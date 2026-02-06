Tháng Chạp về, mùi hương trầm thoang thoảng quyện trong cái rét ngọt báo hiệu một mùa Tết nữa lại đến. Đây cũng là lúc nhà nhà rục rịch chuẩn bị cho lễ cúng ông Công ông Táo, và việc bao sái ban thờ, tỉa chân nhang là nghi thức quan trọng nhất để "tống cựu nghênh tân". Thế nhưng, bàn thờ là nơi linh thiêng, tụ khí, không phải cứ thấy bụi là lau, thấy đầy là rút. Có những nguyên tắc ngầm mà người xưa truyền lại, nếu vô tình phạm phải đặc biệt là 3 đại kỵ dưới đây thì chẳng những mất lộc mà còn khiến gia đạo dễ nảy sinh chuyện xào xáo không đáng có.

Giữ yên "tọa độ", chớ làm động bát hương

Người xưa vẫn thường ví von, bát hương trên bàn thờ cũng giống như ngôi nhà của tổ tiên, thần linh vậy. Ngôi nhà có vững chãi, yên ổn thì người ở mới an tâm phù hộ độ trì. Một trong những lỗi sai phổ biến nhất mà các chị em hay mắc phải vì quá cầu toàn, muốn lau chùi thật sạch mọi ngóc ngách, đó là nhấc hẳn bát hương ra ngoài hoặc xê dịch vị trí lung tung. Trong phong thủy, bát hương cần sự "tĩnh". Việc xê dịch tùy tiện, dù chỉ là vài phân, cũng được coi là làm "động" phần âm, gây ảnh hưởng đến sự kết nối tâm linh và trạ khí của cả ngôi nhà.

Khi tiến hành tỉa chân nhang, hãy nhớ nguyên tắc "bất di bất dịch". Gia chủ nên dùng một tay giữ chặt bát hương để cố định, tay còn lại nhẹ nhàng rút từng chân nhang một cách kính cẩn. Đừng vội vàng rút cả nắm lớn, hãy rút từ từ, để lại một số lẻ chân nhang cũ (thường là 3, 5 hoặc 7 nén) tượng trưng cho việc giữ lại phúc khí, sự ấm cúng và kết nối giữa các thế hệ. Phần tro trong bát nếu đầy quá có thể dùng thìa nhỏ xúc bớt ra, tuyệt đối không dốc ngược bát hương đổ tro đi, hành động này được coi là "tán lộc", cực kỳ xui xẻo cho năm mới.





Nước bao sái không được dùng nước lã lạnh lẽo

Đại kỵ thứ hai nằm ở chính thứ nước chúng ta dùng để lau dọn. Nhiều người tiện tay vặn nước từ vòi, dùng nước lạnh tanh để lau rửa bài vị, bát hương. Điều này xét về mặt tâm linh là thiếu sự trang trọng và không đủ sức để tẩy uế, trừ tà. Bàn thờ thuộc tính Hỏa và Mộc, cần sự ấm áp, trong khi nước lã lạnh lẽo lại mang tính Hàn, dễ làm nguội lạnh không khí trang nghiêm.

Thay vào đó, hãy chuẩn bị một nồi nước bao sái "chuẩn chỉnh" và đầy thành tâm. Đó phải là nước ấm, được đun cùng với các loại thảo mộc có tính nóng và mùi thơm dịu nhẹ như quế, hồi, gừng, hoặc đơn giản là nước ngũ vị hương hay rượu gừng. Hương thơm thảo mộc không chỉ giúp làm sạch bụi trần, tẩy uế khí mà còn mang lại sinh khí, sự ấm áp cho gian thờ tự. Khi lau, hãy dùng một chiếc khăn mới tinh, sạch sẽ, thấm nước thảo mộc ấm và lau nhẹ nhàng. Mùi hương quế, hồi lan tỏa trong không gian sẽ khiến lòng người cũng trở nên thanh tịnh, nhẹ nhàng hơn, sẵn sàng đón những điều may mắn sắp tới.





Đừng biến chân nhang thành rác thải

Cuối cùng, một hành động tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại phạm kỵ rất lớn là cách xử lý chân nhang sau khi tỉa. Nhiều gia đình sau khi rút xong liền tiện tay gom hết chân nhang, tro cũ bỏ vào túi rác chung với rác thải sinh hoạt hàng ngày. Theo quan niệm dân gian, những vật phẩm trên bàn thờ đều đã được "hưởng" hương hỏa, là vật thiêng liêng. Việc vứt lẫn lộn vào nơi ô uế bị xem là hành động bất kính, "phạm thượng", có thể khiến thần linh quở trách, công danh sự nghiệp của gia chủ vì thế mà gặp trắc trở.

Cách xử lý đúng đắn và văn minh nhất là hãy gom gọn chân nhang cũ, mang đi hóa (đốt) thành tro. Phần tro này sau đó nên được thả trôi nhẹ nhàng xuống dòng sông, hồ mát mẻ hoặc bón vào gốc cây xanh tươi trong vườn nhà. Hành động này mang ý nghĩa "cát bụi trở về với cát bụi", mọi sự lại sinh sôi nảy nở, tuần hoàn luân chuyển, vừa bảo vệ môi trường, vừa giữ trọn đạo hiếu kính.

Tỉa chân nhang ngày ông Táo không chỉ là dọn dẹp nhà cửa, mà là dọn dẹp cả tâm hồn, thể hiện lòng thành kính của con cháu với ông bà tổ tiên. Tránh được 3 điều đại kỵ này, tâm sẽ an, mà tâm an thì vạn sự mới hanh thông. Hy vọng với những lưu ý nhỏ nhưng "có võ" này, các chị em sẽ có một nghi thức bao sái thật chu toàn, để bàn thờ gia tiên luôn ấm cúng, tụ lộc, đón một năm mới Bính Ngọ 2026 bình an và rực rỡ.

