phẩm chứa nhiều muối và đường. Cô luôn coi trọng việc uống đủ nước mỗi ngày bởi nước không chỉ tốt cho da mà còn giúp đốt cháy calo hiệu quả.

Đặc biệt, trong bữa ăn cô thường thực hiện quy tắc gồm "4 chữ" đó là: Ăn no 8 phần.

Mỹ nhân U60 đã duy trì thói quen chỉ ăn no đúng 8 phần suốt nhiều năm nay để không gây áp lực cho hệ tiêu hóa, cũng như có thể giữ gìn vóc dáng của mình.

Nguyên tắc ăn no 8 phần (trong tổng số 10) ở Nhật Bản được gọi là Hara Hachi Bu - nghĩa là chỉ ăn no khoảng 80% nhu cầu, buông bát đũa khi còn hơi đói, nhất định không cố ăn cho đến lúc no căng. Như vậy, một lúc sau cơ thể sẽ thoải mái và dễ chịu.

Thực tế, thói quen ăn quá no, quá nhiều trong một bữa có thể gây tăng cân, trào ngược axit, ợ nóng, khó chịu ở dạ dày, tăng lượng đường trong máu...

Khi chúng ta ăn, dạ dày sẽ giãn ra để chứa những gì vừa tiêu thụ. Ăn quá nhiều có thể khiến dạ dày căng ra quá mức bình thường, dẫn đến áp lực và khó chịu. Trong thời gian ngắn mà tiêu thụ lượng đồ ăn quá lớn có thể gây khó chịu về tiêu hóa, trào ngược axit...

Theo một bài báo của Nutrients năm 2019, ăn quá nhiều cũng có thể dẫn đến tình trạng kháng leptin. Leptin là một loại hormone được sản xuất bởi các tế bào mỡ ,để báo cho não biết bạn đã no. Cơ thể càng có nhiều mỡ thì họ càng có nhiều leptin. Tuy nhiên, trong tình trạng kháng leptin, não không nhận được tín hiệu từ leptin để ngừng ăn. Vì vậy, cảm giác thèm ăn vẫn ở mức cao, dẫn đến một vòng luẩn quẩn là tiếp tục ăn quá nhiều, có thể dẫn đến tăng mỡ nhiều hơn. Ăn quá nhiều cũng có thể làm tăng mức chất béo trung tính, đặc biệt nếu bạn tiêu thụ quá nhiều thực phẩm nhiều đường hoặc uống quá nhiều rượu.

Làm sao để chúng ta có thể ăn ít lại?

Hình minh họa.

- Bạn hãy uống 300ml nước trước bữa ăn: Uống nước vào lúc này sẽ giúp bạn tăng cường trao đổi chất. Hơn nữa, nước sẽ làm loãng các enzym tiêu hóa, dẫn đến giảm tỷ lệ tiêu hóa và hấp thụ, đó là một cách hiệu quả để giảm cân. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng những người uống 2 ly nước trước bữa ăn sẽ tiêu thụ ít hơn 75-90 calo khi ăn.

- Ăn đủ protein: Protein giúp cảm giác giác không lâu, giảm cảm giác chủ đề ăn. Những loại protein có lợi cho quá trình giảm cân bao gồm thịt gà, thịt bò, thịt lợn, cá...

- Ăn đủ chất xơ: Chất xơ có trong rau, hoa quả và ngũ cốc nguyên tử tinh bột giúp bạn cảm thấy không lâu nữa.

- Ăn chậm: Nhai kỹ sẽ giúp bạn no lâu hơn, từ đó giảm nhu cầu ăn uống.

- Đừng để bản thân đói quá: Ăn những bữa ăn nhỏ, không bỏ bữa... sẽ giúp bạn kiểm soát nhu cầu ăn uống, từ đó ăn ít lại...