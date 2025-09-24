Bộ đôi Anh Trai Say Hi mới toanh đang được "săn lùng" nhất mùa 2: Visual sáng "chói mắt", thì ra đều có "chỗ dựa"!

Tập 1 Anh Trai Say Hi mùa 2 vừa lên sóng đã ngay lập tức tạo sóng trên mạng xã hội. Bên cạnh dàn nghệ sĩ quen mặt vốn đã có sẵn lượng fan ổn định, loạt tân binh lần đầu tiên góp mặt cũng trở thành tâm điểm chú ý. Trong số đó, hai cái tên được netizen réo gọi nhiều nhất chính là Jaysonlei và Sơn.K.

Chỉ sau vài khoảnh khắc lên hình, cả hai nhanh chóng lọt top tìm kiếm nhờ visual bừng sáng sân khấu, phong thái tự tin và lối biểu diễn cuốn hút. Hàng loạt clip cắt từ chương trình, đặc biệt là những khoảnh khắc cận mặt và phần thể hiện của Jaysonlei - Sơn.K, được chia sẻ rần rần trên khắp các nền tảng. Dân mạng còn gọi vui đây là "con tướng mới" bởi vừa mới xuất hiện đã khiến fangirl phải "xỉu ngang" vì nhan sắc nổi bật cùng khí chất không hề thua kém đàn anh.

Jaysonlei và Sơn.K nhận nhiều chú ý sau khi Anh Trai Say Hi lên sóng

Jaysonlei là ai?

Jaysonlei tên thật là Lê Hồ Phước Thịnh, sinh năm 2003 tại TP.HCM. Là một trong những tân binh trẻ của Vpop, Jaysonlei theo đuổi dòng nhạc Pop, R&B và Hip-hop, với phong cách âm nhạc trẻ trung, hiện đại. Jaysonlei hiện trực thuộc công ty giải trí cũng đang quản lý Orange, Yeolan hay Chi Xê. Chính bệ phóng này giúp anh có cơ hội sớm được định hình con đường ca hát chuyên nghiệp.

Trước khi được biết đến nhiều hơn qua Anh Trai Say Hi, Jaysonlei từng gây chú ý khi kết hợp với Orange trong ca khúc Nụ cười không vui. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng có một số sản phẩm cùng Yeolan, Chi Xê và bản single Mùa Hạ Cuối Cùng được khán giả trẻ quan tâm trong mùa hè vừa qua.

Jaysonlei là một tân binh sinh năm 2k3 của Vpop

Nam ca sĩ có chung công ty quản lý với Orange, Yeolen, Chi Xê

Xuất hiện tại tập mở màn Anh Trai Say Hi mùa 2, Jaysonlei nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng. Chỉ sau vài phân đoạn lên hình, loạt clip cắt visual của tân binh này đã được chia sẻ rần rần trên TikTok. Netizen nhận xét Jaysonlei sở hữu gương mặt tròn, đôi mắt to và nụ cười rạng rỡ, tạo cảm giác trẻ trung, tươi sáng - một "visual xính lao" (xinh và pha chút láu cá) đích thực giữa dàn tân binh. Sự xuất hiện của Jasonlei trong đoạn rap đôi với B Ray ở MV chủ đề càng cho thấy thực lực của anh chàng khi netizen khen ngợi "không có quá nhiều sự chênh lệch". Nét tự tin, biểu cảm sân khấu tếu táo cũng chính là điểm gây chú ý của Anh trai này sau tiết mục Chill Guys Ngon Zai trong tập 1 vừa qua.

Ở hậu trường hay khi đứng cạnh các đàn anh, Jaysonlei khá khiêm tốn, có phần ngại ngùng trong tương tác. Nhưng một khi bước lên sân khấu, nam ca sĩ gần như lột xác hoàn toàn: thần thái tự tin, giọng hát ổn định và khả năng làm chủ sân khấu vượt xa kỳ vọng cho một gương mặt mới. Chính sự đối lập này khiến khán giả càng thêm thích thú, gọi Jaysonlei là "con tướng giấu nghề" của mùa 2.

Dù chỉ mới xuất hiện trong tập 1, Jaysonlei đã tạo dựng cho mình lượng fan đáng kể. Visual sáng sân khấu, cộng thêm bệ phóng từ công ty quản lý và sự hậu thuẫn từ các nghệ sĩ đàn chị giúp Jaysonlei được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại chương trình. Không ít fan còn tin rằng Jaysonlei có tiềm năng trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất mùa này, khi hội tụ đủ cả ngoại hình, giọng hát lẫn phong thái biểu diễn.

Jaysonlei và màn chào sân tại Anh Trai Say Hi

Jaysonlei nhận nhiều chú ý sau khi Anh Trai Say Hi mùa 2 lên sóng

Phong thái tự tin trên sân khấu giúp nam ca sĩ nhận nhiều lời khen

Visual cuốn hút của tân binh 2k3 khiến fan xoắn xuýt

Jaysonlei dự sẽ mang đến làn gió mới cho chương trình năm nay

Sơn.K là ai?

Sơn.K, tên thật là Sơn Lê, sinh năm 2001, là tân binh V-Pop trực thuộc cùng công ty với JSOL và Hoàng Duyên. Trước khi xuất hiện trong Anh Trai Say Hi mùa 2, anh đã để lại dấu ấn trên các sân khấu live, trong đó có màn kết hợp cùng Hoàng Duyên trong ca khúc She Never Cries. Không chỉ sở hữu giọng hát trầm ấm, ngọt ngào và visual thu hút, Sơn.K còn tham gia sáng tác, sản xuất âm nhạc và từng hợp tác với những producer nổi tiếng như Khắc Hưng.

Ngay ở tập mở màn Anh Trai Say Hi mùa 2, Sơn.K đã khiến fangirl "xỉu ngang" vì visual chuẩn soái ca: gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt sắc. Nếu Jaysonlei mang lại cảm giác trẻ trung, tươi sáng thì Sơn.K lại chiếm trọn spotlight bởi nét cá tính và có chút "bad boy".

Điểm cộng lớn là khi đứng trên sân khấu, Sơn.K thể hiện sự tự tin hiếm thấy ở một tân binh. Từ cách di chuyển, biểu cảm đến thần thái trình diễn đều cho thấy anh không bị khớp trước sân khấu lớn. Điều này giúp Sơn.K nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được nhắc tên nhiều nhất sau tập đầu lên sóng.

Visual "chất liệu bạn trai" của Sơn.K

Sơn.K cực hút và thần thái idol khi đứng trên sân khấu

Dù là gương mặt mới nhưng kinh nghiệm sân khấu của Sơn.K rất tự tin

Sơn.K cũng có hậu thuẫn từ công ty quản lý chung với JSOL và Hoàng Duyên

Visual "bad boy" của nam ca sĩ khiến fan mê mẩn