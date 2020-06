15 ca khúc có tác dụng xoa dịu những trái tim đang khóc ròng hậu chia tay

Hầu hết chúng ta đều đã từng trải qua cảm giác này: Bạn nghe một bản nhạc và bỗng cảm thấy lòng mình rộn ràng niềm vui hoặc vô tình nhớ lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong quá khứ.

Âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn có thể tạo ra những tác động tích lên cảm xúc của người nghe. Đây là điều đã được các nhà khoa học, tâm lý học tại Mỹ khẳng định. Và đó cũng là lý do bạn nên nghe nhạc lúc buồn, đặc biệt là lúc thất tình.

Nhưng nên nghe gì để tâm trạng tốt lên, thay vì chìm sâu vào nuối tiếc, đau khổ? Michael Oehler - Tiến sỹ, Nhà Tâm lý học âm nhạc người Đức đã gợi ý một "Break-up Playlist" gồm 15 ca khúc có tác dụng vỗ về những trái tim đang tan vỡ:

1. Keep Your Head Up - Ben Howard 2. All Good Things - Nelly Furtado 3. Tears Dry On Their Own - Amy Winehouse

4. Dog Days Are Over - Florence & The Machine 5. Bitter Sweet Symphony - David Garrett 6. White Flag - Dido 7. Too Good At Goodbyes - Sam Smith 8. Fix You - Coldplay 9. How Am I Supposed To Live Without You - Micheal Bolton 10. Just A Little Bit Of Your Heart - Ariana Grande 11. Happier - Ed Shereen 12. Skinny Love - Birdy 13. The End Of Love - Florence & The Machine 14. Closer - The Chainsmokers ft. Halsey 15. About today - The National

Too good at goodbye - Sam Smith

Theo Michael Oehler, những ca khúc này đều có lời bài hát phù hợp với hoàn cảnh của hầu hết mọi cuộc chia tay, nhưng phần giai điệu và nhịp độ không quá lê thê, trầm lắng nên sẽ khiến tâm trạng người nghe tốt hơn.

Phần điệp khúc của Too good at goodbye chắc hẳn là nỗi lòng của rất nhiều chị em:

"Every time you hurt me, the less that I cry

And every time you leave me, the quicker these tears dry

And every time you walk out, the less I love you

Baby we don't stand a chance, it's sad but it's true"

(Tạm dịch: Mỗi lần anh làm tôi tổn thương, nước mắt sẽ rơi ít đi và mau chóng bốc hơi. Mỗi lần anh bỏ đi, tình yêu trong tôi sẽ vơi dần. Chúng ta chẳng còn cơ hội cho nhau nữa. Thật buồn, nhưng điều đó là sự thật.)

Chia tay là điều không ai mong muốn và chắc hẳn chúng ta đều sẽ buồn, không ít thì nhiều. Nếu bạn vẫn chưa vượt qua được khoảng thời gian khó khăn ấy, thử mở 15 ca khúc trên và cho trái tim một cơ hội hồi phục thật nhẹ nhàng nhé!