Cuộc đời ai chưa xem phim Trung Quốc này đúng là ngàn lần hối tiếc: Nữ chính diễn đỉnh quá trời, MXH tâng lên 9 tầng mây

Nhắc đến những bộ phim kinh điển của màn ảnh Trung Quốc, Cao Lương Đỏ là một cái tên mà nhiều người sẽ lập tức nghĩ tới. Gần đây, tác phẩm này bất ngờ được phát sóng trở lại và đang đạt được thành tích cực kỳ đáng ngưỡng mộ.

Cao Lương Đỏ được chiếu lại và đang gây nhiều sự chú ý.

Cụ thể, dù chỉ chiếu ở đài Sơn Đông chứ không phải những đài lớn như Đông Phương, Hồ Nam, Giang Tô, Chiết Giang hay Bắc Kinh, thế nhưng Cao Lương Đỏ vẫn ghi nhận rating CVB 0,26% ở tuần đầu tiên, tuần thứ 2 tăng lên thành 0,3701% và tuần thứ 3 đạt 0,456%. Đáng chú ý, Cao Lương Đỏ đã có 2 tuần liên tiếp dẫn đầu đường đua rating CVB ở các đài vệ tinh. Không chỉ vậy, trong số 10 chương trình có rating cao nhất khung giờ vàng của toàn bộ các đài, Cao Lương Đỏ chiếu ở đài Sơn Đông lại có thể đạt được vị trí thứ 6.

Bộ phim có thành tích tốt về rating.

Thành công "đỉnh nóc kịch trần" mà Cao Lương Đỏ đạt được dù đã ra mắt từ năm 2014 là bằng chứng cho sức sống lâu bền của các bộ phim kinh điển. Quả thực, bất cứ ai đã và đang xem Cao Lương Đỏ đều phải công nhận rằng đây là một tác phẩm truyền hình quá chất lượng. Phim có nội dung sâu sắc, ý nghĩa, diễn xuất của dàn cast đều cực kỳ đỉnh, đặc biệt phải kể đến Châu Tấn.

Ở tác phẩm này, Châu Tấn đảm nhận vai nữ chính Đới Cửu Liên/Cửu Nhi. Đây là một người phụ nữ bần hàn sinh sống tại vùng quê Cao Mật, Sơn Đông. Vì gia cảnh nghèo khó, cô bị buộc phải làm vợ của Thiện Biển Lang, người đàn ông là chủ một xưởng rượu nhưng lại mắc bệnh phong. Dẫu vậy, không lâu sau đó cô lại mang trong mình dòng máu của anh chàng Dư Chiêm Ngao.

Con trai của Cửu Nhi lớn lên trong thời loạn lạc và đã nghe theo tiếng gọi con tim tham gia khởi nghĩa chống Nhật. Cậu ở trong đội chống Nhật của Dư Chiêm Ngao nhưng không biết đó chính là cha ruột của mình. Đến cuối cùng, Cửu Nhi không may qua đời dưới họng súng quân thù mà chưa kịp nói ra bí mật cô luôn chôn giấu cho Dư Chiêm Ngao biết, đó là cô và anh từng có với nhau một đứa con.

Đối với rất nhiều khán giả, người ta vẫn quen gọi Châu Tấn bằng danh xưng "quốc bảo diễn xuất". Và quả thực với những gì đã thể hiện trong Cao Lương Đỏ, Châu Tấn cho thấy chẳng phải tự dưng mà mình lại được tung hô nhiều như vậy.

Châu Tấn đã khiến khán giả cảm nhận sâu sắc những tâm tư tình cảm của nhân vật Cửu Nhi, một người phụ nữ đã phải trải qua quá nhiều thăng trầm, biến cố trong cuộc đời. Thời thiếu nữ với chàng thư sinh Trương Tuấn Kiệt, yêu mãnh liệt đến mức sẵn sàng bỏ trốn cùng nhau nhưng rồi lại phải chia tay. Sau đó, cô lại nếm trải nỗi buồn khổ khi bản thân lại phải cưới một người như Thiện Biển Lang chỉ vì được sinh ra bởi một người cha tham tiền. Tiếp đến là những sự giằng xé rồi chấp nhận trong mối quan hệ với Dư Chiêm Ngao.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng trước khi được sản xuất thành phim truyền hình, Cao Lương Đỏ từng có phiên bản điện ảnh cũng được đưa vào hàng ngũ kinh điển do Củng Lợi đóng chính, chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn hàng đầu Trương Nghệ Mưu. Vì cùng thể hiện một nhân vật và đều được xem là những ngôi sao hàng đầu thuộc phái thực lực, vậy nên không ngạc nhiên khi cả hai bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau. Châu Tấn được đánh giá là đã để lại những dấu ấn riêng, chẳng hề lép vế so với đàn chị.

Diễn xuất của Châu Tấn trong Cao Lương Đỏ phải nói là rất đỉnh.

Ngoài Châu Tấn, Cao Lương Đỏ còn có sự góp mặt của dàn diễn viên cực chất lượng bao gồm Chu Á Văn, Hoàng Hiên, Vu Vinh Quang, Hoàng Hiên, Tần Hải Lộ...

Quay trở lại thời điểm hiện tại, khi mà Cao Lương Đỏ đang đạt được những thành tích ấn tượng trên đài Sơn Đông, thì bộ phim nói chung và Châu Tấn nói riêng cũng đồng thời nhận về nhiều lời khen từ các cư dân mạng. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Tứ đán tui vẫn cứ là thích cô Tấn nhất.

- Thích phim này ghê, hồi đó coi trên truyền hình tập được tập không nhưng tới giờ vẫn còn ấn tượng.

- Cao Lương Đỏ hồi 2015 đỉnh lắm, Tần Hải Lộ cũng đỉnh luôn, nhưng sau đấy thì bà Tấn chọn kịch bản kiểu gì ấy, hồi đấy tiếc nhất là cổ không lấy được Phi Thiên vì đủ cúp thiếu mỗi Phi Thiên. Với cả trong dàn phim của bả có mỗi Cao Lương Đỏ là hợp tiêu chí của Phi Thiên, sợ không có cơ hội nữa.

- Phim này thực sự rất ấn tượng. Tui thích bản truyền hình của Châu Tấn hơn bản điện ảnh

- Bài Cửu Nhi của phim này hay xỉu.