Loài hoa đang được chị em Hà Nội săn lùng dịp Tết: Giá chỉ bằng bát phở mà sang chảnh như trời Tây, đặt đâu cũng thấy lộc về

Khi phố phường Hà Nội bắt đầu lất phất mưa xuân và không khí lạnh tràn về, cũng là lúc các bà nội trợ rục rịch đi tìm những mảng màu mới để trang hoàng nhà cửa. Năm nay, bên cạnh những cành đào phai hay chậu quất trĩu quả quen thuộc, một "nhân tố bí ẩn" đang âm thầm chiếm sóng trên các hội nhóm yêu hoa. Đó là những chậu cây nhỏ xíu với cái tên rất kêu: Nho lục bình (hay còn gọi là Dạ lan hương nho).

Không phô trương cầu kỳ, loài hoa này chinh phục người chơi bởi sắc tím xanh mê hoặc và hình dáng những chùm hoa bụ bẫm hệt như chùm nho tí hon. Chỉ với khoảng 79k cho một chậu 3 củ cây xinh xắn, chị em đã có thể mang cả một góc trời Âu lãng mạn và sự may mắn, sum vầy về đặt ngay trên bàn làm việc.





"Nàng thơ" tím biếc mang hương vị mùa xuân châu Âu

Nếu lần đầu tiên nhìn thấy loài hoa này, hẳn bạn sẽ phải thốt lên vì sự đáng yêu quá đỗi của nó. Tên khoa học của em nó là Muscari, thuộc họ Măng tây nhưng lại có họ hàng gần với lan hồ điệp và dạ lan hương, thế nên cái tên "nho lục bình" hay "dạ lan nho" ra đời cũng từ đặc điểm ngoại hình độc đáo ấy. Hãy tưởng tượng những chiếc lá xanh mướt, thon dài như lá hẹ vươn lên đầy sức sống, ôm ấp lấy trục hoa mập mạp.

Mặc dù giá cả có thể "hạt dẻ" nhưng chất lượng loại hoa này rất đáng để bày trong nhà dịp Tết.

Và rồi từ đó, hàng trăm bông hoa nhỏ xíu như những chiếc chuông úp ngược, xếp tầng tầng lớp lớp tạo thành hình chùm nho tím biếc. Chính cái màu xanh tím (blue-purple) lạ mắt ấy là điểm "ăn tiền" nhất, khiến không gian phòng khách hay bàn làm việc bỗng trở nên sang trọng, tĩnh tại và có chiều sâu hơn hẳn so với những gam màu đỏ vàng rực rỡ thường thấy ngày Tết.

Nhiều tiệm hoa tại Hà Nội đắt hàng lựa chọn loại hoa này về chưng Tết.

Không chỉ đẹp ở sắc, loài hoa này còn "quyến rũ" ở hương. Vào những ngày nồm ẩm của tiết trời tháng Chạp, đặt một chậu nho lục bình trong phòng, bạn sẽ cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng, ngọt dịu tựa như mùi xạ hương pha lẫn mùi trái cây chín mọng sau cơn mưa. Nó không nồng nàn gây nhức đầu, mà cứ lẩn khuất đâu đó, khiến tâm hồn người thưởng hoa trở nên thư thái, nhẹ nhõm lạ thường.

Biểu tượng của sự sum vầy và khởi đầu may mắn

Mặc dù trong ngôn ngữ hoa phương Tây, loài hoa này đôi khi mang mác những nỗi niềm riêng, nhưng khi du nhập về Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán, hình dáng của nó lại mang một ý nghĩa phong thủy cực tốt lành mà ít người để ý. Những bông hoa nhỏ xíu kết dính lấy nhau, mọc thành chùm lớn tượng trưng cho sự đoàn kết, sum họp và sự gắn bó khăng khít của các thành viên trong gia đình. Hình ảnh chùm nho trĩu trịt cũng gợi liên tưởng đến sự sinh sôi, nảy nở, tài lộc dồi dào.

Hơn nữa, sức sống của loài cây này cực kỳ mãnh liệt. Vốn có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải, nho lục bình chịu lạnh rất giỏi, lá vẫn xanh mướt ngay cả trong mùa đông giá rét. Việc chưng một chậu cây xanh tốt, ra hoa đúng dịp đầu năm mới chính là cách để chị em gửi gắm ước vọng về một năm mới kiên cường, sức khỏe dồi dào và vạn sự hanh thông. Với mức giá chỉ khoảng 79.000 đồng cho một bầu 3 củ, đây thực sự là món "phụ kiện" trang trí Tết ngon-bổ-rẻ, thay thế hoàn hảo cho những lọ hoa tiền triệu mà vẫn đảm bảo độ "sang - xịn - mịn".

Nho lục bình có kích thước nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích, bày ở bàn trà hay bàn làm việc đều hợp.

Bí kíp chăm sóc để "nho tím" bung nở rực rỡ nhất

Nhiều chị em lo ngại mua hoa lạ về khó chăm, nhưng thực tế nho lục bình lại là loài "dễ tính" bậc nhất, phù hợp cả với những "tay mơ" chưa từng trồng cây bao giờ. Bạn chỉ cần nhớ thần chú "ưa lạnh, ghét úng" là đủ. Vì xuất thân từ xứ lạnh, em nó rất thích hợp với thời tiết se lạnh của miền Bắc dịp Tết. Bạn có thể trồng trong chậu đất nung, chậu gốm nhỏ hoặc thậm chí là tận dụng những chiếc cốc xinh xắn có lỗ thoát nước.

Về đất trồng, hãy chọn loại đất tơi xốp, có thể trộn thêm một chút đá trân châu hoặc xỉ than để thoát nước tốt, bởi "kẻ thù" lớn nhất của loài hoa này là sự ngập úng. Nguyên tắc tưới nước là "thà khô hơn ướt", chỉ tưới khi thấy mặt đất đã se khô, và tuyệt đối nhớ một điều cấm kỵ: Đừng tưới trực tiếp vào nhụy hoa hay kẽ lá, nước đọng sẽ dễ làm thối củ. Hãy tưới nhẹ nhàng ở mép chậu hoặc dùng phương pháp ngâm chậu (thấm ngược).

Ngoài màu vàng của hoa mai, hồng của hoa đào, cam của những chậu quất Tết, hãy thử bày một vài chậu nho lục bình để không gian ngày Tết tăng thêm sự bình yên và thảnh thơi.

Để hoa lên màu đẹp nhất, hãy đặt cây ở nơi có ánh sáng tán xạ, ví dụ như bậu cửa sổ hướng Nam hoặc bàn trà gần ban công. Ánh sáng đủ đầy sẽ giúp lá không bị mọc dài loằng ngoằng và hoa sẽ đậm màu, bền hương hơn. Sau khi chơi Tết xong, hoa tàn, bạn đừng vội vứt đi. Hãy cắt bỏ ngồng hoa, tiếp tục nuôi lá và bón chút phân loãng cho đến khi lá vàng úa. Lúc này, bạn có thể đào củ lên, bảo quản nơi khô mát, chờ đến mùa thu năm sau trồng lại, một vòng đời mới lại bắt đầu.

Tết này, thay vì chen chúc mua những chậu hoa to lớn cồng kềnh, sao không thử đổi gió với một chậu nho lục bình nhỏ xinh? Một chút sắc tím biếc, một chút hương thơm dịu dàng chắc chắn sẽ là nốt nhạc trầm xao xuyến, mang lại bình yên và may mắn cho ngôi nhà của bạn trong những ngày đầu năm mới.