Cú lừa kịch trần: Khi "cái bóng" của cô vợ nội trợ biết phản đòn và tấn công!

7 năm thanh xuân đổi lấy một lời hứa "tháng sau lĩnh chứng" (đăng kí kết hôn) của chồng dành cho kẻ khác. Anh ta tưởng tôi là bình hoa bám gầm chạn, không có anh ta thì tôi chết đói. 3 ngày sau, khi đoạn video "món quà bất ngờ" được gửi đi, cả đế chế anh ta dày công xây dựng bỗng chốc tan thành mây khói...

Surprise biến thành Scandal

An Dao đứng sau quầy trang sức, tay siết chặt túi xách đến mức móng tay muốn gãy lìa. Cách đó một lớp kính, Trần Phong – người chồng đầu ấp tay gối suốt 3 năm của cô đang dịu dàng lồng chiếc nhẫn kim cương vào tay một người phụ nữ khác.

"Tháng sau mình đi lĩnh chứng nhé" - Giọng anh ta trầm thấp, ấm áp, thứ thanh âm mà lâu rồi An Dao không còn được nghe ở nhà.

Cô không xông ra tát ả nhân tình, cũng không gào thét chất vấn. Cô lặng lẽ lùi lại, điện thoại ở chế độ quay phim đã thu trọn từng cử chỉ âu yếm và lời hứa hẹn phản bội đó.

Trong tình yêu, đau đớn nhất không phải là bị lừa dối, mà là nhìn thấy kẻ phản bội đang dùng chính sự dịu dàng từng thuộc về mình để nâng niu kẻ khác. An Dao quay người, bước đi dứt khoát. 7 năm từ lúc bắt đầu khởi nghiệp đến khi đứng trên đỉnh cao, cô đã quá quen với việc giữ cái đầu lạnh.

Bữa tối cuối cùng của kẻ vô tâm

Tối đó, An Dao vẫn nấu một bàn thức ăn toàn món Trần Phong thích. Anh ta về nhà, vẫn bộ mặt mệt mỏi giả tạo, vẫn cái cớ "anh bận tiếp khách".

"Hôm nay em đi qua tiệm kim cương ở vạn tượng thành" – An Dao thản nhiên nói khi gắp một miếng thức ăn vào bát anh ta.

Trần Phong khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia hốt hoảng rồi biến mất: "Ờ, em mua gì à? Thích thì cứ quẹt thẻ của anh".

"Không, em chỉ thấy một đôi tình nhân rất hạnh phúc. Anh ta hứa tháng sau sẽ đi lĩnh chứng với cô ấy".

Trần Phong không dám ngẩng đầu lên, vội vã lấp liếm bằng cách giục cô ăn cơm. Sự im lặng của anh ta chính là bản án tử cho cuộc hôn nhân này. An Dao hiểu rằng: Khi một người đàn ông bắt đầu hào phóng bằng tiền bạc để che đậy sự nghèo nàn về tình cảm, đó là lúc anh ta đã tìm được bến đỗ mới.

3 ngày và sự sụp đổ của một đế chế

Sáng hôm sau, An Dao xách vali rời khỏi nhà khi Trần Phong còn đang ngủ say. 3 ngày sau đó, anh ta gọi cho cô hàng trăm cuộc gọi lỡ nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

Cho đến khi Trần Phong mở email công ty ra, anh ta mới thực sự phát điên.

Đoạn video anh ta cầu hôn nhân tình đã được gửi đến toàn bộ cổ đông và đối tác lớn của tập đoàn. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Đi kèm là văn bản pháp lý thông báo: An Dao – người nắm giữ 51% cổ phần ẩn danh của công ty dưới danh nghĩa nhà đầu tư thiên thần thuở ban đầu quyết định rút toàn bộ vốn và thanh lý hợp đồng hợp tác.

Hóa ra, Trần Phong quên mất một điều: 7 năm trước, nếu không có tiền tiết kiệm và trí tuệ của "nữ tài tử" An Dao, anh ta chỉ là một kẻ thất nghiệp trắng tay. Anh ta tưởng cô là nội trợ bám áo mình, nhưng thực chất anh ta mới chính là kẻ đang tiêu tiền của vợ để nuôi nhân tình.

Điện thoại Trần Phong rung lên, tin nhắn cuối cùng của An Dao hiện ra:

"Chiếc nhẫn anh mua rất đẹp nhưng nó đắt hơn anh tưởng đấy. Cái giá của nó là toàn bộ sự nghiệp mà anh dày công gây dựng. Chúc hai người 'lĩnh chứng' vui vẻ trên đống nợ khổng lồ mà tôi vừa để lại".

Trần Phong chẳng biết làm gì ngoài đấm vào tường thùm thụp, đầu dây bên kia An Dao bước đi mỉm cười, nụ cười của người chiến thắng.

Đàn ông thường đánh giá thấp người phụ nữ đứng sau lưng mình, cho đến khi cô ấy bước lên phía trước và thu hồi lại tất cả những gì họ vốn không xứng đáng có được.

An Dao đứng trên ban công của căn hộ cao cấp mới mua, gió biển thổi bay làn tóc. Cô cầm cọ vẽ, phác họa một bầu trời rực rỡ. Mùi nước hoa tiểu thư nồng nàn ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là mùi vị của tự do và quyền lực. Một chương mới, thực sự bắt đầu!