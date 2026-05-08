Tháng 4 Âm lịch trong quan niệm dân gian là khoảng thời gian "giao mùa" của vận khí - cái cũ qua đi, cái mới hình thành. Đây cũng là lúc Thái Tuế dịch chuyển, sao tốt sao xấu phân định lại, ai có nền tảng tốt từ đầu năm sẽ được "trời thương đất phù" trong giai đoạn này. Theo chiêm nghiệm tử vi, có 4 con giáp đặc biệt được Thần Tài để mắt trong tháng 4 Âm lịch năm nay - không phải kiểu giàu xổi, mà là tài lộc đến từ chính nỗ lực bấy lâu, bền và chắc.

Tuổi Thìn - Bứt tốc sau những tháng âm thầm tích lũy

Người tuổi Thìn bước vào tháng 4 Âm lịch với một tâm thế khác hẳn vài tháng trước. Quý nhân vận đậm, đặc biệt là khoảng từ ngày mùng 5 đến mùng 10 Âm lịch, những mối quan hệ tưởng đã nguội lạnh bỗng được hâm nóng theo cách rất bất ngờ. Có thể là một người bạn cũ giới thiệu cơ hội, một khách hàng quay lại sau thời gian im ắng, hoặc đơn giản là một cuộc gặp ngẫu nhiên mở ra hướng đi mới.

Điều đáng nói là tuổi Thìn trong tháng này không cần "chạy theo" tiền, mà tiền tự tìm đến. Những khoản đầu tư từ trước, những công sức bỏ ra trong quý 1 năm 2026 bắt đầu cho trái ngọt. Lời khuyên dành cho người tuổi Thìn là đừng vội vàng mở rộng thêm khi chưa thu hoạch xong cái cũ - giai đoạn từ ngày 15 đến 20 Âm lịch là thời điểm vàng để "chốt sổ" những gì đang dang dở.

Tuổi Thân - Lộc đến từ những việc tưởng nhỏ

Tuổi Thân vốn nhanh nhẹn, linh hoạt, nhưng đôi khi lại bỏ qua những cơ hội nhỏ vì mải nhìn cái lớn. Tháng 4 Âm lịch lại là thời điểm Thần Tài "thử lòng" tuổi Thân theo cách ngược lại - tài lộc đến từ những việc tưởng chừng vặt vãnh, những mối quan hệ tưởng không quan trọng.

Khoảng giữa tháng, từ ngày 12 đến 18 Âm lịch, người tuổi Thân nên đặc biệt chú ý đến các đề nghị hợp tác nhỏ lẻ, các công việc làm thêm, hoặc những lời mời tham gia dự án phụ. Đó chính là "cửa lộc" được mở. Nhiều người tuổi Thân sẽ thấy thu nhập phụ trong tháng này thậm chí vượt cả thu nhập chính - một tín hiệu cho thấy nên cân nhắc lại định hướng dài hạn.

Mặt khác, tuổi Thân tháng này cũng dễ gặp tin vui về nhà cửa, đất đai. Ai đang chờ giấy tờ, đang thương lượng mua bán bất động sản thì đây là giai đoạn dễ "chốt" được giá tốt.

Tuổi Hợi - Phúc khí dày, làm gì cũng có người đỡ

Trong 12 con giáp, tuổi Hợi tháng 4 Âm lịch được đánh giá là có phúc khí dày nhất. Không phải kiểu may mắn ồn ào, mà là cái may âm thầm - đi đâu cũng gặp người tốt, làm gì cũng có người sẵn lòng giúp một tay. Đây là dạng vận khí quý giá, vì nó tạo nền tảng bền vững chứ không phải lộc một lần rồi thôi.

Người tuổi Hợi làm công ăn lương trong tháng này có khả năng được cấp trên ghi nhận, thậm chí có cơ hội thăng tiến hoặc được giao trọng trách mới. Người làm kinh doanh thì hợp tác xuôi chèo mát mái, đối tác giữ chữ tín, dòng tiền lưu thông tốt. Khoảng từ ngày 20 đến 28 Âm lịch là giai đoạn đỉnh điểm về tài vận nên tận dụng để ký kết, ra mắt sản phẩm, hoặc mở rộng quan hệ.

Lời nhắc nhỏ cho tuổi Hợi: Phúc khí dày nhưng đừng ỷ lại. Hãy biết ơn và đáp lại những người đã giúp mình, vì vận khí trong dân gian quan niệm là có vay có trả - cho đi rồi nhận lại mới là vòng tuần hoàn bền vững.

Tuổi Mão - Trí tuệ tỏa sáng, tiền bạc theo sau

Tuổi Mão tháng 4 Âm lịch không nổi bật về vận may bất ngờ, nhưng lại nổi bật về trí tuệ và sự tinh tế. Đây là tháng mà người tuổi Mão dễ nghĩ ra ý tưởng hay, đưa ra quyết định đúng, và quan trọng nhất là biết được đâu là thời điểm nên dừng, đâu là thời điểm nên tiến.

Đặc biệt từ ngày mùng 8 đến 14 Âm lịch, tuổi Mão có thể đón nhận một thông tin quan trọng liên quan đến công việc có thể là đề xuất chuyển vị trí, lời mời sang một môi trường mới, hoặc cơ hội học hỏi thêm kỹ năng. Đừng vội từ chối dù ban đầu nghe có vẻ không hấp dẫn, vì đây có thể là bước ngoặt thay đổi quỹ đạo tài chính trong cả năm.

Về tiền bạc, tuổi Mão tháng này nên ưu tiên tiết kiệm và đầu tư dài hạn hơn là chi tiêu hưởng thụ. Lộc đến chậm nhưng chắc, ai biết kiên nhẫn sẽ thấy quả ngọt vào cuối tháng.

Không có tên trong danh sách không có nghĩa là tháng 4 Âm lịch kém vui. Vận khí xoay chuyển theo chu kỳ, có tháng được Thần Tài gọi tên, có tháng cần lùi lại để củng cố nội lực. Quan trọng là giữ tâm thế bình thản, làm tốt việc trước mắt, và tin rằng cơ hội của riêng mình rồi cũng sẽ đến đúng lúc.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.