2 doanh nhân nghìn tỷ trông con: Người đóng vai bà còng, người làm mẫu cho con gái trang điểm

Dù đều là những doanh nhân sở hữu khối tài sản lớn và giữ vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp nghìn tỷ, Đỗ Quang Vinh hay Cường Đô La vẫn thường chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc đời thường bên con nhỏ.

Từ hình ảnh chăm sóc, vui chơi đến những đoạn clip ghi lại sinh hoạt gia đình, cả hai mang đến một góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống phía sau công việc kinh doanh, cho thấy hình ảnh những người cha dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho các con.

Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989) là con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Anh đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Anh là bố đơn thân của 3 con.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang là bố đơn thân của 3 con.

Trên trang mạng xã hội, chủ tịch Đỗ Quang Vinh thường chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống vui nhộn bên đàn con. Mới đây, anh đã đăng tải đoạn clip bên các con và cháu gái.

Chủ tịch nghìn tỷ giả làm bà còng, cùng hát và biểu diễn bên con, cháu. Anh còn thoải mái tương tác với cư dân mạng và chia sẻ nhà anh dùng thảm xốp trị giá 80.000 đồng cho con các con.

Chủ tịch Đỗ Quang Vinh giả làm bà còng cùng hát và biểu diễn bên con, cháu.

Một số dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ chủ tịch Đỗ Quang Vinh dù là lãnh đạo doanh nghiệp và có trăm công ngàn việc phải lo nhưng vẫn dành thời gian để chơi với các con.

"Người ta làm chủ tịch mà vẫn dành thời gian chơi với các con, thật ngại cho các ông chồng cứ về nhà là ôm điện thoại, không quan tâm đến các con", một người dùng bình luận.

"Hóa ra chồng giàu biết chơi với con còn chồng tôi thì chỉ bấm điện thoại", một người khác viết.

Chủ tịch Đỗ Quang Vinh trong chuyến du lịch cùng các con.

Trong khi đó, doanh nhân Cường Đô La - Nguyễn Quốc Cường - hiện là Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần C-Holdings cũng nhận được sự chú ý với khoảnh khắc vui đùa ở nhà bên con gái Suchin.

Đặc biệt, nam doanh nhân nhiều lần khiến mạng xã hội thích thú khi sẵn sàng trở thành “người mẫu bất đắc dĩ” để con gái Suchin trổ tài trang điểm, làm điệu.

Cường Đô La sẵn sàng làm người mẫu để con gái trang điểm.

Trong những lần như vậy, anh kiên nhẫn ngồi im để con thoải mái dùng son, chì kẻ mắt, thậm chí cài nơ, kẹp tóc lên đầu và gương mặt của bố.

Thành quả đôi khi khiến người xem bật cười vì vẻ ngoài lấm lem, những đường nét trang điểm ngây ngô, nhưng cũng cho thấy sự hào hứng và tập trung của cô bé khi được chơi cùng bố.

Cường Đô La cũng vui vẻ ghi lại, chia sẻ những khoảnh khắc này thay vì ngại ngần trước hình ảnh có phần “mất hình tượng”.

Cường Đô La thường dành những ngày cuối tuần để ở bên các con.

Sự tương tác tự nhiên giữa hai bố con nhận được nhiều bình luận thích thú, nhiều người còn dí dỏm nhận xét anh có phần bất lực nhưng vẫn hết mực chiều con.

Qua những câu chuyện nhỏ cho thấy khi trở về nhà, chủ tịch Đỗ Quang Vinh hay doanh nhân Cường Đô La cũng là người bố sẵn sàng dành thời gian, kiên nhẫn chơi đùa và lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ cùng con cái.