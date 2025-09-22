Giữa lúc khán giả còn đang bàn tán xôn xao về những thước phim nghẹt thở trong Tử Chiến Trên Không, loạt ảnh hậu trường hiếm hoi do chính dàn diễn viên chia sẻ bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Bộ phim vốn được quảng bá là dự án hành động quy mô lớn, tái hiện những tình huống căng thẳng trên bầu trời, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cái chớp mắt đã khiến người xem nhiều lần thót tim. Thế nhưng, đằng sau những phân cảnh nghẹt thở đó lại là bầu không khí hài hước, vô cùng lầy lồi, nơi bất cứ lúc nào các diễn viên cũng có thể trở thành... nạn nhân bị đồng nghiệp dìm hàng.

Những bức ảnh chưa từng xuất hiện trên bản phim chính thức, từ cảnh đạo diễn ngủ gật bị diễn viên chụp lén đến cảnh các cặp chiêu đãi viên tranh thủ nghỉ ngơi,... đang khiến khán giả thích thú và truyền tay nhau mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ hé lộ sự chuyên nghiệp và nhiệt huyết của ekip, loạt hình ảnh này còn mang lại một cái nhìn khác về Tử Chiến Trên Không, nơi phía sau bầu không khí nghẹt thở của phim là vô số kỷ niệm không thể nào quên. Điểm thú vị là loạt hình ảnh này đa phần do Kaity Nguyễn chụp lại và đăng tải. Trên phim là chính diện nhưng hóa ra ngoài đời, cô mới là "trùm cuối" khiến các đồng nghiệp cực rén.

Đạo diễn Hàm Trần thường xuyên là "nạn nhân" của các diễn viên trẻ, mỗi lần anh ngủ trên set quay là y như rằng bị chụp trộm

Các tiếp viên hàng không tranh thủ nghỉ check điện thoại trong lúc nhóm không tặc nghỉ giải lao giữa giờ

Qua ống kính của Kaity Nguyễn thì còn đâu anh Bình, anh Hải siêu ngầu trên phim nữa Thanh Sơn - Lợi Trần ơi!

Nam thần của chị em - Ma Ran Đô thì cũng phải trở thành "phương tiện giải trí" của minh tinh nhí trong đoàn phim

Từ không tặc đến cảnh vệ, hành khách, chiêu đãi viên, tất cả đều... không mất ngón tay nào

Dù ở đâu thì Kaity Nguyễn cũng là minh tinh được mọi người yêu mến

Trên phim chiến nhau dữ dội chứ ngoài đời thì cùng nhau tô tranh, quả là đoàn phim kỳ lạ