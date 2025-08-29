Trong showbiz Hong Kong thập niên 80 - 90, cái tên Lợi Trí luôn gắn liền với hai chữ "mỹ nhân". Sắc đẹp của cô không chỉ được khán giả ngưỡng mộ mà còn khiến nhiều nhân vật quyền lực trong giới giải trí và thương trường say đắm. Chỉ có điều, nhan sắc lộng lẫy của Lợi Trí lại khiến cuộc đời cô trở nên sóng gió hơn bao giờ hết.

Mỹ nhân "50 năm có một"

Năm 1986, Lợi Trí tham gia cuộc thi Hoa hậu Châu Á và giành ngôi vị quán quân. Nhan sắc của Lợi Trí gây chấn động đến mức một trong các giám khảo là Nghê Khuông đã phải thốt lên rằng cô là "mỹ nhân 50 năm có một".

Sở hữu gương mặt hoàn hảo với đường nét hài hòa giữa phương Đông và phương Tây, Lợi Trí mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển vừa gợi cảm. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn cùng gương mặt trái xoan mềm mại giúp cô dễ dàng tỏa sáng. Không chỉ có nhan sắc, Lợi Trí còn sở hữu vóc dáng nóng bỏng với vòng eo nhỏ, đôi chân dài và thân hình cân đối.

Điểm đáng nói là vẻ đẹp của Lợi Trí không chỉ gói gọn ở sự phô bày hình thể. Cô biết cách dùng ánh mắt, cử chỉ để toát lên thần thái kiêu sa, tự tin. Trên màn ảnh, ngay cả khi chỉ là vai phụ, Lợi Trí vẫn có thể thu hút sự chú ý bằng một ánh nhìn hoặc nụ cười.

Lợi Trí từng là nữ thần trong lòng phái nam

Tình trường sóng gió

Dù nhan sắc rực rỡ nhưng sự nghiệp điện ảnh của Lợi Trí lại không mấy khởi sắc khi các nhà làm phim thường trao cho cô những vai "bình hoa", xuất hiện để làm đẹp khung hình hơn là thể hiện diễn xuất. Lợi Trí cũng từng cố gắng tìm kiếm cơ hội chứng minh bản thân, song số lần được thử sức với những vai diễn nặng ký vô cùng hiếm hoi. Điều khán giả nhớ đến cô nhiều hơn là ngoại hình chứ không phải tác phẩm.

Nhan sắc quá mức nổi bật khiến Lợi Trí trở thành "nữ thần trong mộng" của nhiều người đàn ông quyền lực, trong đó có "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân. Ông từng dốc sức theo đuổi Lợi Trí bằng những món quà xa xỉ, si tình đến mức muốn cưới cô làm vợ năm. Tuy nhiên, các bà vợ khác kịch liệt phản đối, thậm chí còn dùng sức ảnh hưởng trong giới để cản trở sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1961. Cuối cùng, mối quan hệ này tan vỡ, Lợi Trí chịu không ít tổn thương, vừa mất chỗ dựa tình cảm vừa khó phát triển công việc.

Lợi Trí từng có một thời gian qua lại với Hà Hồng Sân

Đúng lúc ấy, Lợi Trí gặp Lý Liên Kiệt khi tham gia bộ phim Rồng Tại Thiên Nhai (1989). Tài tử võ thuật khi đó đã có vợ và hai con nhưng nhanh chóng say mê mỹ nhân họ Lợi. Lý Liên Kiệt công khai tuyên bố: "Tôi yêu Lợi Trí, tôi có thể vì cô ấy mà trả giá, kể cả tính mạng". Cuối cùng, anh ly hôn để đến với cô, bất chấp những chỉ trích nặng nề từ dư luận về việc "bỏ vợ tào khang để chạy theo hoa hậu".

Sau khi dần rút lui khỏi làng giải trí vào đầu thập niên 90, Lợi Trí thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng không may, biến động tài chính khiến cô lâm vào cảnh nợ nần với số tiền khổng lồ lên tới 70 triệu HKD (khoảng 237 tỷ đồng). Trong giai đoạn khó khăn ấy, Lý Liên Kiệt đã đứng ra giúp đỡ, anh ký hợp đồng đóng 6 bộ phim trong 2 năm với Hướng Hoa Cường, dùng hết cát-xê để trả nợ thay cho Lợi Trí.

Hành động ấy khiến công chúng càng chú ý đến chuyện tình của họ. Một số người xem đó là minh chứng cho tình yêu sâu đậm nhưng cũng có nhiều ý kiến mỉa mai rằng Lý Liên Kiệt "mù quáng vì sắc đẹp".

Lý Liên Kiệt chấp nhận làm tất cả vì Lợi Trí

Sau 10 năm gắn bó, Lý Liên Kiệt và Lợi Trí tổ chức hôn lễ tại Mỹ và kể từ đó, nàng hoa hậu cũng rời xa ánh đèn sân khấu, tập trung chăm sóc gia đình. Điều khiến dư luận bất ngờ là Lý Liên Kiệt không chỉ chung tình suốt 36 năm qua mà còn giao toàn bộ quyền quản lý khối tài sản hơn 2 tỷ HKD (khoảng 6776 tỷ đồng) cho vợ. Nam tài tử chưa bao giờ vướng tin đồn ngoại tình, luôn dành cho Lợi Trí sự tôn trọng và cưng chiều đặc biệt, bất chấp việc cô đã không còn giữ được nhan sắc mặn mà như thời thanh xuân.

Dù vậy, chuyện tình của họ chưa từng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ công chúng. Trong mắt nhiều người, đó mãi mãi là câu chuyện về một "tiểu tam" chen vào hôn nhân người khác và một người đàn ông bỏ vợ con để chạy theo tình mới.