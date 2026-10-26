Gần 30 năm sau khi Công nương Diana qua đời, những bộ trang phục của bà vẫn thường xuyên được nhắc lại mỗi khi mùa thu đến. Không chỉ nổi tiếng với những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, Diana còn có gu ăn mặc đời thường rất đáng học hỏi. Bà có thể thanh lịch với áo khoác dáng dài, trẻ trung trong áo sweatshirt rộng hay nổi bật nhờ những chiếc blazer kẻ ô. Điều thú vị là nhiều công thức phối đồ từ thập niên 1980, 1990 đến nay vẫn hợp mốt, thậm chí có thể áp dụng ngay vào tủ đồ mùa thu 2026.

Áo khoác và blazer: Những món đồ kinh điển làm nên phong cách Diana

1. Áo khoác camel: Năm 1982, Diana từng xuất hiện thanh lịch trong chiếc áo khoác màu nâu lạc đà. Đây là một trong những thiết kế chưa bao giờ thực sự lỗi mốt, dễ kết hợp với áo len trắng, quần âu hoặc chân váy midi. Một chiếc áo khoác camel có phom dáng đẹp gần như đủ để nâng tầm cả bộ trang phục.

2. Trang phục trắng mùa lạnh: Diana không ngại diện màu trắng khi thời tiết chuyển lạnh. Bà thường kết hợp trang phục trắng với phụ kiện màu nâu để tạo cảm giác ấm áp. Phụ nữ hiện đại có thể học theo bằng cách phối áo len trắng ngà cùng quần sáng màu, thêm túi xách hoặc giày nâu.

3. Blazer kẻ ô oversized: Những chiếc blazer dáng rộng, có phần vai rõ ràng là món đồ quen thuộc trong tủ đồ Diana. Họa tiết kẻ ô giúp trang phục mùa thu thêm nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện. Chỉ cần phối cùng áo thun trắng và quần jeans hoặc quần âu là đã có vẻ ngoài chỉn chu.

4. Blazer tartan: Là thành viên Hoàng gia Anh, Diana thường xuyên diện trang phục mang họa tiết tartan truyền thống của Scotland. Bà đặc biệt yêu thích những thiết kế có màu sắc nổi bật, biến chiếc blazer cổ điển thành điểm nhấn thời trang. Với kiểu áo này, những món đồ trơn màu sẽ là lựa chọn phù hợp nhất.

5. Áo khoác bomber kẻ ô: Không chỉ mặc blazer, Diana còn lựa chọn bomber jacket với họa tiết kẻ ô trẻ trung. Kiểu áo dáng ngắn này phù hợp với những ngày đầu thu, dễ phối cùng quần jeans và giày thể thao để tạo vẻ ngoài năng động.

Áo len và sweatshirt: Công nương Diana mặc đồ thoải mái vẫn đẹp

6. Áo len "cừu đen": Chiếc áo len đỏ in hình những chú cừu trắng và một chú cừu đen của Warm & Wonderful là một trong những thiết kế nổi tiếng nhất từng được Diana mặc. Họa tiết vui mắt khiến trang phục trở nên thú vị, đồng thời cho thấy áo len mùa thu không nhất thiết phải đơn điệu. Một chiếc áo len nổi bật phối cùng quần trơn màu là đủ đẹp.

7. Sweatshirt và quần biker shorts: Công thức áo sweatshirt oversized, quần biker shorts, tất cổ cao và giày thể thao đế dày của Diana từng trở thành nguồn cảm hứng cho phong cách athleisure. Đây là lựa chọn phù hợp với những ngày đầu thu còn ấm, vừa thoải mái vừa trẻ trung.

8. Sweatshirt phối blazer: Tại một trận đấu polo năm 1988, Diana diện sweatshirt của British Lung Foundation cùng blazer đen, mũ lưỡi trai và quần jeans sơ vin vào bốt cao bồi. Sự kết hợp giữa đồ thể thao và áo khoác chỉn chu tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng, một công thức vẫn được yêu thích trong thời trang hiện đại.

9. Áo len tennis: Những chiếc áo len cổ chữ V mang phong cách tennis cũng xuất hiện trong tủ đồ của Diana. Thiết kế đơn giản, có đường viền tương phản ở cổ áo dễ phối cùng sơ mi trắng, quần jeans hoặc chân váy xếp ly, phù hợp với phong cách preppy đang được yêu thích.

10. Áo len sọc ngang: Diana từng diện áo len sọc xanh da trời và hồng nhạt cùng quần jeans trắng, giày lười màu xanh. Những gam màu tươi sáng giúp trang phục mùa thu bớt đơn điệu, đặc biệt phù hợp với người thích phong cách trẻ trung.

Những cách phối đồ táo bạo nhưng vẫn đáng học hỏi sau nhiều thập kỷ

11. Quần dài sơ vin vào bốt cao bồi: Diana nhiều lần kết hợp quần dài với bốt cao bồi trong thập niên 1980 và 1990. Cách phối tưởng chừng khó mặc này lại mang đến vẻ ngoài cá tính, phóng khoáng. Khi phong cách western trở lại, những đôi bốt cao bồi tiếp tục là món phụ kiện đáng thử trong mùa thu.

12. Áo khoác da lộn phối váy họa tiết: Diana từng kết hợp áo khoác da lộn cùng váy in họa tiết, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa khỏe khoắn. Đây cũng là cách tận dụng váy mùa hè khi thời tiết chuyển lạnh. Chỉ cần thêm áo khoác da lộn màu nâu hoặc be, bộ đồ đã mang màu sắc mùa thu rõ rệt.

13. Trang phục cổ áo bản lớn: Những chiếc cổ áo rộng, có bèo nhún hoặc viền ren gần như trở thành dấu ấn thời trang của Diana. Chi tiết này giúp những chiếc váy và áo blouse đơn giản thêm nổi bật. Nếu muốn ứng dụng trong năm 2026, có thể chọn áo cổ lớn phối cùng quần jeans hoặc chân váy trơn để tránh cảm giác quá cầu kỳ.

14. Áo len phối quần âu: Năm 1986, Diana từng diện áo len bên ngoài sơ mi trắng, kết hợp quần âu kẻ sọc. Đây là công thức rất phù hợp với môi trường công sở, vừa ấm áp vừa thanh lịch. Phần cổ sơ mi lộ ra ngoài cũng giúp trang phục có điểm nhấn mà không cần thêm nhiều phụ kiện.

Nhìn lại 14 cách phối đồ mùa thu của Công nương Diana, dễ thấy bà không bó buộc mình trong một phong cách nhất định. Khi thanh lịch với áo khoác camel, lúc trẻ trung trong sweatshirt và quần shorts, Diana luôn biết cách khiến những món đồ quen thuộc trở nên thú vị. Đó cũng là lý do phong cách của bà vẫn có sức hút sau nhiều thập kỷ, đồng thời mang đến không ít gợi ý thực tế cho tủ đồ mùa thu của phụ nữ hiện đại.