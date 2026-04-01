23h đêm, cuộc gọi từ số lạ chỉ nói đúng 1 câu rồi tắt máy khiến tôi biết 1 chuyện liên quan ngày 15 hàng tháng của chồng mình

23h, điện thoại rung khi tôi vừa đặt lưng xuống giường - Số lạ. Tôi định bỏ qua nhưng vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, nói nhanh, dứt khoát: “Chị nên xem lại những khoản tiền chồng chị chuyển vào ngày 15 hàng tháng”. Nói xong, người đó tắt máy, không lời giải thích, không thêm một câu nào.

Tôi cầm điện thoại mà tay lạnh đi. Một câu nói ngắn nhưng đủ khiến tôi không thể bỏ qua. Chồng nằm bên cạnh vẫn ngủ như mọi ngày. Tôi nhìn anh khá lâu, cố tìm một dấu hiệu bất thường nhưng không thấy gì rõ ràng. Cả ngày hôm sau, câu nói kia cứ lặp lại trong đầu, gắn với một chi tiết duy nhất: ngày 15 hàng tháng.

Buổi tối, khi chồng vào phòng tắm, tôi mở điện thoại của anh. Tôi không có thói quen kiểm tra, nhưng lần này tôi cần một câu trả lời rõ ràng. Lịch sử chuyển khoản hiện ra sau vài thao tác. Ngày 15 của tháng gần nhất có một khoản tiền được chuyển đi. Số tiền không lớn nhưng lặp lại đều đặn. Tôi kéo xuống các tháng trước, cùng một ngày, cùng một tài khoản nhận, không thay đổi.

Ảnh minh họa

Tên người nhận xa lạ, không thuộc gia đình, cũng không nằm trong những mối quan hệ tôi từng nghe anh nhắc đến. Chính sự đều đặn khiến tôi thấy bất an hơn cả số tiền. Đây không phải một lần, mà là một thói quen kéo dài.

Tôi không nói ngay tối hôm đó. Tôi giữ lại mọi thứ trong đầu thêm một ngày. Đến khi con ngủ, tôi hỏi thẳng. Chồng tôi im lặng khá lâu. Anh không phủ nhận, cũng không giải thích ngay. Khoảng lặng đó khiến tôi nghĩ đến nhiều khả năng, trong đó có cả những điều tệ nhất.

Sau đó, anh nói về một người đồng nghiệp cũ đã mất. Người này từng giúp anh trong giai đoạn khó khăn và để lại một đứa con nhỏ. Hiện đứa bé sống với bà ngoại, điều kiện không tốt. Anh chọn cách gửi tiền hàng tháng để hỗ trợ, giữ đều từ ngày 15. Việc này diễn ra từ trước khi chúng tôi kết hôn và kéo dài đến bây giờ.

Tôi nghe xong nhưng không phản ứng ngay. Câu chuyện có thể đúng, cũng có thể còn thiếu phần nào đó. Điều khiến tôi khó chấp nhận nằm ở chỗ khác: tôi không hề được biết về việc này suốt thời gian dài. Một việc lặp lại hàng tháng, có liên quan đến tiền bạc, lại tồn tại ngoài những gì chúng tôi chia sẻ với nhau.

Tôi hỏi anh một câu cuối cùng, anh không trả lời. Sự im lặng lần này nặng hơn lúc trước. Đêm đó, tôi nằm cạnh chồng mà không ngủ được. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn về hình thức, nhưng cảm giác đã khác. Một chi tiết nhỏ, lặp lại đủ lâu, có thể làm thay đổi cách nhìn về cả một mối quan hệ. Và điều khiến tôi bế tắc là tôi không biết nên dừng lại ở lời giải thích vừa nghe, hay tiếp tục đi tìm một câu trả lời khác.