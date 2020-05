10 thứ kỳ lạ khiến dân tình ngáo ngơ, internet có ngay đáp án bất ngờ

Hầu như mọi thứ mà con người tạo ra đều ẩn chứa mục đích hay tác dụng gì đó.

Tuy nhiên, có nhiều vật dụng siêu kỳ lạ, cầm lên tay rồi mà vẫn không biết nó dùng để làm gì, tác dụng ra sao...

Do đó, trên Reddit đã có hẳn một tiểu mục mang tên "Thứ này là gì?" (What Is This Thing) để giải đáp mọi thắc mắc của dân mạng. Cùng mở mang kiến thức nào chị em:

Bên ngoài một số bệnh viện có treo hệ thống này, chúng là đèn chiếu sáng hay vòi hoa sen vậy?

Giải đáp: Đây là hệ thống vòi hoa sen dành cho việc... tắm khẩn cấp.

Chúng dành cho những bệnh nhân không may gặp tai nạn với chất độc hóa học, thí nghiệm thất bại... Quá trình rửa trôi chất hóa học nguy hiểm kéo dài 15 phút, nhiệt độ nước từ 15 - 37 độ C tùy vào mức độ nghiêm trọng.

"Tôi liên tục thấy những viên tròn tròn này trong tủ quần áo, kể cả có dọn sạch chúng vẫn xuất hiện sau một thời gian"

Giải đáp: Chúng chỉ đơn giản là... phân của mối

"Tôi tìm thấy xấp thẻ 6 miếng ghi các ngày trong tuần, thậm chí chúng làm từ ngà voi nữa? Ai có thể giải đáp chúng là gì không?"

Giải đáp: Đây là một dạng "giấy nhớ" hoặc sổ ghi chép của các quý cô từ thời Victoria (khoảng giữa thế kỷ 18).

Thứ này thường được phụ nữ đem theo trong người nhằm ghi lại lịch hẹn. Nó có 6 miếng tương ứng từ thứ 2 đến thứ 7 - Và đương nhiên, chẳng có quý cô nào thời đó thích hẹn hò hay họp hành vào Chủ nhật.

"Sếp người Ấn Độ của tôi vừa làm đám cưới, theo tục lễ thì ông ấy đem hộp đồ ăn này đến cho anh em trong công ty. Tuy nhiên chưa kịp hỏi gì về chúng thì ông ấy đã đi mất rồi"

Giải đáp: Những khối màu trắng bên trái làm từ hỗn hợp hạt điều + đường trắng, gọi là kaju barfi. Khối màu vàng là barfi vị xoài, những thứ còn lại chủ yếu làm từ hạnh nhân, hạt dẻ cười và nhiều nguyên liệu truyền thống của Ấn Độ.

Còn phần vỏ màu bạc kia chính là bạc cán mỏng và có thể ăn được.

Cỗ máy kỳ lạ trôi dạt vào bờ biển Florida, Mỹ

Giải đáp: Đây là máy khử muối, hoạt động bằng sóng biển. Chúng là sản phẩm của tập đoàn công nghệ Oneka Tecnologies ở Quebec. Chúng lấy nước biển, khử muối và tạo ra nước ngọt có thể uống được.

"Hễ kéo khuyên tròn là 4 đầu kim nhọn hoắt lại thò ra, ai nói cho tôi biết nó là gì được không?"

Giải đáp: Đây là một thiết bị chống trộm cho đồng hồ bỏ túi thời xưa.

"Trời ơi đây là thứ gì vậy, bò rô-bốt ư?"

Giải đáp: Đây là hệ thống cố định cơ thể để làm phẫu thuật cho bò, không hơn không kém.

"Trên đời này có cầu vồng ngược sao?"

Giải đáp: Về cơ bản thì chúng vẫn là cầu vồng nhưng được khúc xạ/tán sắc ánh sáng do nước trong không khí.

"Ngôi nhà dành cho người tí hon trong cổ tích chăng? Tôi tìm thấy nó ở Đức"

Giải đáp: Về cơ bản thì nó là một dạng... tủ lạnh kiểu cổ, chuyên để cất trữ lương thực. Đơn giản vậy thôi.

"Những mấu tròn oái oăm này là gì? Không phải lỡ va vào sẽ rất đau sao?"

Giải đáp: Chúng là thiết bị chống trượt ván, tóm là là để ngăn thanh thiếu niên biểu diễn ván trượt vô tội vạ làm hỏng cảnh quan

Tham khảo Reddit