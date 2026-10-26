Công nương Diana và những bộ đồ kẻ ô đẹp vượt thời gian: Từ sắc đỏ rực rỡ đến những cách phối màu chẳng ai dám thử

Gần ba thập kỷ sau khi Công nương Diana qua đời, phong cách thời trang của bà vẫn thường xuyên được nhắc lại như một nguồn cảm hứng đặc biệt. Không chỉ sở hữu những bộ váy dạ hội nổi tiếng hay các thiết kế mang tính biểu tượng, Diana còn có khả năng biến những món đồ tưởng chừng quen thuộc thành trang phục đáng nhớ. Họa tiết kẻ ô là một ví dụ.

Nếu nhiều thành viên Hoàng gia Anh thường lựa chọn tartan với những gam màu truyền thống, Diana lại thích thử nghiệm những sắc độ nổi bật, cách phối táo bạo và phom dáng mang đậm tinh thần thời trang thập niên 1980, 1990. Nhìn lại những lần bà xuất hiện trong trang phục kẻ ô mới thấy, sức hút của Diana không chỉ nằm ở nhan sắc hay địa vị mà còn ở sự tự tin trong cách ăn mặc.

Khi họa tiết kẻ ô truyền thống trở thành dấu ấn riêng của Công nương Diana

Tartan từ lâu đã gắn bó với văn hóa Scotland và xuất hiện thường xuyên trong trang phục Hoàng gia Anh. Những chiếc váy, áo khoác hoặc khăn choàng kẻ ô thường được lựa chọn trong các chuyến thăm Scotland, các sự kiện mùa đông hay những dịp mang tính truyền thống. Tuy nhiên, thay vì chỉ sử dụng tartan như một cách thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa địa phương, Công nương Diana còn đưa họa tiết này vào nhiều bộ trang phục mang tính thời trang rõ nét.

Một trong những hình ảnh đáng nhớ của Diana được ghi lại tại Braemar Highland Games ở Scotland vào tháng 9/1982. Khi ấy, bà xuất hiện trong trang phục kẻ ô với vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch, mang đúng tinh thần của một thành viên hoàng gia trong sự kiện truyền thống. Nhưng càng về sau, cách Diana sử dụng họa tiết này càng trở nên đa dạng. Bà không ngại thử những gam màu nổi bật, từ đỏ, tím đến vàng, đồng thời kết hợp chúng với các thiết kế có phần vai rộng, chiết eo rõ ràng hoặc những chiếc mũ được tạo hình cầu kỳ.

Trong chuyến đi trên du thuyền Hoàng gia Britannia năm 1985 cùng Hoàng tử William khi còn nhỏ, Diana từng diện trang phục kẻ ô tím nổi bật. Sắc tím vốn không phải lựa chọn dễ mặc, đặc biệt khi xuất hiện trên họa tiết có nhiều đường kẻ giao nhau. Tuy nhiên, Diana vẫn tạo nên tổng thể hài hòa nhờ phom dáng trang phục và cách sử dụng phụ kiện. Bộ đồ mang đậm hơi thở thập niên 1980 nhưng vẫn thể hiện được nét trẻ trung, khác biệt so với những lựa chọn an toàn thường thấy trong tủ đồ hoàng gia.

Một lần khác, bà gây chú ý với thiết kế kẻ ô vàng rực rỡ của Escada. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc tartan không nhất thiết phải gắn với những màu trầm như xanh lá, đỏ sẫm hay nâu. Khi được đưa vào một thiết kế có màu sắc tươi sáng, họa tiết truyền thống hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm của trang phục, mang đến vẻ ngoài nổi bật mà vẫn giữ được sự chỉn chu.

Những bộ trang phục kẻ ô đẹp nhất của Diana: Càng nhìn càng thấy thú vị

Nếu phải chọn một điểm đặc biệt trong phong cách của Công nương Diana, đó chính là khả năng phối những màu sắc tưởng chừng khó kết hợp. Tháng 1/1989, bà xuất hiện với chiếc áo khoác kẻ ô đỏ và xanh lá, hai gam màu dễ gợi liên tưởng đến không khí lễ hội. Thay vì khiến tổng thể trở nên rối mắt, sự kết hợp này lại mang đến vẻ ngoài tươi tắn và nổi bật. Chiếc áo khoác có cấu trúc rõ ràng, phần vai và đường nét được xử lý gọn gàng, giúp họa tiết trở thành điểm nhấn chính.

Cũng trong năm 1989, tại Braemar Games ở Scotland, Diana lựa chọn một bộ váy và mũ đồng điệu của Catherine Walker. Đây là kiểu phối đồ rất đặc trưng của thời trang hoàng gia giai đoạn ấy, khi mũ không chỉ là phụ kiện mà còn đóng vai trò hoàn thiện tổng thể. Dù sử dụng gam màu tương đối nhã nhặn, Diana vẫn tạo ấn tượng bằng phom dáng và sự đồng nhất giữa trang phục với phụ kiện. Bộ đồ cho thấy bà không phải lúc nào cũng cần đến những màu sắc rực rỡ để nổi bật.

Đến năm 1990, Diana tiếp tục xuất hiện trong một thiết kế tartan của Catherine Walker, nhà thiết kế gắn bó với nhiều khoảnh khắc thời trang nổi tiếng của bà. Các đường kẻ ô được đưa vào trang phục theo cách trang trọng hơn, cho thấy Diana có thể biến họa tiết vốn thường gắn với áo khoác hoặc váy mùa đông thành lựa chọn phù hợp cho những sự kiện cần sự chỉn chu.

Năm 1991, Diana tiếp tục ghi dấu ấn với một bộ trang phục kẻ ô đỏ. Màu đỏ vốn đã đủ nổi bật, khi kết hợp cùng họa tiết tartan càng tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh. Tuy nhiên, nhờ cách lựa chọn phom dáng và phụ kiện, tổng thể vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Đây cũng là lý do nhiều trang phục của Diana dù mang đậm dấu ấn thời đại vẫn thường xuyên được nhắc lại trong những bài viết về thời trang cổ điển.

Điều đáng chú ý là Diana không giới hạn họa tiết kẻ ô trong một kiểu trang phục nhất định. Bà có thể diện áo khoác, chân váy, váy liền hoặc những bộ trang phục đồng bộ, đồng thời linh hoạt thay đổi từ phong cách trang trọng sang những lựa chọn thoải mái hơn trong các hoạt động đời thường. Chính sự đa dạng ấy khiến những hình ảnh của Diana luôn có điều mới mẻ để khám phá, dù đã được công chúng nhìn lại rất nhiều lần.

Vì sao những bộ đồ kẻ ô của Diana vẫn có sức hút sau nhiều thập kỷ?

Thời trang thập niên 1980 và đầu những năm 1990 có nhiều đặc trưng dễ nhận biết như phần vai rộng, đường chiết eo rõ, màu sắc mạnh và phụ kiện nổi bật. Diana từng sử dụng gần như tất cả những yếu tố này, nhưng điểm khiến phong cách của bà khác biệt là khả năng điều chỉnh chúng để phù hợp với vóc dáng và hoàn cảnh xuất hiện. Những bộ trang phục kẻ ô của Diana không chỉ đơn giản là việc lựa chọn một họa tiết đang được yêu thích, mà còn cho thấy cách bà xây dựng hình ảnh cá nhân thông qua quần áo.

Nếu đặt cạnh phong cách của Kate Middleton hiện nay, sự khác biệt càng trở nên rõ ràng. Kate thường ưu tiên những gam màu trầm, đường cắt may gọn gàng và cách phối đồ tiết chế, trong khi Diana có xu hướng thử nghiệm màu sắc mạnh hơn, sử dụng phụ kiện nổi bật và không ngại tạo nên những bộ trang phục có cá tính rõ rệt. Hai cách tiếp cận khác nhau nhưng đều chứng minh họa tiết kẻ ô có thể thích nghi với nhiều phong cách và thời kỳ.

Với phụ nữ hiện đại, những bộ đồ của Diana vẫn mang đến nhiều gợi ý thú vị. Một chiếc áo khoác kẻ ô đỏ có thể trở thành điểm nhấn khi phối cùng quần đen hoặc chân váy trơn màu. Những ai thích phong cách cổ điển có thể thử chân váy kẻ ô dáng midi, kết hợp áo len và giày bốt. Nếu muốn táo bạo hơn, việc lựa chọn những gam màu như vàng, tím hoặc xanh lá cũng có thể mang lại diện mạo mới mẻ, miễn là các món đồ còn lại được tiết chế hợp lý.

Không phải mọi thiết kế Diana từng mặc đều có thể áp dụng nguyên vẹn vào tủ đồ ngày nay, bởi phom dáng và xu hướng đã thay đổi. Tuy nhiên, tinh thần thời trang của bà vẫn rất đáng tham khảo: Không ngại màu sắc, hiểu rõ ưu điểm của bản thân và biết cách biến một món đồ truyền thống thành điểm nhấn riêng.

Có lẽ đó cũng là lý do Công nương Diana vẫn được nhắc đến như một biểu tượng thời trang. Bà không chỉ mặc đẹp theo những tiêu chuẩn của thời đại mình, mà còn để lại những cách phối đồ khiến người xem nhiều năm sau vẫn muốn tìm lại, ngắm nghía và học hỏi. Với riêng họa tiết kẻ ô, Diana đã chứng minh rằng một thiết kế mang lịch sử hàng trăm năm hoàn toàn có thể trở nên mới mẻ khi được mặc bằng sự tự tin và cá tính.