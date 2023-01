Thần đồng gốc Việt "gây sốc" khi đỗ đại học năm 13 tuổi, 2 năm sau học tiến sĩ, suýt bị trục xuất về nước vì quá giỏi giờ ra sao?

Vicky Ngô (tên tiếng Việt là Ngô Ngọc Châu, SN 2007) là cái tên không còn quá xa lạ đối với nhiều người. Năm 2020, cô bé đã gây tiếng vang lớn ở xứ sở Kiwi New Zealand khi đỗ vào Đại học Công nghệ Auckland (Auckland University of Technology) và học cùng lúc 2 chuyên ngành Toán ứng dụng và Tài chính khi mới 13 tuổi. Tại thời điểm đó, nhiều tờ báo tại New Zealand đã liên tục gọi cô bé là "thần đồng", "thiên tài" vì những thành tích xuất sắc ngoài sức tưởng tượng.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói khi vào tháng 4/2021, Vicky một lần nữa được truyền thông quan tâm khi đứng trước nguy cơ phải rời New Zealand do tốt nghiệp đại học quá sớm và quá thông minh.

Hàng loạt thành tích đáng tự hào

Năm 2015, Vicky lần đầu tiên gặp mẹ nuôi tại TP.HCM và nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính, định hướng học tập. Các thủ tục pháp lý về việc nhận nuôi được hoàn thiện vào năm 2017 khi cô và cả gia đình mẹ luôn có ý định chuyển sang New Zealand định cư.

Tại đây, thần đồng Việt Nam từng theo học trường St Thomas. Trong quá trình học tập, Vicky dành được vô vàn thành tích đáng tự hào. Cụ thể, Vicky lọt top 6 giải vô địch toán Toàn quốc dành cho học sinh lớp 7 do Đại học Otago tổ chức vào năm 2018. Cũng trong năm này, Vicky xuất sắc trở thành thành viên trẻ nhất của Mensa - một cộng đồng những người có IQ thuộc nhóm 2% dân số thế giới ở New Zealand.

Một năm sau, nữ sinh lọt top 30 trong cuộc thi Toán học dành cho học sinh lớp 9. Cô bé còn nằm trong nhóm 2% học sinh đạt điểm Toán cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với thành tích học tập cực "đỉnh", không có gì khó hiểu khi cô bé nhận được rất nhiều sự quan tâm của CĐM. Thậm chí, trong một bài báo xuất hiện trên NZ Herald - nhật báo có lượng phát hành lớn nhất xứ sở Kiwi, cô bé còn được mệnh danh là "thiên tài nhí", "thần đồng". Song, Vicky không coi đó là cách gọi phù hợp với mình:

"Em không nghĩ mình là thần đồng. Việt Nam có rất nhiều người trẻ tài giỏi và em chỉ may mắn hơn, không bỏ cuộc trước khó khăn. Ngoài ra, nhắc đến thần đồng mọi người thường sẽ nghĩ đến những tài năng thiên bẩm. Trong khi đó, những gì em có được hôm nay đều phải trải qua quá trình phấn đấu và rèn luyện".

Ngoài ra, Vicky cho hay ban đầu em không có ý định học vượt cấp. Từ những năm cấp 2, Vicky đã muốn được vào đội tuyển Olympic Toán nhưng vì không có quốc tịch New Zealand nên cô không được chấp nhận. Từ đây, thần đồng mới bắt đầu học vượt cấp, cố gắng vào đại học vào năm 13 tuổi để chứng minh thực lực của mình.

Mọi nỗ lực của của Vicky đều được đáp lại khi vào năm 2020 (lúc đó 13 tuổi), Vicky Ngô đã trúng tuyển vào Đại học Công nghệ Auckland (AUT) với hai chuyên ngành Toán ứng dụng và Tài chính. Không giống như nhiều trường hợp "thần đồng" nhỏ tuổi học vượt cấp do không thể đáp ứng được với môi trường học tập bậc đại học nên đã bỏ bê, chểnh mảng với việc học, Vicky lại là một sinh viên cực xuất sắc. Dựa trên số lượng tín chỉ đã đăng ký, em hoàn toàn có thể tốt nghiệp khi bước sang tuổi 15 vào mùa đông năm 2022.

Không lâu sau đó, mẹ nuôi của Vicky báo tin vui con gái bà đã nhận được lời đề nghị thực tập và làm việc cho một công ty tài chính nhưng sẽ cần thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp. Từ đây, một thách thức mới lại bắt đầu với cô bé "thần đồng" gốc Việt này.

Nguy cơ bị trục xuất vì quá... thông minh

Theo Bộ Giáo dục New Zealand, họ hoàn toàn có thể phải sử dụng Điều luật Giáo dục hiện hành để đề nghị khả năng "đặc cách" cho những sinh viên dưới 18 tuổi theo học bậc đại học. Một phát ngôn viên trường AUT cho biết: "Vicky là một học sinh xuất sắc. Dựa vào thành tích học tập của em, Vicky có thể hoàn thành chương trình học để nhận bằng tốt nghiệp vào năm 2022, khi em 15 tuổi".

Ngược lại, Bộ Di trú New Zealand đã cảnh báo vì còn nhỏ tuổi, Vicky không được phép lưu trú tại nước này bằng thị thực học tập cũng như không đủ điều kiện để xin phép đi làm sau khi tốt nghiệp. Nguyên nhân là do thị thực này chỉ áp dụng với những sinh viên nước ngoài trên 18 tuổi. Song, AUT tin rằng tình hình của Vicky cần được xem xét đặc biệt vì Vicky là ứng viên xứng đáng để bộ di trú cân nhắc đặc biệt.

Không muốn chứng kiến cảnh con sẽ phải trở về Việt Nam sau ngần ấy năm gắn bó, mẹ nuôi của Vicky đã nhờ luật sư nhập cư Simon Laurent cho lời khuyên về những vướng mắc hiện tại. Người này đã trao đổi với gia đình Vicky, đồng ý sẽ giúp đỡ về mặt pháp lý, nhưng không thể hứa trước điều gì.

Mẹ nuôi của Vicky cho biết con gái đã nhận được lời mời thực tập và làm việc cho một công ty tài chính, nhưng cần được cấp thị thực lao động sau khi tốt nghiệp. Bà mẹ bày tỏ bất công vì phải đấu tranh giành visa, thủ tục cơ bản của sinh viên quốc tế chỉ vì Vicky thông minh hơn bạn bè đồng trang lứa.

Đến nay, Vicky Ngô đã tốt nghiệp đại học ở lứa tuổi 15 và đang theo học tiến sĩ. Dẫu vậy, Vicky vẫn không được cấp thị thực lao động vì chưa đủ tuổi. Bởi New Zealand chưa có tiền lệ cấp thị thực làm việc cho trẻ em dưới 15 nên quá trình đấu tranh xin cấp thị thực cho Vicky được dự đoán là rất khó khăn và dễ đi vào ngõ cụt.

"Em tốt nghiệp xuất sắc đại học văn bằng kép tại Đại học AUT năm 15 tuổi, được thư mời làm việc từ các tập đoàn lớn của Việt Nam cũng như New Zealand nhưng lại không thể đi làm hợp pháp. Bế tắc nên em mới lựa chọn ở lại học tiến sĩ như một giải pháp tình thế", Vicky giãi bày.

