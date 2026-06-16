Sả - "khắc tinh" tự nhiên của muỗi

Sả là một trong những loại cây được nhắc đến nhiều nhất khi nói về khả năng xua đuổi muỗi. Trong thân và lá sả có chứa tinh dầu citronella – thành phần được sử dụng phổ biến trong nhiều sản phẩm chống muỗi trên thế giới.

Mùi hương từ tinh dầu sả có thể làm giảm khả năng định hướng của muỗi, khiến chúng khó tìm thấy con người hơn. Chính vì vậy, nhiều gia đình thường trồng sả thành từng bụi quanh hàng rào, lối đi hoặc đặt chậu sả ở ban công, cửa sổ.

Không chỉ giúp hạn chế côn trùng, sả còn là loại gia vị quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Theo y học cổ truyền, sả có tính ấm, mùi thơm, thường được dùng để hỗ trợ giải cảm, kích thích tiêu hóa và giảm đầy hơi. Lá sả còn có thể dùng để nấu nước xông khi bị cảm lạnh hoặc thời tiết thay đổi.

Một ưu điểm khác của sả là rất dễ trồng, ít sâu bệnh, thích hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Bạc hà - thơm mát, dễ trồng

Bạc hà cũng là loại cây được nhiều người yêu thích nhờ hương thơm dễ chịu và khả năng hỗ trợ xua đuổi côn trùng. Tinh dầu bạc hà chứa menthol, tạo mùi thơm mạnh mà nhiều loại côn trùng, trong đó có muỗi, thường không ưa thích.

Loại cây này có thể trồng trong chậu nhỏ đặt ở cửa sổ, sân thượng hoặc khu vực bếp. Chỉ cần một khoảng đất nhỏ và đủ độ ẩm, bạc hà có thể phát triển khá nhanh.

Ngoài công dụng hỗ trợ đuổi muỗi, bạc hà còn được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực và chăm sóc sức khỏe. Lá bạc hà thường được dùng pha trà, làm đồ uống giải nhiệt hoặc làm gia vị cho nhiều món ăn.

Trong dân gian, bạc hà còn được sử dụng để giúp giảm cảm giác khó chịu khi cảm lạnh, nghẹt mũi và hỗ trợ tiêu hóa. Mùi hương từ lá bạc hà cũng giúp nhiều người cảm thấy thư giãn, dễ chịu hơn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Húng quế - rau gia vị giàu tinh dầu

Húng quế là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Ít người biết rằng loại cây này cũng chứa nhiều tinh dầu thơm có khả năng hỗ trợ xua đuổi muỗi và một số loại côn trùng khác.

Mùi thơm đặc trưng của húng quế xuất phát từ các hợp chất tự nhiên trong lá. Khi được trồng thành cụm hoặc đặt gần cửa ra vào, cửa sổ, hương thơm từ cây có thể góp phần làm giảm sự xuất hiện của muỗi trong khu vực sinh hoạt.

Không chỉ có giá trị làm rau ăn sống, húng quế còn được y học cổ truyền đánh giá là loại thảo dược có nhiều lợi ích. Loại rau này chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Một số bài thuốc dân gian còn sử dụng húng quế để hỗ trợ giảm ho, làm ấm cơ thể và cải thiện tiêu hóa.

Húng quế sinh trưởng tốt trong điều kiện nắng ấm, dễ chăm sóc và có thể thu hoạch lá thường xuyên.

Các chuyên gia cho rằng việc trồng cây có mùi thơm chỉ là biện pháp hỗ trợ giúp hạn chế phần nào sự xuất hiện của muỗi. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào số lượng cây, diện tích không gian và điều kiện môi trường xung quanh.

Để phòng tránh các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết, người dân vẫn cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp khác như loại bỏ nước đọng, vệ sinh môi trường sống, đậy kín dụng cụ chứa nước, mắc màn khi ngủ và sử dụng các sản phẩm chống muỗi khi cần thiết.

Việc kết hợp giữa những loại cây xanh có hương thơm tự nhiên với các biện pháp phòng chống muỗi khoa học không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn mang lại không gian sống xanh, sạch và gần gũi với thiên nhiên.