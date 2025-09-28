Mùa Thu không chỉ là thời điểm của lá vàng rơi lãng mạn mà còn là mùa của sự 'chuyển mình' trong phong cách thời trang, đòi hỏi chúng ta phải khéo léo cân bằng giữa tính thẩm mỹ và yếu tố giữ ấm.

Dưới đây là bộ sưu tập 18 bức ảnh quý giá về phong cách mùa Thu/Đông của Hoàng gia, kèm theo phân tích chuyên sâu về cách họ duy trì vẻ ngoài 'chuẩn mực' và 'hút mắt' khi nhiệt độ bắt đầu hạ thấp. Hãy sẵn sàng 'bắt sóng' ngay các bí quyết để biến tủ đồ của bạn trở nên quyền lực và sang trọng tuyệt đối.

Khi tiết trời của mùa thu bắt đầu se lạnh, những chiếc áo khoác da lộn của Massimo Dutti trở thành lựa chọn ấm áp và sang trọng cho phong cách thời trang của bạn, giống như cách mà các thành viên hoàng gia lựa chọn. Áo khoác da lộn không chỉ mang đến sự ấm cúng mà còn thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ tinh tế.

Hãy nhìn vào cách Kate Middleton diện chiếc đầm kẻ caro lịch sự trong một dịp gần đây, chứng minh rằng thời trang hoàng gia luôn biết cách làm mới mình mỗi mùa. Đầm midi Simkhai Burke với thiết kế quyến rũ sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho tủ đồ của bạn.

Áo khoác barn của Alex Mill cũng là một lựa chọn không thể thiếu, được Zara Tindall diện đầy phong cách trong một buổi xuất hiện ngoại giao. Với kiểu dáng cổ điển và dài hơn, chiếc áo này sẽ giữ ấm cho bạn suốt mùa thu đông này.

Jeans luôn là một phần không thể thiếu trong tủ quần áo của mọi người, và mùa thu năm nay, hãy thử nghiệm xu hướng bootcut như Meghan Markle đã làm. Chiếc jeans skinny-flare của Veronica Beard sẽ giúp bạn tôn dáng mà vẫn thoải mái.

Không thể không nhắc đến chiếc áo khoác lông cừu màu camel, một món đồ yêu thích của công chúa Beatrice. Sam Edelman cung cấp phiên bản áo khoác dáng dài phong cách và tiện lợi.

Phong cách "Western-core" cũng đang trở lại, với hình ảnh Công nương Diana phối hợp nón baseball, áo sweatshirt, blazer, và giày boots Tây. Tecovas The Annie là một sự lựa chọn không thể bỏ qua để hoàn thiện phong cách này.

Khăn trùm đầu - phong cách được Nữ hoàng Elizabeth II ưa chuộng là một cách thức tuyệt vời để giữ mái tóc gọn gàng và thêm một chút màu sắc cho bộ trang phục của bạn. Khăn lụa Burberry Highgrove Honeybee sẽ là phụ kiện hoàn hảo để bạn thử nghiệm. Còn không một chiếc khăn lụa vài trăm nghìn hoặc vài chục nghìn cũng giúp bạn thử nghiệm được phong cách này.

Áo len kẻ sọc là một mẫu không bao giờ lỗi mốt và có thể mặc quanh năm. Mùa thu này, hãy chọn một chiếc áo len sọc dày dặn từ Banana Republic để giữ ấm.

Và tất nhiên, không thể không nhắc đến giày riding boots, một biểu tượng của phong cách quý tộc và hoàng gia. Kate Middleton đã chọn phối cùng chiếc boots tassels cao cổ của Penelope Chilvers, một lựa chọn cổ điển và lịch sự.

Một chiếc blazer len màu nâu, giống như cách phối của Sophie, Công nương Edinburgh, sẽ là một món đồ đa năng cho mọi dáng vóc. Nili Lotan cung cấp một phiên bản áo blazer len màu nâu phong cách và dễ phối đồ.

Không ai mê mẩn họa tiết chấm bi hơn Công nương xứ Wales. May mắn thay, họa tiết này đang tạo nên cơn sốt lớn trong mùa thu năm nay.

Áo choàng Cape: Để có trang phục ngoài thanh lịch, hãy cân nhắc kiểu áo choàng mềm mại, rủ như chiếc áo mà Meghan đã mặc ở Canada năm 2024.

Mùa thu này bạn chưa biết nên mặc gì cho mùa chuyển giao? Chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn: Quần short biker kết hợp với áo cổ tròn oversized theo phong cách Công nương Diana.

Sự kết hợp màu sắc bất ngờ từ màu tím và xanh lá cây nghe có vẻ hoạt hình hơn là sang trọng, nhưng sự kết hợp màu cà tím đậm và ô liu lại nổi bật và phù hợp với mùa thu.

Vải Tartan là họa tiết không bao giờ lỗi mốt trong mùa thu và các thành viên Hoàng gia rất thích họa tiết này trên áo khoác.

Những bộ trang phục phù hợp theo phong cách thập niên 1970 đã quay trở lại và nhiều người rất thích cách Nữ hoàng Elizabeth diện trang phục in họa tiết trong kỳ nghỉ năm 1972 tại Balmoral.

Băng đô Preppy: Đôi khi, tất cả nằm ở phụ kiện, như Công chúa Beatrice đã chứng minh với một chiếc băng đô phù hợp với trang phục của mình.

Để có vẻ ngoài chỉn chu và phù hợp với thời tiết, một bộ vest kẻ caro như Vương phi Kate chính là lựa chọn hoàn hảo.

Phong cách hoàng gia luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những ai yêu thích thời trang. Hãy để mùa thu đông này trở nên đặc biệt hơn với cách phối đồ tinh tế và sang trọng từ các biểu tượng thời trang hoàng gia.