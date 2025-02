Người Nhật Bản nổi tiếng với tuổi thọ cao nhất thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất là Nhật Bản, ở mức 84,5 tuổi; thứ hai là Singapore với 83,9 tuổi và thứ ba là Hàn Quốc với 83,8 tuổi. Ba quốc gia đứng đầu đều là các quốc gia Châu Á, trong đó Nhật Bản giành danh hiệu này trong hai năm liên tiếp. Bí quyết sống lâu của người Nhật là gì? Ngoài sashimi, sushi và ramen, những người sống trăm tuổi thường ăn những món ăn nào?

Một chương trình truyền hình của Nhật Bản mới đây đã phỏng vấn 300 người sống thọ với câu hỏi "Bạn ăn những loại thực phẩm nào ba ngày hoặc hơn mỗi tuần?" và bình chọn ra 10 loại thực phẩm mà họ ăn thường xuyên nhất. Ví dụ, cụ Hakoishi, 102 tuổi, ăn bột sôcôla sữa chua mỗi ngày; cụ Endo, 102 tuổi, ăn đậu bắp và natto mỗi ngày; và cụ Takahashi, 102 tuổi, ăn mướp đắng ngâm mỗi ngày. Nếu bạn cũng muốn sống khỏe mạnh và lâu dài như họ, bạn có thể tham khảo.

Đáng nói, nhiều thực phẩm trong bản xếp hạng này vô cùng quen thuộc với người Việt, thậm chí thứ xếp hạng nhất nhiều người chúng ta còn ăn mỗi ngày.

1. Thịt lợn - 255 người đã bình chọn

2. Phô mai - 236 người đã bình chọn

3. Đậu phụ - 230 người đã bình chọn

4. Cá thu - 192 người đã bình chọn

5. Cải thảo - 159 người đã bình chọn

6. Thịt gà - 149 người đã bình chọn

7. Natto - 130 người đã bình chọn

8. Bít tết cá hồi - 123 người đã bình chọn

9. Quả mận - 92 người đã bình chọn

10. Cà chua - 83 người đã bình chọn

Ngoài thực phẩm, thói quen ăn uống của người Nhật cũng liên quan mật thiết đến sức khỏe và tuổi thọ.

Sau đây là 6 thói quen ăn uống của người Nhật. Có bao nhiêu trong số đó cũng có trong cuộc sống hàng ngày của bạn?

- Đĩa càng nhỏ càng tốt

Người Nhật tin rằng ăn những phần nhỏ sẽ giúp ăn chậm lại, giúp họ dễ biết mình cần ăn gì và tránh ăn quá nhiều. Do đó, người Nhật thường ưu tiên sử dụng đĩa nhỏ để đựng thức ăn thay vì đĩa lớn để giúp tránh ăn quá nhiều và duy trì cân nặng khỏe mạnh.

- Chỉ ăn no 80%

Não của bạn mất khoảng 20 phút để gửi tín hiệu no từ lúc bạn cắn miếng đầu tiên, vì vậy đừng ăn quá nhanh, kẻo bạn sẽ ăn nhiều hơn mức thực sự cần thiết trước khi não có cảm giác no. Nguyên tắc của nhiều người Nhật khi ăn uống là chỉ ăn đến khi no 80%, hoặc chia thức ăn thành 10 phần và chỉ ăn 8 phần. Nếu còn thừa, họ có thể cho vào hộp cơm trưa hoặc cất trong tủ lạnh để tránh lãng phí.

- Lấy 1 thìa dầu và 0,9 gam muối

Tỉnh Nagano là một trong những vùng có sức khỏe tốt nhất Nhật Bản, với tuổi thọ trung bình khoảng 80-87 tuổi. Một cuộc khảo sát cho thấy người dân Nagano thường tiêu thụ trung bình 15,1 gam muối mỗi ngày, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ngược lại, khi chế độ ăn giảm muối dần trở nên phổ biến, các chuyên gia khuyên bạn nên giảm lượng muối xuống còn 0,9 gam và dầu ăn xuống còn khoảng 1 thìa cà phê, điều này sẽ giúp họ sống khỏe mạnh hơn.

- Thích đi bộ hơn tập thể dục

Nhiều người cao tuổi Nhật Bản vẫn rất năng động. Bài tập yêu thích của họ là đi bộ quanh cộng đồng nơi họ sống. Họ trò chuyện trong khi đi bộ. Một người Nhật Bản mô tả điều đó như sau: "Bạn đi bộ, bạn nói chuyện, bạn tập thể dục, điều này giúp xây dựng ý thức cộng đồng".

- Ăn nhiều đậu phụ hơn

Đậu phụ cũng là một thành phần chính trong chế độ ăn uống của người Nhật và có thể giúp làn da của bạn đàn hồi và trông trẻ hơn. Ngoài ra, đậu phụ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư vì đậu phụ ít calo và giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh.

- Tắm hơi hoặc tắm vòi sen

Phòng tắm hơi không chỉ thư giãn mà còn tốt cho sức khỏe. Nếu bạn không có thiết bị xông hơi hoặc xông hơi tại nhà, tắm nước nóng cũng là một ý tưởng hay. Nên tắm bằng tinh dầu có lợi cho da và không nên xông hơi quá lâu để tránh làm cơ thể quá nóng và gây tổn thương da.

Nguồn và ảnh: Bright Side