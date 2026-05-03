3 con giáp số hưởng ngày 4/5

Bước sang ngày đầu tuần 4/5, vũ trụ như đang ưu ái dành tặng một số con giáp món quà bất ngờ. Có người gặp được quý nhân nâng đỡ, có người chốt deal thành công, lại có người tự dưng nhặt được tin vui từ trên trời rơi xuống. Nếu bạn nằm trong ba con giáp dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận một ngày "trăm việc thuận lòng".

Tuổi Tý: Quý nhân phù trợ, tài lộc gõ cửa từ sáng sớm

Ngày 4/5, người tuổi Tý như cá gặp nước, làm việc gì cũng có người sẵn sàng giúp đỡ. Đặc biệt với những ai đang làm kinh doanh, buôn bán hay chạy dự án, đây là ngày bạn có thể chốt được hợp đồng quan trọng mà tưởng chừng đã bế tắc nhiều ngày trước đó. Một cuộc gọi, một tin nhắn, hay thậm chí chỉ là một cái gật đầu của đối tác cũng có thể mở ra cánh cửa lớn cho bạn.





Tài lộc của tuổi Tý ngày 4/5 không chỉ đến từ công việc chính, mà còn có thể đến từ những khoản phụ thu bất ngờ như tiền hoa hồng, tiền thưởng, hoặc một món nợ cũ tưởng đã quên giờ được trả lại đầy đủ. Trong chuyện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được đối tượng phù hợp qua giới thiệu của bạn bè, người thân. Còn với những ai đã có đôi, không khí gia đình ấm cúng, vợ chồng hiểu nhau hơn sau những hiểu lầm nhỏ nhặt vừa qua.

Lời khuyên cho tuổi Tý là hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ, vì cơ hội tốt thường không đến lần thứ hai. Buổi chiều nên dành thời gian gặp gỡ bạn bè, biết đâu một câu chuyện vu vơ lại mở ra ý tưởng làm ăn mới mẻ.

Tuổi Thìn: Công danh thăng tiến, tiền vào như nước chảy

Người tuổi Thìn ngày 4/5 đón vận trình cực kỳ rực rỡ, đặc biệt trên con đường sự nghiệp. Những nỗ lực âm thầm bao lâu nay cuối cùng cũng được cấp trên ghi nhận, có khả năng bạn sẽ được giao trọng trách mới, hoặc nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ một đơn vị khác. Đây là thời điểm vàng để bạn thể hiện bản lĩnh, đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn vì mọi thứ đang ủng hộ bạn hết mình.





Về tài chính, tuổi Thìn không chỉ ổn định mà còn có dấu hiệu bứt phá. Những khoản đầu tư nhỏ trước đây bắt đầu sinh lời, và nếu bạn có ý định mua bán bất động sản hay tài sản giá trị lớn, ngày này cũng khá thuận lợi để đặt bút ký kết. Tuy nhiên, càng có nhiều tiền vào, bạn càng cần tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn từ người lạ. Trong tình cảm, người tuổi Thìn được nửa kia quan tâm đặc biệt, có thể là một bữa ăn ngon, một món quà nhỏ hay đơn giản là một câu hỏi han chân thành cũng đủ khiến bạn thấy ấm lòng. Người độc thân nên ra ngoài nhiều hơn, tham gia các hoạt động tập thể vì duyên lành đang ở rất gần.

Tuổi Mùi: Vận may bất ngờ, tin vui dồn dập

Tuổi Mùi ngày 4/5 có thể coi là "ngày của những bất ngờ thú vị". Bạn có thể nhận được tin tốt liên tiếp từ nhiều phía, từ công việc đến gia đình, từ bạn bè đến người yêu. Những ai đang chờ đợi kết quả phỏng vấn, kết quả thi cử hay một quyết định quan trọng nào đó thì hãy yên tâm, sao chiếu mệnh đang nghiêng về phía bạn. Về tài chính, tuổi Mùi có thể nhận được khoản tiền không nằm trong dự tính, có thể là tiền thưởng, tiền lãi, hoặc một món quà có giá trị từ người thân. Tuy nhiên, đừng vì vui mà chi tiêu quá tay, hãy giữ lại một phần để đề phòng những việc phát sinh trong tuần.





Sức khỏe của tuổi Mùi cũng có chuyển biến tích cực, những mệt mỏi tích tụ nhiều ngày qua dần được giải tỏa, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Trong các mối quan hệ, bạn dễ dàng hóa giải được những hiểu lầm với đồng nghiệp hoặc người thân, không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn rất nhiều. Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là hãy mở lòng đón nhận, đừng quá nghi ngờ những điều tốt đẹp đang đến, bởi đôi khi may mắn xuất hiện một cách rất giản dị mà chúng ta lại bỏ lỡ vì quá đắn đo.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.