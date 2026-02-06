Người xưa vẫn bảo "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Lễ cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp hàng năm không chỉ đơn thuần là một nghi thức, mà nó đã trở thành cái "hồn" của Tết Việt, là dấu mốc báo hiệu năm cũ sắp qua, năm mới đang về. Đó là lúc gian bếp nhỏ - nơi giữ lửa hạnh phúc gia đình được dọn dẹp tinh tươm, mâm cơm cũng được chuẩn bị tươm tất để tiễn những vị thần cai quản đất đai, bếp núc lên Thiên đình báo cáo trọn vẹn một năm đã qua.

Năm nay, ngày Táo quân về trời rơi vào ngày đầu tuần, công việc bộn bề, nhưng các chị em đừng vì thế mà lơ là. Việc chọn đúng khung giờ hoàng đạo để hành lễ trong năm 2026 này được các chuyên gia phong thủy đánh giá là cực kỳ quan trọng để kích hoạt cung tài lộc và gia đạo bình an cho gia chủ.

Ý nghĩa thiêng liêng đằng sau mâm cỗ tiễn Táo

Trong tâm thức của người Việt, Táo Quân không chỉ là vị thần cai quản việc bếp núc mà còn là người ghi chép lại toàn bộ "nhật ký" sinh hoạt, lối sống, cách cư xử của các thành viên trong gia đình suốt một năm ròng rã. Ngày 23 tháng Chạp chính là ngày ông Táo cưỡi cá chép về trời để tâu bày với Ngọc Hoàng mọi chuyện hay dở, tốt xấu.

Vì thế, lễ cúng này mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng: vừa là lời cảm tạ các vị thần đã che chở cho gia đình một năm qua, vừa là lời gửi gắm, mong cầu các Táo "nói khéo" đôi lời, xí xóa những điều chưa trọn vẹn và ban phước lành cho năm mới. Một mâm cỗ dù đơn sơ hay thịnh soạn, cốt lõi vẫn nằm ở tấm lòng thành kính và sự chỉn chu đúng thời điểm.

Người ta tin rằng, nếu tiễn Táo đi đúng giờ đẹp, đường đi của các ngài sẽ hanh thông, báo cáo thuận lợi, từ đó gia chủ cũng được hưởng lây cái phước phần, năm mới làm ăn tấn tới, gia đạo trong ấm ngoài êm.





Chốt lịch "giờ vàng Hoàng đạo" ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025

Theo Lịch Vạn Niên, ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ (để đón Tết Bính Ngọ 2026) Dương lịch sẽ rơi vào thứ Ba, ngày 10 tháng 2 năm 2026. Vì rơi vào ngày làm việc hành chính nên nhiều gia đình sẽ có xu hướng cúng sớm. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian và lời khuyên của các chuyên gia phong thủy, việc cúng Táo Quân tốt nhất vẫn nên diễn ra "đúng ngày, đúng buổi". Nguyên tắc là lễ cúng phải được hoàn tất trước 12 giờ trưa (giờ Ngọ) ngày 23 tháng Chạp. Bởi lẽ, đây là thời điểm Thiên đình đóng cửa, nếu cúng muộn hơn, Táo Quân sẽ không kịp lên chầu, mọi lời khẩn cầu của gia chủ sẽ không đến được tai Ngọc Hoàng.

Cụ thể, trong buổi sáng ngày thứ Ba (10/2/2026), có 1 khung giờ Hoàng đạo cực đẹp, đại cát đại lợi mà các chị em nên "note" ngay vào lịch để sắp xếp công việc:

Giờ Thìn (07h00 - 09h00): Đây là giờ Tốc hỷ. Khung giờ này được coi là thời điểm cực kỳ tốt cho việc cầu công danh, sự nghiệp. Nếu gia chủ là người làm ăn kinh doanh, hoặc đang mong cầu sự thăng tiến, thi cử đỗ đạt cho con cái, thì việc dâng hương, hóa vàng và thả cá vào khung giờ này được tin là sẽ mang lại sự hanh thông, mọi việc trôi chảy như ý muốn, quý nhân phù trợ tứ phương.

Nếu không thể sắp xếp cúng đúng ngày 23, gia chủ có thể cúng trước đó 1-2 ngày (tức ngày 21 hoặc 22 tháng Chạp). Tuy nhiên, hãy cố gắng chọn các khung giờ buổi sáng, khi mặt trời đang lên để đón nhận năng lượng tích cực nhất. Tuyệt đối tránh cúng sau 12 giờ trưa ngày 23, vì theo dân gian, lúc này Táo đã đi rồi, lễ vật dâng lên cũng trở nên vô nghĩa.





Sự chân thành trong lễ vật và nghi thức phóng sinh

Bên cạnh chuyện giờ giấc, sự "mộc mạc" và chân thành trong lễ vật cũng là điều đáng bàn. Đừng nghĩ rằng cứ mâm cao cỗ đầy, vàng mã đốt ngút trời là được chứng giám. Xu hướng tâm linh hiện đại hướng về sự giản tiện nhưng tinh tế. Mâm cúng Táo Quân cốt yếu cần có: Bộ mũ áo Táo quân (2 mũ ông, 1 mũ bà), hương, hoa tươi, quả đẹp, cau trầu, rượu nước và một đĩa xôi, khoanh giò hoặc một con gà luộc ngậm hoa hồng. Đặc biệt, "phương tiện" đi lại của các Táo là cá chép là vật không thể thiếu.

Năm 2026, hãy thử thay đổi thói quen đốt quá nhiều vàng mã. Thay vào đó, hãy chú trọng vào nghi thức thả cá chép. Hãy chọn những chú cá khỏe mạnh, bơi lội linh hoạt. Khi thả, hãy tìm những khúc sông, hồ nước sạch sẽ, nhẹ nhàng nghiêng bát để cá trôi theo dòng nước, tuyệt đối không đứng trên cao ném xuống hay thả cả túi nilon. Hành động thả cá nhẹ nhàng, nâng niu chính là biểu hiện của lòng từ bi, phóng sinh tích đức, giúp cho đường về trời của ông Táo thêm phần thuận lợi, và cũng là cách để gieo mầm thiện lành cho chính gia đình mình trong năm mới.

Cuối cùng, dù chọn giờ nào, cúng to hay nhỏ, điều quan trọng nhất vẫn là không khí hòa thuận trong gia đình vào giây phút ấy. Đừng để chuyện bếp núc bận rộn làm nảy sinh cãi vã, to tiếng. Hãy để ông Táo mang theo nụ cười, sự yêu thương và lòng biết ơn của cả gia đình lên Thiên đình. Đó mới chính là "lễ vật" quý giá nhất để đổi lấy một năm Bính Ngọ 2026 bình an, tài lộc và hạnh phúc vẹn tròn.

Trước khi cúng, hãy lau dọn ban thờ và đặc biệt là khu vực bếp nấu thật sạch sẽ. Có thể dùng nước gừng hoặc nước ngũ vị hương bao sái để tẩy uế, nạp khí mới. Một căn bếp ấm, sạch, thơm tho chính là phong thủy tốt nhất để giữ chân Thần Tài và Táo Quân ở lại phù hộ cho gia chủ.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)