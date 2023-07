“Taxi Driver 2”, “Titanic” cùng loạt phim hot về những sự kiện có thật

Ẩn danh 2 (Taxi Driver 2)

Xoay quanh hãng taxi cao cấp Cầu Vồng – được lập ra với nhiệm vụ trả thù giúp những người yếu thế khi được họ ủy thác với thông điệp “Đừng chết, hãy trả thù, chúng tôi sẽ giúp bạn”, "Ẩn danh" (Taxi Driver) viết lên loạt câu chuyện dựa trên các sự kiện có thật ở Hàn Quốc. Với những thước phim chân thực và tinh tế, hiếp dâm lừa đảo, bạo lực học đường cho đến các vụ án lớn hơn như tà giáo, buôn bán hàng cấm… đều được tái hiện một cách trần trụi, phơi bày mọi sự thối nát và biến chất trong xã hội. Mọi thứ sống động khiến người xem như sống thật trong mặt trái của xã hội, tốn nước mắt không ít và cả những phút giây bàng hoàng.

Đội ngũ sản xuất cho biết: “Khi viết kịch bản về một sự việc cụ thể, chúng tôi đã rất cẩn thận để không làm hành động tổn thương nạn nhân, chẳng hạn như cầu xin sự tha thứ cho thủ phạm. Đây là tác phẩm ra đời với mong muốn các vấn đề xã hội sẽ được giải quyết thông qua pháp luật, nên chúng tôi không sử dụng sự kiện thực tế chỉ để mua vui”.

"Ẩn danh" nổi bật giữa rừng phim Hàn, hoàn hảo về diễn xuất của dàn diễn viên Kim Do Gi (Lee Je Hoon), Jang Sung Cheol (Kim Eui Sung), Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin), Choi Kyung Goo (Jang Hyuk Jin), Park Jin Uhn (Bae Yoo Ram), những pha hành động mãn nhãn và cốt truyện đậm tính nhân văn. Phim hiện đang lọt top xem nhiều trên VieON.

Tín hiệu chết chóc (Signal)

Lee Je Hoon được nhận xét có duyên đóng phim dựa trên câu chuyện có thật. Trước khi gây bão tại "Ẩn danh", tài tử sinh năm 1984 tạo dấu ấn mạnh mẽ trong "Tín hiệu chết chóc" (Signal). Bộ phim nhận được hầu hết các đánh giá tích cực từ các nhà phê bình, khán giả khen ngợi về các phân cảnh hành động, cốt truyện, diễn xuất và đặc biệt làm nên tượng đài phim hình sự không thể thay thế.

"Tín hiệu chết chóc" có kịch bản liều lĩnh nhưng triển khai rất logic, mượt mà. Câu chuyện trong phim được lấy cảm hứng dựa trên vụ án có thật gây chấn động Hàn Quốc tại Hwaseong vào những năm 1986-1991. 10 phụ nữ bị cưỡng bức và giết hại bởi một tên sát nhân bệnh hoạn Trong số họ, người già nhất là cụ bà 71 tuổi, còn trẻ nhất là 1 bé gái mới 13 tuổi. Không sa đà vào việc chỉ kể chuyện, "Tín hiệu chết chóc" xây dựng với các dòng thời gian đan xen, khai triển với yếu tố hiện tại - quá khứ song song với các tình tiết được sắp xếp chỉn chu khiến người xem như “tự nguyện” để bị cuốn vào thật tự nhiên và thuyết phục.

Hồi ức của kẻ sát nhân

Trước khi cầm trên tay 4 tượng vàng Oscar với siêu phẩm Parasite - "Ký sinh trùng", đạo diễn Bong Joon Ho và diễn viên Song Kang Ho đã thực hiện kiệt tác vĩ đại của mình Memories Of Murder ("Hồi ức của kẻ sát nhân") vào 20 năm trước (2003). Bộ phim sớm gây tò mò cho người xem khi khai thác một đề tài còn khá lạ lẫm của làng giải trí Hàn bấy giờ. Dựa trên vụ án có thật trong lịch sử, phim về án giết phụ nữ liên hoàn bằng những thủ đoạn ghê rợn, trong bối cảnh làng quê Hàn Quốc bắt đầu từ năm 1986, với gam màu ảm đạm, thê lương. Các tình tiết, manh mối, nhân chứng, dấu hiệu... đều hết sức bí ẩn, mập mờ. Sau khi phát sóng, "Hồi ức của kẻ sát nhân" tạo nỗi lo sợ len lỏi vào tâm lý, để lại cho người xem nhiều thứ để tưởng tượng và day dứt cho đến hiện tại.

"Hồi ức của kẻ sát nhân" không chỉ thách thức trí tuệ, mà còn thách thức cả trái tim của người xem. Phim sở hữu câu chuyện hồi hộp và gay cấn từ đầu đến cuối, kết hợp cùng dàn diễn viên thực lực thể hiện xuất sắc nội tâm nhân vật. Không chỉ tập trung vào mảng trinh thám, càng về sau bộ phim càng khai thác sâu hơn những góc khuất trong tâm tư và quá khứ của hai điều tra viên, bộc lộ rõ nét sự bất lực đến tận cùng trước bức màn bí ẩn về hung thủ.

Sự im lặng (Silenced)

"Sự im lặng" (Silenced) là bộ phim không phải ai cũng dũng cảm xem tiếp lần hai. Đây chẳng phải một bộ phim kinh dịch nhưng tạo cảm giác ám ảnh, bức bối đến khó thở. Phim thành công với nhiều thông điệp truyền tải những vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện thời, bộ phim còn thay đổi cả luật pháp Hàn Quốc về tội phạm tình dục lúc bấy giờ.

"Sự im lặng" dựa trên câu chuyện có thật xảy ra từ năm 2000 đến 2005 tại trường học dành cho trẻ em khiếm thính Gwangju Inhwa, thành phố Gwangju, Hàn Quốc. Màu sắc u tối của phim từ chiếc xe lửa, đôi dép dính máu và xác cậu bé nằm ngay đường ray xe lửa khiến bất cứ ai khi mới xem có lẽ đều phải đặt ra câu hỏi “Tại sao?”. Ấu dâm không phải là một đề tài dễ khai thác bởi bản chất của nó vốn gây ra sự căm phẫn và đau đớn. Điều khiến "Sự im lặng" chạm đến đau đớn tột cùng cho người xem chính là nạn nhân ở đây không những là trẻ em, mà còn là những đứa trẻ không thể nghe, cũng chẳng thể nói.

"The Conjuring: The Devil Made Me Do It"

"The Conjuring: The Devil Made Me Do It" là phim đen tối nhất vũ trụ The Conjuring dựa trên vụ án mạng có thật từng gây chấn động tại Mỹ. Sự kiện có thật rất nổi tiếng vào năm 1981: vụ giết người của Arne Johnson hay còn được gọi là vụ án "sát nhân quỷ nhập" - hung thủ đầu tiên trong lịch sử tư pháp Mỹ được biện hộ bởi lý do “gây án vì ma xui quỷ khiến”. Vụ việc khởi nguồn cho hàng loạt các sự kiện siêu nhiên, bao gồm vụ án mạng mà nạn nhân bị hạ sát bởi 22 nhát dao.

Phần tóm tắt nội dung "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" viết: “Bộ phim hé lộ câu chuyện rợn người về khủng bố, sát nhân và thế lực quỷ dữ. Chúng khiến hai chuyên gia về các hiện tượng siêu nhiên là Ed và Lorraine Warren phải sững sờ. Đây là một trong những vụ án giật gân nhất họ từng giải quyết. Trận chiến giành giật linh hồn một cậu bé giữa nhà Warren với quỷ dữ đã kéo họ vào chuỗi sự kiện vô tiền khoáng hậu. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, quỷ ám được sử dụng làm lý do biện hộ cho tội giết người”.

Titanic

Tưởng chừng là một bộ phim lãng mạn dễ quên nhưng "Titanic" vẫn nóng hổi suốt hơn 25 năm kể từ khi lên sóng màn ảnh nhỏ. Nhất là khi tháng 6 vừa qua một chiếc tàu lặn thám hiểm chở 5 người mất tích ngoài khơi Canada để thám hiểm xác tàu Titanic, bộ phim càng nhận được nhiều hiệu ứng từ công chúng. "Titanic" trở lại rạp với định dạng 4K vào tháng 2 mới đây, khán giả vẫn có thể tìm xem trên VieON với chất lượng tốt nhất.

"Titanic" lãng mạn hóa khi kể chuyện tình biểu tượng của Jack và Rose - hai con người xuất thân từ hai tầng lớp khác biệt, gặp gỡ tình cờ khi cùng lên con tàu Titanic và cũng chia xa đầy đau đớn. Trên thực tế chẳng có cuộc gặp gỡ hay chuyện tình ngọt ngào đẫm nước mắt nào, Jack và Rose không có cơ hội chạm mặt nhau trên con tàu Titanic. Hiện đống tàn tích của con tàu vẫn đang nằm ở độ sâu khoảng 4.000 mét dưới bề mặt đại dương, bị bao trùm bởi vẻ u ám suốt 111 năm và dự kiến bị tan biến vào đại dương trong vòng 20 năm nữa.