Lời khẩn cầu xót xa của người mẹ mắc ung thư: "Xin cho tôi sống cạnh con thêm một thời gian nữa"

Đó là lời chia sẻ trong nước mắt của chị Nguyễn Thị Sâm (39 tuổi, xóm Trung Hồng, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An) khi đang mang trong mình căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối không tiền chữa trị.

Chị Sâm bên cạnh 2 con nhỏ.

Xuất viện sau gần 2 tháng điều trị tại Hà Nội, chị Sâm được chồng dìu ra bến để bắt xe khách về quê. Đường về nhà còn xa, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác của chị. Lên xe, chị vẫn cố chợp mắt, mong nhanh về nhà để gặp 2 con nhỏ cho thoả lòng mong nhớ sau một thời gian dài xa cách.

Chị Sâm được kết luận mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Thấy bóng dáng mẹ từ đầu ngõ, 2 đứa con của chị Sâm là Nguyễn Duy Hoà Phát (10 tuổi) và Nguyễn Tuệ Minh (8 tuổi) reo mừng, chạy ra đón rồi ôm chầm lấy mẹ. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng thì khuôn mặt Phát và Minh trở nên lo lắng khi nhận ra dáng vẻ bất thường của mẹ, gầy gò, xanh xao. Mái tóc dài, đen mượt ngày xưa chỉ còn lưa thưa vài sợi sau những đợt xạ trị dài ngày. 3 mẹ con không nói một lời nào, chỉ ôm nhau khóc.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Phát và Minh đã phần nào hiểu được mẹ đang bị bệnh nặng. Những ngày sau đó, 2 đứa trẻ không đi chơi, quẩn quanh bên mẹ chuyện trò, chăm sóc. Đứa lấy nước, đút cháo cho mẹ ăn. Đứa xoa bóp chân tay cho mẹ đỡ mỏi. Những lúc thấy mẹ nhăn nhó, rên khóc vì đau, chúng lại hốt hoảng cầu cứu người thân.

Tính đến nay, chị Sâm đã trải qua 10 mũi xạ trị và dùng thuốc đích thế hệ 2 nhưng không đáp ứng tối đa.

Thấy 2 đứa con còn nhỏ mà hiểu chuyện đến đau lòng, chị Sâm lại có thêm động lực, lại "khát sống" hơn bao giờ hết.

"5 tháng trước, tôi thấy đau đầu âm ỉ. Những cơn đau ngày càng tăng dần, dai dẳng, đi khám thì bác sĩ chẩn đoán có u di căn trong não. Chưa hết bàng hoàng thì tôi được chỉ định nhập viện để kiểm tra, rà soát những nơi khác xem khối u xuất phát từ đâu thì nhận kết luận bị ung thư phổi đã di căn.

"Án tử" đến với tôi rất nhanh, như một cơn ác mộng kinh hoàng vậy. Giờ cố gắng điều trị, mong kéo dài thời gian sống để bên cạnh 2 con nhỏ mà chi phí điều trị quá cao. Chưa bao giờ tôi sợ chết như lúc này", chị Sâm nghẹn lời.

2 đứa con của chị Sâm, lớn mới 10 tuổi, nhỏ vừa lên 8.

Ông Đặng Văn Quyền- Trưởng xóm Trung Hồng (xã Yên Thành) chia sẻ, trước đây, anh Tài (41 tuổi, chồng chị Sâm) có vay mượn tiền để đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Sang bên đó một thời gian, công việc không ổn định, lương thấp, anh Tài trốn ra ngoài làm, mong có thêm chút thu nhập để gửi về quê trả dần nợ lãi. Thế nhưng, làm việc chưa được bao lâu thì bị trục xuất về nước, nợ nần đang còn nhiều. Sau khi về nước, anh Tài làm tài xế xe tải ở tận Lâm Đồng, dịp lễ tết hay gia đình có việc quan trọng mới về quê thăm vợ con. Chị Sâm ở nhà chăm sóc 2 đứa con và làm thêm nghề xăm mày, xăm môi dạo kiếm thu nhập.

Mỗi lần được xuất viện, chị Sâm lại về ngoại nhờ mẹ già chăm sóc. Cha mẹ chị Sâm cũng đã già yếu.

"Chị Sâm hát rất hay, vẽ đẹp. 2 vợ chồng sống hiền lành, thân thiện, hoà đồng với xóm giềng nên ai cũng quý. Khi nghe tin chị Sâm bị bệnh hiểm nghèo, ai cũng thương. Thôn xóm, anh em thăm hỏi, giúp đỡ cũng chỉ được một phần nhỏ. Xóm cũng không có quỹ gì để hỗ trợ thêm. 2 bên nội ngoại của chị Sâm cũng không khá giả gì, lại già yếu.

Vừa rồi chị Sâm xuất viện, chúng tôi qua thăm. Nhìn cảnh 2 đứa con nhỏ quẩn quanh, lo lắng cho mẹ mà xót xa lắm. Nghe nói chi phí điều trị cho chị Sâm quá cao, không có tiền theo thuốc. Rất mong mạnh thường quân rộng lòng giúp đỡ để chị được tiếp tục điều trị, kéo dài sự sống, để 2 đứa nhỏ có mẹ bên cạnh", ông Quyền chia sẻ.

Từ ngày chị Sâm phát hiện mắc bệnh, anh Tài cũng xin nghỉ phép để ra Hà Nội chăm sóc vợ. Nguồn sống của cả gia đình trông chờ vào khoản tiền vay mượn. Chị Sâm cho biết, đến nay, vợ chồng chị đã vay mượn gần 100 triệu đồng, không còn khả năng vay mượn thêm. Nỗi đau bệnh tật, thương con, áp lực tiền bạc, nợ nần như vắt kiệt tâm sức người đàn bà bất hạnh.

Sự sống của chị Sâm đang rất cần sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.

"Tôi trải qua 10 mũi xạ trị và đang dùng thuốc đích thế hệ 2 nhưng không đáp ứng tối đa, bệnh ngày càng trở nặng, đau đầu và nhức mỏi cơ thể suốt ngày đêm. Bác sĩ khuyên nên chuyển sang sử dụng thuốc đích thế hệ 3, chi phí khoảng 40 triệu đồng/tháng nhưng tôi không có tiền. Sắp tới lịch tái khám ở Hà Nội, vợ chồng tôi cũng chưa có một đồng nào để lo tiền tàu xe đi lại, chi phí thuốc thang cả. Cứ thế này tôi sợ mình không cầm cự được bao lâu nữa.

Xin mọi người giúp đỡ để tôi có thêm cơ hội điều trị, kéo dài sự sống bên cạnh 2 đứa con thêm một thời gian nữa. Nhìn con thế này, tôi đau lòng lắm", chị Sâm khẩn cầu.