Cả đời xem phim Hàn mới thấy một Thái hậu đẹp mê mẩn: Đôi má hồng gánh 50% nhan sắc, khí chất hoàng tộc trời sinh

Thời điểm hiện tại, Perfect Crown đang là cái tên thu hút nhiều sự chú ý bậc nhất với các tín đồ yêu phim Hàn. Bộ phim gây tiếng vang lớn nhờ màn kết hợp của cặp đôi chiến thần nhan sắc Byeon Woo Seok - IU trong vai nam nữ chính. Thế nhưng bên cạnh đó, khán giả xem phim cũng dành nhiều sự quan tâm cho Gong Seung Yeon, người đảm nhận vai Đại phi/Thái hậu Yoon Yi Rang.

Nhan sắc đỉnh nóc kịch trần của Yoon Yi Rang qua màn thể hiện của Gong Seung Yeon.

Gong Seung Yeon đã thể hiện vai Yoon Yi Rang một cách hoàn hảo khi mang đến khí chất hoàng tộc, những tham vọng, đấu tranh nội tâm nơi nhân vật. Đặc biệt, mỹ nhân 33 tuổi còn có những màn khoe visual đầy ấn tượng. Có lẽ, không quá khi nhận xét đây là một trong những Thái hậu đẹp nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Nói về nhan sắc của nhân vật Thái hậu Yoon Yi Rang, tất nhiên để có những khung hình đẹp lung linh hiện lên trước mắt khán giả, bản thân Gong Seung Yeon phải sở hữu visual đỉnh nóc kịch trần trời sinh. Thế nhưng bên cạnh đó, tạo hình và trang điểm cũng chiếm vai trò quan trọng. Trên mạng xã hội, nhiều người khen ngợi makeup look mà thợ trang điểm đã chọn dùng cho Gong Seung Yeon. Đặc biệt, đôi má hồng hào có thể nói là giúp Gong Seung Yeon nâng tầm 50% nhan sắc.

Không thể phủ nhận rằng bản thân Gong Seung Yeon vốn đã sở hữu sắc đẹp vô cùng nổi trội...

...thế nhưng rõ ràng việc được makeup một cách tinh tế càng giúp mỹ nhân sinh năm 1993 được nâng tầm nhan sắc.

Không chỉ xinh đẹp mà khí chất, diễn xuất của Gong Seung Yeon cũng rất tuyệt vời.

Cho những ai chưa biết, Perfect Crown là bộ phim lãng mạn lấy bối cảnh giả tưởng, nơi đất nước Hàn Quốc vẫn còn duy trì chế độ phong kiến. Đại quân Yi An (Byeon Woo Seok) là một thành viên hoàng tộc, nhưng ngoài dòng máu cao quý thì anh không có bất cứ quyền lực nào. Trái lại, Sung Hee Joo (IU) dù sinh ra trong gia đình tài phiệt nhưng không hài lòng với thân phận thường dân của mình. Cả hai bước vào một mối quan hệ lợi ích, khi họ đều có thể giúp đối phương đạt được cái mình muốn. Nhưng rồi giữa những vòng xoáy âm mưu, lợi ích, một tình yêu sâu đậm dần nảy sinh và đó là điều mà cả hai chưa từng nghĩ tới trước đây.

Theo IGAWorks, ngay khi lên sóng, bộ phim đã thu hút số lượt xem tương đương khoảng 42% dân số Hàn Quốc. Ở mặt trận rating, Perfect Crown vẫn đang chứng kiến phong độ mạnh mẽ khi rating tập 8 ghi nhận mức rating 11,2% - mức cao nhất kể từ thời điểm bắt đầu ra mắt đến nay.

Nguồn: MBC, Thread