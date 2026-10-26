Kate Middleton và tình yêu đặc biệt với họa tiết kẻ ô: Mặc suốt nhiều năm vẫn sang, càng nhìn càng thấy đáng học hỏi

Nhắc đến phong cách thời trang của Kate Middleton, người ta thường nghĩ ngay đến những chiếc váy midi chỉn chu, áo khoác dáng dài hay những bộ suit được cắt may vừa vặn. Thế nhưng, nếu nhìn lại tủ đồ của Vương phi xứ Wales qua nhiều năm, có thể nhận ra một chi tiết xuất hiện thường xuyên đến mức gần như trở thành dấu ấn riêng: Họa tiết kẻ ô.

Dù tham dự sự kiện hoàng gia, đến thăm trường học hay xuất hiện trong những chuyến công du Scotland, Kate vẫn luôn biết cách đưa họa tiết truyền thống này vào trang phục mà không khiến vẻ ngoài trở nên già dặn. Điều thú vị là nhiều món đồ cô lựa chọn không quá cầu kỳ, thậm chí có những công thức phối đồ rất gần với cách ăn mặc hằng ngày của phụ nữ hiện đại.

Họa tiết kẻ ô và mối liên hệ lâu đời với Hoàng gia Anh

Tại Anh, đặc biệt là Scotland, họa tiết tartan không đơn thuần là một lựa chọn thời trang. Những đường kẻ ngang dọc đan xen thành các ô màu đã gắn bó với lịch sử và bản sắc văn hóa Scotland suốt nhiều thế kỷ. Trong quá khứ, tartan từng có thời gian bị hạn chế sử dụng sau cuộc nổi dậy Jacobite, trước khi dần trở lại đời sống và trở thành biểu tượng được tầng lớp thượng lưu Anh yêu thích.

Nữ hoàng Victoria là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn đến sự phổ biến của tartan trong thời trang hoàng gia. Sau chuyến thăm Scotland cùng Hoàng tế Albert vào năm 1842 và việc sở hữu lâu đài Balmoral sau đó, bà thường xuyên đưa những họa tiết đặc trưng của vùng đất này vào trang phục cũng như không gian sống. Hoàng tế Albert còn được ghi nhận là người thiết kế họa tiết Balmoral Tartan dành riêng cho Hoàng gia Anh. Từ đó, những đường kẻ ô không chỉ gắn với trang phục truyền thống mà còn trở thành một phần quen thuộc trong hình ảnh của nhiều thế hệ thành viên hoàng gia.

Kế thừa truyền thống ấy, Kate Middleton thường lựa chọn tartan trong các chuyến thăm Scotland và những sự kiện diễn ra vào mùa thu đông. Cách cô sử dụng họa tiết này khá linh hoạt, khi trang trọng, cổ điển, lúc lại trẻ trung và gần gũi. Thay vì mặc nguyên một bộ trang phục có họa tiết nổi bật, Kate thường tiết chế bằng những món đồ trơn màu, nhờ vậy tổng thể luôn hài hòa và dễ nhìn.

Những lần Kate Middleton diện đồ kẻ ô khiến công chúng nhớ mãi

Trong chuyến thăm bất ngờ đến Bắc Ireland vào đầu tháng 10/2026, Kate xuất hiện với chân váy dài kẻ ô xanh lá của Emilia Wickstead, kết hợp áo khoác đen Catherine Walker và áo blouse trắng có chi tiết bèo nhún từ Knatchbull trên phố Savile Row. Bộ trang phục mang những gam màu đặc trưng của mùa thu, vừa trang nhã vừa có điểm nhấn. Chiếc chân váy kẻ ô trở thành tâm điểm, trong khi áo khoác đen và sơ mi trắng giúp tổng thể không bị rối mắt. Đây cũng là một trong những công thức phối đồ đáng tham khảo nhất của Kate: Khi đã chọn một món đồ có họa tiết, những món còn lại nên giữ màu sắc đơn giản.

Trước đó, trong chuyến thăm Học viện Curling Quốc gia tại Scotland vào tháng 2/2026, Vương phi xứ Wales lựa chọn chiếc áo khoác tartan xanh dáng dài do Chris Kerr Bespoke Tailor thiết kế. Sắc xanh nổi bật nhưng không quá rực rỡ, kết hợp cùng phom áo gọn gàng tạo nên vẻ ngoài thanh lịch. Kate hoàn thiện trang phục bằng đôi khuyên tai sapphire và kim cương dạng chùm, món trang sức được cho là quà tặng của Hoàng tử William vào khoảng thời gian hai người kết hôn năm 2011. Sự kết hợp giữa áo khoác mang họa tiết truyền thống và trang sức cổ điển khiến bộ đồ phù hợp với một sự kiện mang tính nghi thức nhưng vẫn giữ được nét mềm mại.

Giáng sinh năm 2025, Kate tiếp tục lựa chọn họa tiết kẻ ô khi xuất hiện cùng gia đình hoàng gia tại Sandringham. Cô mặc chiếc áo khoác dài màu nâu của Blazé Milano, thiết kế từng được sử dụng trước đó trong chuyến thăm bệnh viện nơi cô điều trị ung thư và công bố tình trạng bệnh đã thuyên giảm. Việc mặc lại trang phục vốn không xa lạ với Kate, nhưng chính cách cô lựa chọn những món đồ có phom dáng bền vững theo thời gian đã giúp mỗi lần tái sử dụng đều tạo cảm giác phù hợp.

Một khoảnh khắc khác được nhiều người yêu thích là dịp Giáng sinh năm 2024, khi Kate và Công chúa Charlotte cùng xuất hiện với họa tiết Black Watch tartan. Charlotte diện áo khoác kẻ ô xanh navy và xanh lá, cổ áo viền nhung, phối cùng quần tất xanh đậm và chiếc nơ nhung xanh trên tóc. Trong khi đó, Kate sử dụng khăn cashmere cùng họa tiết của thương hiệu Scotland Kiltane. Hai mẹ con không mặc trang phục giống hệt nhau mà chỉ kết nối bằng màu sắc và họa tiết, tạo nên sự đồng điệu vừa đủ.

Kate cũng từng diện áo khoác tartan đỏ của Miu Miu trong lễ Giáng sinh năm 2017, áo khoác kẻ ô xám của L.K. Bennett khi mang thai Hoàng tử Louis và nhiều lần sử dụng áo khoác Black Watch tartan trong các sự kiện tại Scotland. Bên cạnh áo khoác, cô còn lựa chọn váy midi kẻ ô của Alessandra Rich trong một sự kiện tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II, cho thấy họa tiết này không chỉ phù hợp với trang phục giữ ấm mà còn có thể xuất hiện trong những thiết kế nữ tính, trang trọng.

Vì sao cách mặc đồ kẻ ô của Kate Middleton đáng để phụ nữ học hỏi?

Điều khiến phong cách của Kate được đánh giá cao không nằm ở việc cô sở hữu bao nhiêu món đồ đắt tiền, mà ở khả năng xây dựng những công thức phối trang phục có thể sử dụng trong nhiều năm. Họa tiết kẻ ô vốn khá dễ khiến tổng thể trở nên nặng nề nếu lựa chọn sai màu sắc hoặc kết hợp quá nhiều chi tiết. Kate giải quyết vấn đề này bằng cách ưu tiên phom dáng gọn gàng, đường cắt may rõ ràng và bảng màu có sự liên kết.

Nếu mặc chân váy kẻ ô, cô thường phối cùng áo trơn màu. Khi lựa chọn áo khoác tartan nổi bật, những món đồ bên trong được tiết chế để giữ sự cân bằng. Với phụ kiện, Kate cũng hiếm khi tham lam chi tiết mà thường chọn một chiếc túi nhỏ, đôi khuyên tai hoặc khăn quàng có màu sắc phù hợp. Nhờ vậy, trang phục có họa tiết truyền thống vẫn mang hơi thở hiện đại, không tạo cảm giác quá kiểu cách.

Chị em phụ nữ hoàn toàn có thể tham khảo cách phối đồ này trong mùa thu đông. Một chiếc chân váy midi kẻ ô kết hợp áo len mỏng, áo sơ mi trắng hoặc cardigan trơn màu có thể phù hợp khi đi làm, gặp gỡ bạn bè. Với những ngày lạnh hơn, áo khoác kẻ ô dáng dài phối cùng quần âu và giày bốt sẽ tạo vẻ ngoài chỉn chu mà không cần quá nhiều phụ kiện. Những gam màu như nâu, xanh navy, xanh rêu hay xám cũng tương đối dễ ứng dụng và không nhanh lỗi mốt.

Sau nhiều năm xuất hiện trước công chúng, Kate Middleton vẫn duy trì được phong cách riêng mà không cần thay đổi liên tục theo xu hướng. Họa tiết kẻ ô chỉ là một phần trong tủ đồ của cô, nhưng cũng đủ cho thấy bí quyết mặc đẹp đôi khi rất đơn giản: Chọn những thiết kế phù hợp với bản thân, chú ý đến cách phối màu và ưu tiên những món đồ có thể sử dụng lâu dài.