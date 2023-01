12 tuổi vào đại học, 31 tuổi là giáo sư, chàng trai này khiến Đại học Harvard phải phá thông lệ đã tồn tại 300 năm của trường

Doãn Hi (sinh năm 1983), sinh ra trong gia đình có bố và mẹ đều tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học Địa chất Trung Quốc. 5 tuổi, cậu đã có khả năng đọc thuộc 500 bài thơ Đường. Lên 7 tuổi, cậu chỉ mất 3 ngày để đọc hết sách giáo khoa tiểu học.

Mẹ Doãn Hi thử cho con học vẽ tranh, cờ vây. Nhưng cậu lại thích đọc sách hơn. Sự khác biệt với những đứa trẻ xung quanh càng rõ rệt khi vào năm lớp 2, Doãn Hi vô cùng yêu thích những con số và đã tự học về giải tích. Thậm chí cậu còn bảo mẹ: "Mẹ ơi, cho con xem. Con hứa sẽ không để nó ảnh hưởng tới việc học của con. Con thích xem các con số trong này".

Năm 1993, khi chưa đầy 10 tuổi, Doãn Hi đã được nhận vào lớp thử nghiệm trí tuệ phi thường trường trung học số 8 Bắc Kinh. Khi học ở đây, cậu liên tục đạt 90 điểm trong tất cả các môn học, năm nào cũng giành được học bổng. Dù học vượt cấp, nhưng Doãn Hi có một điểm khác biệt so với nhiều thần đồng "nhí" khác, cậu phát triển rất đầy đủ cả về thể chất và tinh thần.

Từ nhỏ, Doãn Hi đã bộc lộ tố chất thần đồng.

Năm 12 tuổi, Doãn Hi trở thành sinh viên trẻ nhất trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, thi đỗ với số điểm 572. Tại đây, cậu đã được nhà trường dốc hết sức đào tạo và bồi dưỡng. Năm 2001, cậu đã hoàn thành xong chương trình đại học 5 năm tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc lúc đó bày tỏ mong muốn Doãn Hi sẽ ở lại để cống hiến cho sự phát triển của nước nhà.

Tuy nhiên, Doãn Hi lại muốn đến Mỹ học tập và đưa ra lời hứa hẹn với thầy cố vấn tại đại học: "Em sẽ trở về phục vụ quê hương sau khi sang nước ngoài học tập, nghiên cứu thêm".

Thầy cố vấn sau đó đã chủ động giới thiệu Doãn Hi đến các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Sau đó anh chàng đạt được mong muốn đi du học và nhận học bổng toàn phần trị giá hơn 20.000 USD (tính theo tỉ giá hiện tại là hơn 460 triệu đồng) cho chương trình học Tiến sĩ Vật lý từ Đại học Harvard.

Doãn Hi xuất sắc khi nhận được học bổng toàn phần trị giá hơn 20.000 USD cho chương trình học Tiến sĩ ở Đại học Harvard.

Từ khi học tại ĐH Harvard, Doãn Hi hiếm khi đi ngủ trước 4 giờ sáng và thường xuyên thiếp đi trên bàn làm việc. Nhờ đó, năm 18 tuổi, Doãn Hi cầm chiếc bằng cử nhân trong tay được nhà nước tài trợ học bổng theo diện nhân tài đặc biệt. Anh theo đuổi chương trình học Tiến sĩ Vật lý từ Đại học Harvard và trở thành tiến sĩ sau đúng 5 năm, ở tuổi 23.

Lúc này, Doãn Hi trở thành nhân vật nổi tiếng của truyền thông cả tại Trung Quốc lẫn quốc tế khi là người đầu tiên khiến Đại học Harvard phá vỡ luật lệ tồn tại gần 300 năm. Thông lệ này là: Sinh viên không bao giờ được phép ở lại trường sau khi hoàn thành chương trình học tiến sĩ. Tuy nhiên, vì quá xuất chúng, Doãn Hi đã được Harvard mời ở lại để làm giáo sư giảng dạy.

Doãn Hi đã khiến đại học Harvard - ngôi trường hàng đầu thế giới phá vỡ thông lệ 300 năm.

Năm 2008, Doãn Hi nổi tiếng khắp thế giới khi trở thành phó giáo sư khoa vật lý của Đại học Harvard. Năm 2013, anh được trao giải thưởng nghiên cứu Sloan Research Fellowships - đây là một trong những giải thưởng lâu đời nhất ở Mỹ trong các lĩnh vực vật lý, hóa học và toán học. Ngày 4/9/2015, Doãn Hi chính thức trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất tại Đại học Harvard.

Quyết định của thiên tài khiến người dân trong nước ngỡ ngàng

Mặc dù từng hứa hẹn với Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc rằng: "Em sẽ trở về phục vụ quê hương sau khi sang nước ngoài học tập, nghiên cứu thêm" nhưng Doãn Hi lại làm trái ngược với lời nói của mình.

Được biết, ngay khi còn đang học tập tại Harvard, Doãn Hi đã thề sẽ nhập quốc tịch Mỹ. Sau đó, không ai ngờ đến anh quyết định nhập tịch thật và lấy một người vợ là công dân Mỹ. Quyết định này khiến người dân trong nước không khỏi ngỡ ngàng, ấm ức và chỉ trích Doãn Hi.

Hiện tại, anh vẫn đang là giáo sư ở đại học Harvard

Hiện tại, anh vẫn đang là giáo sư ở đại học Harvard, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình và có 1 người cô con gái. Doãn Hi cho biết anh không quan tâm tới việc học của con, cũng không có ý định dạy con thành thiên tài mà chỉ mong con có cuộc sống hạnh phúc. Giáo sư trẻ tuổi khẳng định: "Với tôi, hạnh phúc là thứ quan trọng nhất, và những thứ khác chỉ là thứ yếu".