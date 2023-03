10 thói quen tốt cho người lười khi giảm cân, áp dụng được thì chẳng khó để có được thân hình “vạn người mê”

1. Uống 1,5 lít nước mỗi ngày

Bước đầu tiên để giảm cân là uống nhiều nước! Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi đói, bạn sẽ cảm thấy khát và nếu cơ thể được cung cấp đủ nước thì bạn sẽ ít cảm thấy đói hơn. Hãy hình thành thói quen uống nước thường xuyên, mang theo nước lọc bên mình và cứ nghĩ đến nước là lấy bình ra uống ngay. Điều này có thể kiềm chế cảm giác muốn ăn quá nhiều đột ngột, đồng thời giữ cho da dẻ mịn màng, cải thiện vấn đề táo bón.

Ảnh: @dlwlrma

2. Chỉ ăn no đến khoảng 70%

Trong quá trình ăn kiêng gắt gao, cảm giác thèm ăn rất dễ xuất hiện và bạn lại khó chống lại nên vô tình ăn quá no vào bữa chính. Điều này không những có hại cho cơ thể mà còn dễ tăng cân. Tốt hơn hết là nên hình thành thói quen bất kể đói đến đâu, mỗi bữa nhất định chỉ ăn no đến khoảng 70%, chừng nào cảm thấy hơi no thì nên ngừng ăn để lượng ăn nạp vào cơ thể giảm dần.

3. Nhai 20 lần trước khi nuốt thức ăn

Khi ăn bạn nên nhai từng miếng ăn khoảng 20 lần trước khi nuốt vào. Thói quen này này có tác dụng làm chậm tốc độ ăn, tránh khiến bạn vội vàng ăn ngấu nghiến và ăn quá nhiều, tăng cảm giác no lâu, đồng thời còn giảm được chứng khó tiêu.

Ảnh: @dlwlrma, @yuqisong.923

4. Không ăn thêm gì trong vòng 2 tiếng trước khi đi ngủ

Giấc ngủ vào ban đêm là lúc cơ thể nghỉ ngơi và giải độc, nếu ăn quá sát giờ đi ngủ thì dễ mắc các chứng khó tiêu, trào ngược dạ dày, tích tụ thức ăn, đồng thời còn chuyển hóa thức ăn thành mỡ tích tụ. Bạn chỉ cần duy trì thói quen tốt là "2 tiếng trước khi đi ngủ không ăn gì", hạn chế rượu bia, ăn vặt, ăn khuya để cơ thể được nghỉ ngơi thì hiệu quả đốt cháy mỡ cũng được nâng cao hiệu quả.

5. Từ bỏ những loại đồ uống có đường

Nhiều cô nàng thường thích nhâm nhi một ly latte ngọt ngào vào buổi sáng để khơi dậy tinh thần làm việc. Nhưng trong một ly latte hay một ly trà sữa lại chứa khá nhiều đường, có thể làm tích lũy một lượng calo đáng kể ở phần dưới cơ thể. Chỉ cần bạn từ bỏ những loại đồ uống có đường và thay bằng đồ uống không đường hoặc nước lọc thì chắc chắn bạn sẽ sớm thấy hiệu quả giảm cân.

Ảnh: @clean_0828

6. Đặt ra giới hạn về số lần bạn có thể ăn uống thoải mái

Người Đài Loan thích ăn đồ chiên rán, họ có thể ăn một chiếc bánh khoai tây cho bữa sáng và một miếng gà cho bữa tối. Nhưng điều này cũng khiến họ âm thầm tiêu thụ lượng chất béo và calo siêu cao. Mặc dù những người muốn giảm cân phải ăn ít đồ chiên rán, nhưng bỏ hoàn toàn thì có vẻ là một thói quen không dễ dàng. Bạn nên đặt ra giới hạn về số lần ăn uống thoải mái cho bản thân. Có thể là sau 1 tuần chăm chỉ ăn uống nghiêm túc thì dành 1 bữa cuối tuần thả phanh để thỏa mãn ham muốn ăn uống của mình. Điều này cũng sẽ khích lệ tinh thần giảm cân tốt hơn.

Ảnh: @_seorina

7. Bữa ăn nào cũng có một món rau

Chúng ta thường nghe nói rất nhiều đến việc ăn rau để giảm cân. Đó là do rau xanh có hàm lượng nước cao, ít chất béo và chứa các chất dinh dưỡng như chất xơ, vitamin, đồng thời có thể tăng cảm giác no, thúc đẩy nhu động ruột, chống táo bón. Vì vậy, hãy cố gắng chuẩn bị 1/2 khẩu phần rau củ trong mỗi bữa ăn để tạo cảm giác no lâu, giúp lượng calo nạp vào cơ thể âm thầm giảm bớt.

8. Ăn ít tinh bột tinh chế

Tinh bột đã qua chế biến được gọi là “tinh bột tinh chế”, đó có thể là mì, cơm, bánh mì nướng, bánh mì… Tinh bột tinh chế ăn quá nhiều sẽ chuyển hóa thành chất béo và tích trữ trong cơ thể dẫn đến béo phì. Nếu muốn giảm cân thì bạn phải từ bỏ ngay.

9. Ăn ít vào bữa tối

Nhiều người có thói quen bỏ bữa sáng sớm và họ thường ăn dồn một bữa thật "đẫm" vào buổi tối. Nhưng nếu đang giảm cân thì thói quen này không nên mắc phải. Do thời gian hoạt động ban đêm ngắn nên nhiệt lượng dễ tích tụ trong cơ thể, từ đó dễ gây ra các vấn đề khó tiêu gần sát giờ đi ngủ.

10. Chỉ ăn trong vòng 30 phút sau khi tập luyện

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn trong vòng 30 phút sau khi tập luyện thì phần lớn lượng calo sẽ đi vào tế bào cơ và được sử dụng, từ đó cung cấp đủ lượng protein và carbs có thể giúp xây dựng, phục hồi cơ bắp. Nguyên tắc cơ bản nhất là: chọn thực phẩm nguyên mẫu, ít gia vị. Nếu gần đó chỉ có cửa hàng tiện lợi thì bạn nên chọn trứng luộc, khoai lang và sữa đậu nành không đường.

Nguồn và ảnh: Beauty321