Chiều ngày 05/05, Lễ công bố dự án phim điện ảnh lịch sử - tình báo Mật Mã Đông Dương đã chính thức diễn ra, mang đến một cơn chấn động không nhỏ cho giới mộ điệu.

Tâm điểm của sự chú ý không ai khác chính là Ninh Dương Lan Ngọc. Ngay khi những hình ảnh của cô tại sự kiện được chia sẻ, mạng xã hội lập tức chia thành hai luồng cảm xúc rõ rệt.

Mừng vì "tái xuất" nhưng lo vì "nước đi quá mạo hiểm"

Không thể phủ nhận, sức hút của Lan Ngọc chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Đã quá lâu rồi khán giả mới được thấy gương mặt quen thuộc này rục rịch ra rạp. Không khí MXH rộn ràng hơn bao giờ hết, dạo quanh một vòng các hội nhóm mê phim, netizen liên tục để lại những bình luận bùng nổ: "Chị đẹp chịu 'xuất sơn' rồi, chuẩn bị tiền mua vé thôi!", "Thấy tên Lan Ngọc là thấy uy tín, đặt gạch hóng từ giờ", "Chờ mòn mỏi 4 năm trời, quả comeback này không uổng công tui trông ngóng!"...

Trong sự kiện họp báo, người đẹp cũng lần đầu thẳng thắn trải lòng về khoảng thời gian 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Lan Ngọc thừa nhận bản thân từng cảm thấy năng lực có dấu hiệu chững lại. Thay vì vắt kiệt sức ở những kịch bản na ná nhau, cô chủ động giảm bớt dự án để tập trung trau dồi. Với nữ diễn viên, việc tạm dừng không phải là lùi bước mà là khoảng lặng cần thiết để chuẩn bị cho một sự trở lại tốt hơn. Sự tinh tế của "ngọc nữ" còn thể hiện qua cách cô phản hồi về danh xưng gắn liền với mình nhiều năm qua.

Cô cho rằng việc có nhiều "ngọc nữ" xuất hiện là tín hiệu tích cực cho điện ảnh, chứng tỏ diễn viên nữ đang có thêm nhiều cơ hội. Người đẹp hài hước lý giải: "Chắc có lẽ là mọi người cũng ưu ái em một tí bởi vì em tên Ngọc mà giới tính nữ. Nên thành ra là có cái danh xưng đó".

Sau khoảng thời gian nạp đủ năng lượng, Mật Mã Đông Dương chính là thời điểm mà cô cảm thấy "đã đến lúc nở hoa". Tuy nhiên, song song với niềm vui, không ít fan ruột bắt đầu tỏ ra "đứng ngồi không yên" khi biết thể loại phim mà thần tượng chọn để comeback.

Mật Mã Đông Dương không phải là một tác phẩm giải trí đơn thuần, mà là một siêu dự án tình báo - lịch sử, được phát triển từ hơn 25.000 hồ sơ chuyên án có thật (đặc biệt là chuyên án P01). Đề tài điệp chiến vốn dĩ là một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác bậc nhất của điện ảnh Việt Nam.

Trong phim, Lan Ngọc giữ một vai diễn quan trọng được lấy nguyên mẫu từ đời thực mà cô mô tả là vô cùng "thú vị và nhức não". Bối cảnh phim đặt tại vùng ngã ba Đông Dương thập niên 1960, một "rừng săn thông tin chằng chịt", nơi không ai có thể tin ai. Nhân vật của cô phải sống dưới nhiều vỏ bọc, đối mặt với cuộc đấu trí sinh tử mà ở đó, cái giá phải trả có thể là mạng sống và gia đình. Fan lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

Đóng phim chiến tranh tình báo không chú trọng vào "đấu súng" mà là "đấu trí". Thử thách lớn nhất dành cho Lan Ngọc là khắc họa những giằng xé nội tâm sâu sắc, những toan tính sắc lạnh chỉ thông qua ánh mắt. Đây là một bài toán vô cùng "nặng đô" về mặt tâm lý, đòi hỏi sự lột xác hoàn toàn khỏi hình ảnh rạng rỡ, quen thuộc trước đây.

Dù mạo hiểm, bước đi này cho thấy khát khao bứt phá mãnh liệt của Ninh Dương Lan Ngọc.

Bộ phim lấy cảm hứng từ 25.000 hồ sơ tuyệt mật và chuyên án P01

Mật Mã Đông Dương là dự án điện ảnh lịch sử - tình báo được Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp cùng ThreeC Studio và Galaxy Studio đầu tư với ngân sách "khủng". Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Trần Ka My, kịch bản phim được chắt lọc từ hơn 25.000 hồ sơ điệp viên có thật đã được giải mật, nổi bật là chuyên án P01. Lấy bối cảnh vùng ngã ba Đông Dương thập niên 1960, phim quy tụ dàn cast thực lực gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh và NSND Trung Anh.

Khán giả sẽ được theo chân Trần Thắng, một chiến sĩ Công an Việt Nam thâm nhập sâu vào bộ máy an ninh của đối phương tại Lào vào thập niên 1960. Tại vùng đất ngã ba Đông Dương, nơi được xem là "huyết mạch" tác động trực tiếp đến cục diện chiến tranh Việt Nam, Trần Thắng phải gạt bỏ thân phận thật, đặt cược cả mạng sống và gia đình để lần theo dấu vết một "bóng ma" vô hình đang thao túng cả bán đảo.

Với 40% thời lượng sử dụng kỹ xảo VFX/CGI hiện đại để tái hiện "chiến trường vô hình" đầy khốc liệt, bộ phim được kỳ vọng sẽ tạo nên cú nổ lớn tại phòng vé khi chính thức ra rạp vào dịp Lễ 30/04/2027.