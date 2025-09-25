2 ngôi sao bị ghét nhất Cbiz, đến mức nhập viện còn khiến netizen hả hê

Trong làng giải trí Hoa ngữ không thiếu những nghệ sĩ bị ghét nhưng hiếm có ai khiến cư dân mạng hả hê ngay cả khi họ phải nhập viện vì bệnh tật như Lý Liên Kiệt và Lý Gia Hân. Cả 2 đều là những cái tên từng gây tranh cãi dữ dội vì đời tư đầy thị phi và quá khứ của họ khiến netizen khó lòng cảm thông. Có lẽ ngay cả khi cố gắng làm từ thiện hay sống kín tiếng hơn thì họ cũng sẽ chẳng bao giờ được công chúng ủng hộ nữa.

Lý Liên Kiệt và Lý Gia Hân bị ghét nhất tại Trung Quốc

Huyền thoại võ thuật một thời Lý Liên Kiệt từng có đời sống hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo bên Hoàng Thu Yến, người luôn sát cánh khi anh gặp khó khăn và sự nghiệp xuống dốc. Thế nhưng khi tham gia bộ phim Rồng Tại Thiên Nhai, Lý Liên Kiệt bị hấp dẫn bởi Hoa hậu Lợi Trí và quyết tâm ly hôn Hoàng Thu Yến.

Hành động này không chỉ buộc người vợ tảo tần một mình chăm sóc 2 con gái mà còn khiến công chúng phẫn nộ vì Lý Liên Kiệt công khai lên sóng truyền hình kể chuyện bỏ vợ con để đến với Lợi Trí, đồng thời khẳng định vì đối phương, anh có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Khi sự nghiệp đạt đỉnh cao và sở hữu khối tài sản khổng lồ, Lý Liên Kiệt chỉ dùng tài sản để nuôi Lợi Trí và 2 con chung với cô, bỏ mặc 2 con gái với vợ cũ.

Hành vi này khiến Lý Liên Kiệt trở thành biểu tượng của sự ích kỷ và tệ bạc trong mắt công chúng. Tháng trước, khi nhập viện cấp cứu do căn bệnh cường giáp đã đeo bám suốt gần 15 năm, Lý Liên Kiệt không có vợ con bên cạnh, netizen không khỏi mỉa mai rằng đây là "quả báo" cho những lỗi lầm năm xưa. Bệnh tình nghiêm trọng và tuổi tác càng khiến tình huống trở nên đáng chú ý nhưng phần lớn dân mạng lại hả hê thay vì cảm thông.

Lý Liên Kiệt bị bệnh tật hành hạ suốt nhiều năm

Trong khi đó, Lý Gia Hân cũng là một trong những cái tên khiến nhiều người ngán ngẩm. Xuất thân từ gia đình nghèo khó, Lý Gia Hân dùng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành để đổi đời, trở thành Hoa hậu Hong Kong và lọt vào tầm mắt của nhiều tỷ phú giàu có. Thay vì chọn người đàn ông độc thân, cô nhắm tới những tỷ phú đã có gia đình như Lý Gia Thành hay Lưu Loan Hùng, công khai thách thức các chính thất, gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Chỉ có điều, người đẹp 7x này dường như chưa bao giờ cảm thấy hối lỗi trước những hành động của bản thân, cô không ngại bị gắn với danh tiểu tam suốt nhiều năm qua.

Không dừng lại ở đó, Lý Gia Hân còn từng công khai cặp kè với Hứa Tấn Hanh - cháu trai của "vua vận tải" Hứa Ái Chu, vốn đã có vợ là Hà Siêu Quỳnh. Hành động này khiến chính thất chọn ly hôn và bố vợ cũ của Hứa Tấn Hanh là tỷ phú Hà Hồng Sân còn công khai mỉa mai cặp đôi. Dù đã thành công bước chân vào hào môn nhưng Lý Gia Hân vẫn phải chịu ghét bỏ từ phía gia đình chồng và xã hội. Đầu năm 2022 khi phải cấp cứu do căn bệnh tim, thay vì nhận được sự quan tâm thì công chúng lại cười cợt và mỉa mai rằng đây là "trái đắng" nàng hậu phải nhận sau những việc sai trái trong quá khứ.

Công chúng không quên những bê bối tình ái của Lý Gia Hân

Điểm chung của Lý Liên Kiệt và Lý Gia Hân là đều sở hữu tài năng hoặc nhan sắc vượt trội nhưng lại để đời tư lấn át sự nghiệp. Họ không chỉ bị ghét mà còn bị netizen xem như những "tấm gương cảnh tỉnh", cho thấy bất kỳ hành động ích kỷ hay thị phi nào cũng có thể trở thành đề tài để dư luận chỉ trích và đến lúc sức khỏe sa sút, sự hả hê của công chúng lại càng lộ rõ.

Về lâu dài, dù sự nghiệp của Lý Liên Kiệt và Lý Gia Hân từng rực rỡ nhưng hình ảnh của họ trong mắt công chúng khó có thể phục hồi hoàn toàn. Những scandal đời tư đã in sâu vào ký ức mọi khán giả, biến họ từ những ngôi sao quyền lực trở thành biểu tượng của thị phi và khó có thể tách rời tài năng với câu chuyện cá nhân của họ.