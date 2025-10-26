Đừng nghĩ chỉ có kết quả khám sức khỏe mới phát hiện bệnh thận. Thực tế, thói quen và trạng thái khi ngủ lại là “máy cảnh báo tự nhiên” phản ánh sớm nhất sức khỏe của thận.

1. Thức dậy đi tiểu nhiều lần

Thông thường, người khỏe mạnh chỉ đi tiểu 0-1 lần trong đêm. Nhưng nếu bạn phải dậy hơn 2 lần, thậm chí lượng nước tiểu ban đêm chiếm hơn 1/3 tổng lượng nước tiểu cả ngày, rất có thể thận đang suy giảm khả năng cô đặc nước tiểu.

Ngoài ra, nếu nước tiểu có nhiều bọt nhỏ li ti, để lâu không tan, điều đó có thể báo hiệu lượng protein trong nước tiểu vượt ngưỡng. Còn khi nước tiểu có màu sậm như nước trà hay hồng nhạt như nước rửa thịt, hãy cảnh giác vì đó có thể là dấu hiệu hồng cầu rò rỉ, tín hiệu thận đang gặp tổn thương.

2. Biểu hiện bất thường khi ngủ

Người bị thận yếu thường gặp hội chứng chân không yên, đôi chân cảm giác khó chịu, cứ phải cử động liên tục mới dễ ngủ, đây là triệu chứng có thể xuất hiện ở giai đoạn đầu của suy thận. Nếu bạn hay đổ mồ hôi về đêm dù phòng mát, kèm khô miệng, đắng miệng, thì có thể thận đang giảm khả năng thải độc.

Ngoài ra, hiện tượng ngưng thở khi ngủ (ngủ ngáy, ngừng thở vài giây rồi thở mạnh) cũng có mối liên hệ hai chiều với bệnh thận mãn tính.

3. Những dấu hiệu nhỏ nhưng nguy hiểm vào buổi sáng

Buổi sáng ngủ dậy mà mắt sưng húp, ấn vào có vết lõm, chứng tỏ thận đã yếu, khả năng đào thải nước kém khiến chất lỏng ứ đọng ở mí mắt. Cảm giác mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc, đó có thể là hậu quả của việc chất độc trong cơ thể không được đào thải hết qua thận. Nếu hơi thở có mùi khai như nước tiểu, đây là dấu hiệu cực kỳ nghiêm trọng, có thể là hơi thở của người mắc hội chứng urê máu cao (uremic breath), cho thấy chức năng thận đã tổn thương nặng.

3 thói quen trước khi ngủ giúp “cứu” thận

- Hạn chế uống nước quá nhiều buổi tối: Nên ngừng uống nước 2 tiếng trước khi ngủ, và tổng lượng không vượt quá 200ml để giảm gánh nặng cho thận.

- Nằm nghiêng sang phải: Tư thế này giúp giảm áp lực lên thận, tránh nằm sấp vì dễ gây chèn ép các cơ quan nội tạng.

- Theo dõi huyết áp ban đêm: Nếu huyết áp tăng cao bất thường vào buổi tối, rất có thể bạn đang bị tăng huyết áp do thận.

Các chuyên gia cảnh báo: “Thận hoạt động suốt 24 giờ mỗi ngày như một trạm xử lý nước thải. Khi thận gặp vấn đề, chất lượng giấc ngủ sẽ là tín hiệu đầu tiên”.

Nếu bạn nhận thấy mình có từ 3 dấu hiệu trở lên trong danh sách trên kéo dài hơn 2 tuần, hãy nhanh chóng đi kiểm tra nước tiểu và chức năng thận. Bệnh thận nếu được phát hiện sớm hoàn toàn có thể kiểm soát được. Hãy để mỗi giấc ngủ đêm nay không chỉ là để nghỉ ngơi, mà còn là “thước đo” giúp bạn bảo vệ sức khỏe thận, bảo vệ chính mạng sống của mình.