10 phim Hàn được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu: Queen of Tears bét bảng, hạng 1 càng bị chê càng viral khắp thế giới

Squid Game 2: 220.9 triệu

Mùa 2 của Squid Game gây tranh cãi khi mất tới hai tập đầu để dẫn dắt vào mạch chính, trong khi thời lượng lại dàn trải cho những chi tiết lặp lại và tuyến nhân vật phụ kém quan trọng. Khi Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) trở lại với bộ đồ quen thuộc, câu chuyện vẫn đi theo mô-típ cũ: trò chơi, sinh tồn, bạo lực, thiếu đột phá so với mùa đầu. Ngay cả những biểu tượng như búp bê Young Hee hay trò “Đèn đỏ, đèn xanh” cũng mang cảm giác lặp lại, còn tuyến điều tra của Hwang Jun Ho bị xử lý mờ nhạt, cái kết vội vàng khiến tổng thể thiếu trọn vẹn.

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nội dung, phần 2 vẫn lập kỷ lục khi trở thành màn ra mắt lớn nhất lịch sử Netflix, nhanh chóng đứng đầu tại 92 quốc gia. Bộ phim tiếp tục thu hút nhờ cách khai thác các vấn đề xã hội hiện đại thông qua dàn nhân vật đa dạng, từ khủng hoảng tài chính đến áp lực giới trẻ, tạo nên sức hút vừa giải trí vừa gợi suy ngẫm.

Squid Game 3: 150.5 triệu

Gây ra không ít tranh cãi về kịch bản, Squid Game 3 vẫn khẳng định sức hút mãnh liệt khi thiết lập kỷ lục mới trên Netflix với 60,1 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày phát sóng, nhanh chóng lọt vào danh sách những mùa phim không nói tiếng Anh ăn khách nhất mọi thời đại. Bị giới chuyên môn nhận xét là thiếu sắc sảo và chiều sâu tâm lý so với các phần trước, đặc biệt là sự lãng phí tiềm năng của dàn nhân vật phụ cùng những nút thắt về nhân vật Front Man chưa được giải quyết triệt để, bộ phim vẫn được xem là một cái kết đáng chú ý cho thương hiệu đình đám này. Trong bối cảnh loạt phim chính khép lại, người hâm mộ hiện đang đổ dồn sự chú ý vào tin đồn đạo diễn David Fincher sẽ thực hiện phiên bản làm lại bằng tiếng Anh, mở ra một chương mới cho vũ trụ "Trò chơi con mực".

Squid Game 1: 107.5 triệu

Kể từ khi ra mắt năm 2021, Squid Game đã thiết lập một chuẩn mực mới cho phim truyền hình Hàn Quốc, không chỉ mang về doanh thu hàng trăm triệu USD mà còn liên tục chinh phục các giải thưởng lớn như Primetime Emmy Awards. Tiếp nối thành công của phần đầu, các mùa sau tiếp tục “càn quét” toàn cầu với loạt kỷ lục lượt xem, củng cố vị thế của dòng phim sinh tồn trên Netflix. Gây tranh luận vì mức độ bạo liệt, bộ phim vẫn giữ chân khán giả nhờ cách khai thác sâu sắc tâm lý con người giữa ranh giới nhân tính và đồng tiền trong bối cảnh hiện đại. Không chỉ dừng ở giá trị giải trí, sức ảnh hưởng của Squid Game còn lan rộng thành hiệu ứng văn hóa kinh tế, tác động mạnh đến các lĩnh vực như du lịch, thời trang và tiêu dùng toàn cầu.

King the Land: 66.5 triệu

Khai thác mô-típ "oan gia ngõ hẹp" quen thuộc giữa chàng giám đốc lạnh lùng Gu Won (Lee Jun Ho) và cô nhân viên lạc quan Cheon Sa Rang (YoonA), bộ phim vẫn tạo nên sức hút riêng biệt nhờ nội dung hài hước, nhẹ nhàng, đóng vai trò như một "bữa ăn tinh thần" thư giãn giữa bối cảnh thị trường đang bội thực phim giật gân. Đặc biệt, sự tỏa sáng và màn tung hứng duyên dáng, đầy "phản ứng hóa học" của bộ đôi chính YoonA và Lee Jun Ho, kết hợp cùng những tin đồn hẹn hò ngoài đời thực, đã trở thành đòn bẩy hiệu quả giúp bộ phim giữ vững sức nóng và sự quan tâm từ công chúng toàn cầu.

The Glory: 58.8 triệu

Theo The Korea Herald, báo cáo nửa đầu 2023 của Netflix xếp hạng hơn 18.000 chương trình theo tổng giờ xem, trong đó The Glory dẫn đầu các phim Hàn với 622,8 triệu giờ. Tác phẩm do Song Hye-kyo đóng chính gây sốt nhờ kịch bản của Kim Eun-sook và dàn cast đồng đều.

Thuộc thể loại tâm lý – trả thù, The Glory xoay quanh Moon Dong Eun, nạn nhân bạo lực học đường lên kế hoạch trả đũa những kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. Phim gây ám ảnh khi tái hiện các cảnh bạo lực một cách trực diện, lấy cảm hứng từ vụ việc có thật, qua đó phản ánh góc tối nhức nhối của xã hội Hàn Quốc.

Không chỉ gây sốt về nội dung, tác phẩm còn thắng lớn tại các giải thưởng lớn như Baeksang và Asian Academy Creative Awards, khẳng định sức hút cả về thương mại lẫn chất lượng nghệ thuật.

Bloodhounds 2: 52.1 triệu

Bloodhounds 2 (Chó săn công lý) đã nhanh chóng khẳng định sức hút mạnh mẽ khi vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng TV không nói tiếng Anh của Netflix chỉ sau ba ngày phát hành. Bước sang tuần thứ hai từ ngày 6 đến 12-4, bộ phim chính thức chiếm lĩnh ngôi đầu với 7,4 triệu giờ xem, đồng thời duy trì vị thế vững chắc trên bảng xếp hạng Fundex của Good Data Corporation về độ thảo luận trong hạng mục phim truyền hình.

Sức nóng của tác phẩm không chỉ dừng lại ở những con số thống kê mà còn lan tỏa qua sự chú ý dành cho dàn diễn viên, khi Jung Ji Hoon (Bi Rain), Woo Do Hwan và Lee Sang Yi đồng loạt góp mặt trong danh sách những gương mặt nổi bật nhất tuần. Chinh phục khán giả toàn cầu bằng câu chuyện tiếp nối về Geon Woo và Woo Jin những người từng triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi tàn bạo. Phim mang đến những cú đấm "knock-out" đầy thỏa mãn khi xoáy sâu vào một giải đấu boxing bất hợp pháp mang tầm quốc tế. Chính diễn xuất hành động mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng của bộ ba tài năng này đã trở thành điểm sáng rực rỡ, giúp bộ phim nhận về "cơn mưa" lời khen từ giới mộ điệu.

True Beauty: 51.3 triệu

Được chuyển thể từ webtoon đình đám với hàng chục triệu lượt xem, True Beauty (Vẻ đẹp đích thực) đã gây sốt ngay từ khi công bố nhờ dàn cast "cực phẩm" gồm Moon Ga Young, Cha Eun Woo và Hwang In Yeob. Bộ phim xoay quanh Im Ju Gyeong, một nữ sinh từng là nạn nhân của bạo lực học đường vì ngoại hình, nay bỗng chốc trở thành "nữ thần" tại trường mới nhờ kỹ năng trang điểm và rơi vào mối tình tay ba với hai mỹ nam nổi tiếng nhất trường.

Khai thác mô-típ tình cảm học đường quen thuọco với màu sắc tươi sáng và hài hước, phim vẫn tạo được dấu ấn riêng khi phản ánh chân thực những áp lực về ngoại hình, khao khát được công nhận và vấn nạn phân biệt đối xử trong môi trường học đường. Chính sự kết hợp giữa nội dung mang tính chữa lành cùng diễn xuất trẻ trung, hợp vai của dàn diễn viên đã giúp True Beauty trở thành tác phẩm giải trí đầy sức hút, khơi gợi lại những ký ức mơ mộng thời học sinh cho khán giả.

Business Proposal: 49.3 triệu

Sở hữu cốt truyện “Lọ Lem và hoàng tử” quen thuộc, Business Proposal (Hẹn hò chốn công sở) vẫn tạo nên cơn sốt toàn cầu nhờ cách biến tấu thông minh các mô-típ cũ thành loạt tình huống hài hước, duyên dáng. Bộ phim do Ahn Hyo-seop và Kim Se-jeong đóng chính khép lại với rating 11,4%, ghi điểm bởi màu sắc nhẹ nhàng, thuần giải trí, mang đến trải nghiệm xem thoải mái, dễ chịu.

Sức hút của tác phẩm đến từ công thức “bình mới rượu cũ” được xử lý khéo léo, biến những chi tiết tưởng chừng quen thuộc thành điểm nhấn thú vị. Năng lượng tích cực cùng lối diễn tự nhiên của dàn cast giúp bộ phim trở thành lựa chọn giải trí phổ biến, cho thấy dòng phim tình cảm kinh điển vẫn có sức sống nếu được làm mới đúng cách.

My Demon: 45.8 triệu

Mang mô-típ "người và quỷ" quen thuộc với kịch bản dễ đoán, My Demon (Chàng quỷ của tôi) vẫn tạo nên sức hút khó cưỡng nhờ sự kết hợp giữa yếu tố giả tưởng, lãng mạn và tranh đấu quyền lực. Phim xoay quanh mối lương duyên trớ trêu giữa nữ tổng tài lạnh lùng Do Hee (Kim Yoo Jung) và chàng quỷ Gu Won (Song Kang) người bất đắc dĩ phải trở thành vệ sĩ cho cô sau khi bị mất đi sức mạnh.

Sức hấp dẫn của tác phẩm nằm ở sự cộng hưởng giữa nhan sắc "cực phẩm" của cặp đôi chính và những màn tương tác hài hước, ăn ý. Dù thiết lập nhân vật có phần rập khuôn theo các siêu phẩm tiền nhiệm, My Demon vẫn ghi điểm nhờ phần nhìn mãn nhãn, kỹ xảo chỉn chu và cách xây dựng hình tượng chàng quỷ đáng yêu, biết rung động. Sự đan xen khéo léo giữa những tình huống "dở khóc dở cười" và cuộc chiến gia tộc kịch tính đã giúp bộ phim trở thành một lựa chọn giải trí đầy cảm xúc cho khán giả.

Queen of Tears: 44.6 triệu

Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt) gây ấn tượng mạnh mẽ với cốt truyện độc đáo về cuộc hôn nhân "ngược đời" giữa ái nữ tài phiệt Hong Hae In (Kim Ji Won) và chàng luật sư quê nghèo Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Từ ý định ly hôn vì áp lực nhà vợ, Hyun Woo bỗng thay đổi thái độ khi hay tin vợ chỉ còn 3 tháng để sống, mở đầu cho một hành trình yêu lại từ đầu đầy ngang trái nhưng cũng không kém phần châm biếm về định kiến giới.

Dù sở hữu mạch phim nhanh ở giai đoạn đầu cùng diễn xuất "bùng nổ" của dàn sao hạng A, tác phẩm vẫn vấp phải những tranh cãi trái chiều về kịch bản ở chặng cuối. Việc lạm dụng quá nhiều mô-típ cũ kỹ như bệnh nan y, mất trí nhớ, phản diện "điên tình" hay các tình tiết chắn đạn, bắt nặc quen thuộc từ thập niên trước khiến phim đôi lúc trở nên khiên cưỡng và thiếu đột phá. Dù kịch bản còn gây tiếc nuối, nhưng với mức đầu tư bối cảnh mãn nhãn cùng diễn xuất thực lực, Queen of Tears vẫn xứng đáng là một "siêu phẩm" truyền hình, thiết lập kỷ lục rating lịch sử cho nhà đài.