136 triệu đồng đến với người mẹ bị ung thư xin níu sự sống để bên cạnh con thơ

Ngày 19/9/2025, chị Nguyễn Thị Sâm (39 tuổi, xóm Trung Hồng, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An) - nhân vật trong bài viết "Lời khẩn cầu xót xa của người mẹ mắc ung thư: Xin cho tôi sống cạnh con thêm một thời gian nữa", chia sẻ: Sau khi bài viết về hoàn cảnh chị được báo chí lan tỏa, chị nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Ngoài chia sẻ, động viên, độc giả còn ủng hộ vào tài khoản cá nhân của chị với số tiền 136 triệu đồng. Với số tiền này, chị Sâm có thêm cơ hội nhập viện điều trị căn bệnh hiểm nghèo, kéo dài sự sống.

Chị Sâm được độc giả hảo tâm giúp đỡ số tiền 136 triệu đồng để điều trị ung thư.

"Tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến độc giả hảo tâm, anh em nội ngoại, bạn bè, bà con hàng xóm đã quan tâm, giúp đỡ tôi trong lúc bệnh tật, khó khăn. Hiện tôi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An, hy vọng sẽ sớm ổn định để về với con, gia đình bớt vất vả", chị Sâm chia sẻ.

6 tháng trước, thấy đau đầu âm ỉ, chị Sâm đi khám thì bác sĩ chẩn đoán có u di căn trong não, chỉ định nhập viện để kiểm tra, rà soát những nơi khác xem khối u xuất phát từ đâu thì nhận kết luận bị ung thư phổi đã di căn.

Sau một thời gian điều trị ở Hà Nội, thuốc đích thế hệ 2 không đáp ứng, bác sĩ khuyên dùng thuốc đích thế hệ 3 nhưng chi phí trên dưới 40 triệu đồng. Không có tiền vào thuốc, chị Sâm đành về nhà điều trị.

Hy vọng với tấm lòng của độc giả, chị Sâm sẽ có thêm động lực níu kéo sự sống để bên cạnh 2 con nhỏ.

Trước khi bị bệnh, chị Sâm làm phun xăm dạo gần nhà để có thời gian chăm sóc cho 2 con trai (nhỏ 10 tuổi, nhỏ 8 tuổi). Chị hát hay và vẽ giỏi. Thi thoảng chị đi hát đám cưới, mở nhóm dạy vẽ tranh để kiếm thêm thu nhập. Anh Tài (41 tuổi, chồng chị Sâm) làm nghề lái xe tải ở Lâm Đồng cũng xin nghỉ để về chăm sóc vợ.

Sự sống đang từng ngày bị đe dọa nhưng hoàn cảnh khó khăn, lo sợ phải bỏ cuộc giữa chừng vì không tiền cứu chữa, chị Sâm khẩn cầu sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm, để có thêm cơ hội kéo dài sự sống bên 2 con nhỏ.

Hy vọng với sự giúp đỡ của độc giả, chị Sâm sẽ có thêm động lực vượt qua nỗi đau bệnh tật, phục hồi sức khỏe để làm chỗ dựa cho 2 đứa con.