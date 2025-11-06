Nhiều người vì vội đi làm, áp lực thời gian, nên buổi sáng hay chọn ăn bánh bao vì nhanh, rẻ, lại dễ ăn.

Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng mặc dù ăn bánh bao vào bữa sáng có vẻ là một lựa chọn tốt nhưng thực tế đây không phải là lựa chọn lành mạnh nhất.

Nguyên nhân chính là vì thành phần chính của bánh bao hấp là bột mì tinh luyện. Hầu hết chất xơ, khoáng chất và vitamin trong bột mì tinh luyện đã bị loại bỏ trong quá trình chế biến, chỉ còn lại carbohydrate có hàm lượng đường và calo cao.

Mặc dù cơ thể tiết ra insulin trong quá trình tiêu hóa để giúp hạ lượng đường trong máu, nhưng đối với một số người, việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm có hàm lượng đường cao có thể làm tăng gánh nặng cho insulin và thậm chí có thể gây ra tình trạng kháng insulin.

Kháng insulin là nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường tuýp 2, hội chứng chuyển hóa và các bệnh liên quan khác. Đặc biệt, đối với những người kiểm soát cân nặng kém hoặc đã có các triệu chứng tiền tiểu đường, việc ăn bánh bao có thể làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Chưa kể, chúng không chứa đủ chất xơ để hỗ trợ tiêu hóa và nhu động ruột, có thể làm chậm nhu động ruột và có khả năng gây táo bón.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu chất xơ trong chế độ ăn uống là nguyên nhân gốc rễ gây ra chứng khó tiêu và táo bón ở nhiều người. Nếu bữa sáng quá đơn điệu và thiếu chất xơ, về lâu dài sẽ rất có hại cho sức khỏe đường tiêu hóa.

Đặc biệt là khi ăn lúc bụng đói, bánh bao có thể ảnh hưởng đến sự ổn định lượng đường trong máu và làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường.

Vì vậy, các bác sĩ khuyên rằng bữa sáng nên bao gồm ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, tránh các sản phẩm từ bột mì tinh chế hoàn toàn, đặc biệt là vào buổi sáng.

Ngoài bánh bao, dưới đây là các món ăn sáng quen thuộc của người Việt cũng được bác sĩ không khuyến khích.

- Bánh rán buổi sáng được nhiều người mê vì giòn thơm. Nhưng dầu chiên ở nhiệt độ cao rất dễ sinh ra chất béo chuyển hoá (trans fat), kẻ thù hàng đầu của tim mạch. Ăn bánh rán thường xuyên dễ làm tăng mỡ máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch, tăng rủi ro cao huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim... Với người có nguy cơ tiểu đường, bánh rán thậm chí còn làm đường huyết dao động mạnh hơn.

- Mì ăn liền chủ yếu từ bột tinh luyện, dầu và gói gia vị chứa lượng muối rất cao. Ăn sáng bằng mì ăn liền liên tục có thể làm tăng huyết áp, gây giữ nước, phù, thiếu vitamin, khoáng, protein và chất xơ. Với người có tiền sử cao huyết áp, mì gói buổi sáng là lựa chọn rất rủi ro.

Nguồn và ảnh: Sohu