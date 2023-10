2 thực phẩm là bảo bối giúp Châu Bùi giữ eo thon 56cm

Là một fashionista và người mẫu nổi tiếng đến từ Việt Nam, Châu Bùi có sức ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ. Dù có chiều cao khiêm tốn nhưng vòng eo 56cm của cô luôn là điểm nhấn đặc biệt được chị em vô cùng ngưỡng mộ.

Không hề nhịn ăn hay giữ dáng theo những cách tiêu cực, người đẹp duy trì ăn uống và tập luyện lành mạnh để giảm mỡ bụng. Về thực đơn ăn uống hàng ngày của mình, Châu Bùi tiết lộ cô thường xuyên ăn 2 thực phẩm để giữ eo thon 56cm. Đó là quả bơ và trứng.



Vòng eo 56cm của Châu Bùi luôn khiến chị em vô cùng ngưỡng mộ.

1. Quả bơ

Bơ là loại quả không thể thiếu trong thực đơn ăn uống hàng ngày của Châu Bùi. Mê ăn salad nên món ăn này được cô làm mỗi ngày. Và một trong những nguyên liệu không thể thiếu trong món salad của người đẹp chính là quả bơ. Trên trang cá nhân, Châu Bùi chia sẻ vô số tấm ảnh về món salad bơ của mình như lời minh chứng cho thói quen ăn uống để giảm mỡ bụng, giữ eo 56cm.

Theo Healthline, ăn bơ đều đặn giúp chị em duy trì làn da trắng sáng, mịn màng. Không những thế, chị em còn có đôi mắt sáng, mái tóc bóng mượt hơn vì đây là loại quả cực giàu omega-3. Nó không chỉ tốt cho sắc vóc phụ nữ mà còn cực tốt cho sức khỏe nói chung.

Bơ là loại quả không thể thiếu trong thực đơn ăn uống hàng ngày của Châu Bùi.

Một nghiên cứu do Đại học Illinois (Mỹ) tiến hành kết luận, chị em ăn một quả bơ mỗi ngày giúp giảm mỡ bụng, thải mỡ nội tạng, mỡ dưới da quanh bụng tốt hơn hẳn so với người không ăn sau 3 tháng liên tục. Do đó, không có gì khó hiểu khi Châu Bùi ăn bơ hàng ngày để giữ eo 56cm. Chị em muốn thải mỡ nhanh, nhất là loại bỏ mỡ nội tạng nguy hiểm sức khỏe thì thêm bơ vào thực đơn hàng ngày là ý tưởng tuyệt vời.

Không những thế, ăn bơ thường xuyên còn giúp bạn ngủ ngon hơn vì chúng rất giàu magiê. Ngủ ngon, ngủ sâu giấc là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn phục hồi cơ thể sau một ngày làm việc. Đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp phụ nữ giữ eo, quản lý cân nặng cũng như duy trì vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn.

Bơ còn là "kho vàng" nội tiết tố, giúp tăng cường độ đàn hồi vùng ngực của chị em phụ nữ.

Ngoài ra, ăn bơ thường xuyên cũng giúp giảm cholesterol xấu, giảm viêm. BS Trương Quang Hải (Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội) còn ví loại quả này là "kho vàng" nội tiết tố, giúp tăng cường độ đàn hồi vùng ngực của chị em phụ nữ. Nó còn rất tốt để dưỡng tử cung, buồng trứng, cải thiện sinh sản.

Trong khi đó, BS Mai Việt (Viện Dinh dưỡng quốc gia) nhận định, quả bơ có lượng kali cao, hơn chuối rất nhiều. Vì vậy, ăn bơ thường xuyên rất tốt để hạ huyết áp, cải thiện sức khỏe tim mạch. Chất chống oxy hóa dồi dào trong quả bơ như zeaxanthin, beta carotene và vitamin E... còn có công dụng phòng chống ung thư.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, người trưởng thành trung bình mỗi ngày chỉ ăn một quả bơ cỡ vừa. Không ăn bơ kèm với nhiều thực phẩm béo như mayonaise, phô mai, bơ thực vật... Không dùng bơ khi đang uống thuốc điều trị bệnh. Người bệnh gan muốn ăn bơ nên tham khảo ý kiến bác sĩ, tránh hại sức khỏe cũng như khó giữ vòng eo mong muốn.

2. Trứng luộc

Theo kinh nghiệm của Châu Bùi, ăn trứng luộc giúp giảm mỡ bụng, giảm cân. Do đó, cô rất ít khi ăn trứng rán hay chiên trong thời điểm cần ép cân. Ăn trứng luộc là cách để người đẹp giữ vòng eo 56cm của mình. Nó cũng là món ăn rất tiện lợi, chế biến nhanh, dễ dàng mang theo đối với những người có lịch trình bận rộn như Châu Bùi.

Theo kinh nghiệm của Châu Bùi, ăn trứng luộc giúp giảm mỡ bụng, giảm cân thần tốc.

Webmd thông tin, trứng luộc là nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Chúng sẽ giúp bạn no lâu mà không cần nạp quá nhiều calo. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn giảm mỡ bụng, giữ eo cũng như quản lý cân nặng.

Nhiều người lo ngại về việc ăn nhiều trứng. Các chuyên gia nhận định, ăn bất cứ thực phẩm nào quá nhiều cũng đều không tốt cho sức khỏe. Ăn trứng cũng vậy. Tuy nhiên, nếu bạn ăn một quả trứng mỗi ngày thì không phải lo lắng. Chị em có thể ăn trứng đều mỗi ngày để vừa khỏe mạnh vừa giảm cân, giảm số đo vòng eo cũng như xây dựng cơ bắp săn chắc.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), ăn trứng ngon bổ nhưng cần chú ý vì đây là thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn, có thể gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng.

Do đó hãy cẩn thận với trứng sống, trứng lòng đào. Cách ăn trứng lành mạnh, tốt nhất chính là luộc chín hẳn rồi thưởng thức. Tuyệt đối không ăn trứng sống, trứng lòng đào vì có nguy cơ nhiễm khuẩn, gây họa cho sức khỏe cực cao.