Nhắc đến những thành viên Hoàng gia Anh yêu thích họa tiết kẻ ô, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Công nương Diana hay Kate Middleton. Thế nhưng, nếu nhìn lại những bức ảnh được ghi lại qua nhiều thập kỷ, có thể thấy tartan và các kiểu kẻ ô đã xuất hiện trong tủ đồ của gần như mọi thế hệ hoàng gia. Từ những chiếc chân váy giản dị của Nữ hoàng Elizabeth II, áo khoác nổi bật của Vương hậu Camilla đến trang phục của các công chúa trẻ, mỗi người lại có cách sử dụng họa tiết truyền thống này theo một phong cách riêng.

Nữ hoàng Elizabeth II: Người đưa họa tiết kẻ ô trở thành hình ảnh quen thuộc của Hoàng gia Anh

Nếu Công nương Diana nổi tiếng với những cách phối màu táo bạo, Nữ hoàng Elizabeth II lại gắn bó với họa tiết kẻ ô theo cách giản dị và thực tế hơn. Trong nhiều bức ảnh đời thường, bà thường diện chân váy tartan kết hợp áo khoác, khăn trùm đầu và giày phù hợp với các hoạt động ngoài trời. Đây gần như trở thành công thức trang phục quen thuộc của Nữ hoàng trong những chuyến nghỉ dưỡng tại vùng nông thôn hoặc khi tham dự các sự kiện thể thao.

Năm 1973, khi cùng Hoàng tế Philip xuất hiện tại giải đua ngựa Badminton Horse Trials, Nữ hoàng lựa chọn chân váy kẻ ô phối cùng áo khoác và khăn trùm đầu. Không quá cầu kỳ, bộ trang phục vẫn thể hiện sự chỉn chu đặc trưng của bà. Trong một số lần xuất hiện khác, Nữ hoàng còn khéo léo lựa chọn họa tiết trên chân váy đồng điệu với phần cổ áo khoác, tạo nên tổng thể hài hòa.

Đặc biệt, Hoàng gia Anh còn sở hữu họa tiết Balmoral Tartan với các đường kẻ xám, đỏ và đen, được Hoàng tế Albert thiết kế vào thế kỷ XIX. Đây là một trong những mẫu tartan có quy định sử dụng đặc biệt, gắn liền với gia đình hoàng gia và lâu đài Balmoral tại Scotland. Nữ hoàng Elizabeth II từng nhiều lần xuất hiện với họa tiết này, góp phần duy trì truyền thống thời trang lâu đời của gia đình.

Vương hậu Camilla, Vua Charles III và các thành viên hoàng gia cũng yêu thích kẻ ô

Không chỉ Nữ hoàng Elizabeth II, Vương hậu Camilla cũng thường xuyên lựa chọn trang phục kẻ ô, đặc biệt trong những chuyến thăm Scotland. Tại lễ khai mạc kỳ họp thứ bảy của Quốc hội Scotland ở Edinburgh vào tháng 6/2026, bà diện chân váy kilt màu đỏ nổi bật, phối cùng áo khoác xanh kaki và mũ xanh đồng điệu. Bộ trang phục vừa mang nét truyền thống của Scotland vừa thể hiện phong cách thanh lịch, phù hợp với độ tuổi của Vương hậu.

Trước đó, Camilla từng xuất hiện với áo khoác kẻ ô xanh dương rực rỡ và nhiều thiết kế tartan mang màu sắc khác nhau. Trong khi đó, Vua Charles III cũng có sự yêu thích đặc biệt với những chiếc áo khoác kẻ ô. Hình ảnh ông diện áo khoác họa tiết này tại Lake District năm 1999 hay xuất hiện cùng Camilla tại Braemar Games năm 2025 cho thấy tartan không chỉ dành cho trang phục nữ mà còn gắn bó với phong cách của các quý ông hoàng gia.

Vương nữ Anne cũng là người yêu thích sự thực tế và bền bỉ trong thời trang. Năm 1990, bà từng diện áo khoác kẻ ô vàng trong chuyến thăm Moscow, còn năm 2000 lại lựa chọn blazer kẻ ô mang phong cách cổ điển. Không chạy theo xu hướng, Anne thường ưu tiên những thiết kế có thể sử dụng lâu dài, phù hợp với hình ảnh giản dị và chỉn chu của mình.

Một thành viên khác cũng từng ghi dấu ấn với họa tiết này là Meghan Markle. Trong chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Scotland, cô lựa chọn áo khoác tartan xanh dương và xanh lá của Burberry, phối cùng áo cổ lọ, quần đen và túi đeo chéo Strathberry màu xanh. Meghan cũng từng mặc áo họa tiết Prince of Wales Check của Theory khi đến Wales, cho thấy cách ứng dụng kẻ ô theo hướng hiện đại, tối giản.

Từ Công chúa Charlotte đến Beatrice, Eugenie: Họa tiết kẻ ô được yêu thích qua nhiều thế hệ

Điều thú vị là họa tiết kẻ ô không chỉ xuất hiện trong tủ đồ của những thành viên hoàng gia lớn tuổi mà còn được các công chúa trẻ yêu thích. Công chúa Charlotte từng diện chân váy kẻ ô trong bức ảnh mừng sinh nhật 4 tuổi, mang đến vẻ ngoài đáng yêu và gần gũi. Đến Giáng sinh năm 2024, cô tiếp tục xuất hiện với áo khoác Black Watch tartan xanh navy và xanh lá, phối cùng nơ nhung xanh trên tóc.

Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie cũng đã làm quen với họa tiết này từ nhỏ. Trong chuyến đi trượt tuyết tại Thụy Sĩ năm 1997, hai chị em từng mặc chân váy kẻ ô đồng điệu. Khi trưởng thành, họ vẫn tiếp tục lựa chọn họa tiết truyền thống cho những sự kiện quan trọng. Beatrice diện váy họa tiết houndstooth tại buổi hòa nhạc Giáng sinh Together at Christmas năm 2023, trong khi Eugenie lựa chọn áo khoác kẻ ô có chi tiết tua rua tại sự kiện này năm 2022.

Zara Tindall, con gái Vương nữ Anne, cũng có những lần xuất hiện đáng chú ý với trang phục kẻ ô. Ngày đầu năm mới 2026, cô diện áo khoác dài màu nâu của L'Agence khi đến trường đua Cheltenham. Trước đó, Zara từng lựa chọn một chiếc mũ kẻ ô vào năm 2011, cho thấy họa tiết này có thể trở thành điểm nhấn ngay cả khi chỉ xuất hiện trên phụ kiện.

Từ những bộ trang phục giản dị của Nữ hoàng Elizabeth II đến áo khoác nổi bật của Vương hậu Camilla hay những chiếc váy trẻ trung của các công chúa, họa tiết kẻ ô đã đồng hành cùng Hoàng gia Anh qua nhiều thế hệ. Dù xu hướng thời trang liên tục thay đổi, tartan vẫn giữ được vị trí riêng nhờ giá trị lịch sử, sự đa dạng trong màu sắc và khả năng ứng dụng linh hoạt. Có lẽ đó cũng là lý do những đường kẻ tưởng chừng quen thuộc này chưa bao giờ thực sự vắng bóng trong tủ đồ hoàng gia.