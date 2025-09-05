10 phim cổ trang ngôn tình Trung Quốc hay nhất thập kỷ, xem ngay để biết thế nào là siêu phẩm

Nếu bạn đam mê những bộ phim cổ trang ngôn tình Trung Quốc, với những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn hay cả những bi kịch ngược tâm, thì danh sách phim dưới đây là dành cho bạn. Những tác phẩm này chắc chắn sẽ khiến bạn "đứng ngồi không yên" với mọi cung bậc cảm xúc của các cặp đôi chính.

1. Đông Cung

Được chuyển thể từ tiểu thuyết ngược tâm nổi tiếng của Phỉ Ngã Tư Tồn, bộ phim Đông Cung với sự tham gia của Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm đã tạo nên một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch. Phim xoay quanh mối tình oan trái giữa nam chính Lý Thừa Ngân và nữ chính Tiểu Phong. Vì thù hận, Lý Thừa Ngân đã lợi dụng tình yêu của Tiểu Phong để tiêu diệt gia tộc cô. Quá đau khổ, Tiểu Phong nhảy xuống sông Vong Xuyên để quên đi tất cả. Bất ngờ, Lý Thừa Ngân cũng nhảy theo, khiến cả hai mất đi ký ức và bắt đầu lại từ đầu.

Dù có nội dung bi thương, Đông Cung vẫn thu hút đông đảo khán giả và nhận được đánh giá cao, với điểm Douban ấn tượng là 7.2.

2. Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương được chuyển thể từ tiểu thuyết của Điện Tuyến, là bộ phim kể về mối tình ba kiếp giữa bồ đào tinh Cẩm Mịch (Dương Tử) và nhị hoàng tử Húc Phượng (Đặng Luân). Từ khi sinh ra, Cẩm Mịch đã bị mẹ cho uống thuốc tuyệt tình, khiến cô không thể cảm nhận được tình yêu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Húc Phượng đã thay đổi tất cả, kéo theo một chuyện tình đầy thăng trầm và bi kịch.

Dù ra mắt cùng thời điểm với Diên Hi Công Lược, Hương Mật Tựa Khói Sương vẫn lập kỷ lục ấn tượng: 15 phút đầu tiên đạt hơn 100 triệu lượt xem. Diễn xuất ăn ý của Dương Tử và Đặng Luân, cùng với kịch bản và hậu kỳ chỉn chu, đã giúp phim trở thành một hiện tượng, khẳng định vị thế của hai diễn viên trong làng giải trí.

3. Châu Sinh Như Cố

Được chuyển thể từ phần tiền truyện của tiểu thuyết Cốt Cách Mỹ Nhân, bộ phim Châu Sinh Như Cố kể về chuyện tình bi thương của tướng quân Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân) và mỹ nhân Thời Nghi (Bạch Lộc). Dù yêu nhau sâu đậm, nhưng số phận lại chia cắt họ. Kết phim đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả khi Châu Sinh Thần bị hành hình dã man. Hay tin, Thời Nghi đã khóc đến cạn nước mắt và chọn cách tự kết liễu đời mình để đi theo người mình yêu.

Diễn xuất xuất thần của Nhậm Gia Luân và nhan sắc ấn tượng của Bạch Lộc đã góp phần tạo nên thành công lớn cho phim. Điều này được minh chứng qua hàng loạt thành tích nổi bật như đứng đầu bảng xếp hạng sức hút trên iQIYI, top 1 siêu thoại và No.1 Weibo Top TV Series, đạt nhiều vị trí cao trên các nền tảng khác như Tencent và Douban.

4. Chiêu Diêu

Chiêu Diêu là bộ phim kiếm hiệp huyền huyễn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phim lấy bối cảnh huyền huyễn, xoay quanh mối quan hệ giữa nữ ma đầu kiêu ngạo Lộ Chiêu Diêu (Bạch Lộc) và đệ tử của nàng, Mặc Thanh (Hứa Khải). Sau khi vô tình khiến Chiêu Diêu bị thương nặng và mất ngôi vị môn chủ, Mặc Thanh đã chiếm giữ vị trí đó. Năm năm sau, Chiêu Diêu quay lại, tìm cách trả thù. Lợi dụng tình yêu sâu đậm mà Mặc Thanh dành cho mình, nàng liên tục hãm hại anh. Tuy nhiên, cũng từ đây, Chiêu Diêu khám phá ra những bí mật và nhận ra tình cảm thực sự của mình.

Diễn xuất ấn tượng của Bạch Lộc đã giúp nhân vật Chiêu Diêu trở nên có chiều sâu và thuyết phục, góp phần vào thành công của bộ phim.

5. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Thất, kể về câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp giữa nữ quân Thanh Khâu Bạch Thiển và thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa, trải qua ba kiếp yêu hận đan xen để cuối cùng nên duyên vợ chồng.

Mỗi cảnh trong phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đều không phụ sự kỳ vọng của fan nguyên tác, từ sự xuất hiện của nhân vật đến cách phát triển tình cảm đều hợp tình hợp lý, duyên phận ba kiếp ba đời ấy lãng mạn và đầy chất thơ.

Chỉ trong 12 giờ sau khi lên sóng, lượng xem đã vượt 6 tỷ lượt, và tính đến nay, tổng lượt xem đã vượt 500 tỷ, có thể nói tỷ suất người xem của phim này cho đến nay vẫn chưa có ai sánh bằng. Những năm gần đây, nhiều bộ phim huyền huyễn xuất hiện, cố ý bắt chước Tam Sinh Tam Thế về phục trang, hóa trang và đạo cụ, nhưng hiệu quả đều không mấy ấn tượng.

6. Tinh Hán Xán Lạn

Bộ phim cổ trang Tinh Hán Xán Lạn chuyển thể từ tiểu thuyết của Quan Tâm Tất Loạn, đã tạo nên một hiện tượng bất ngờ trên màn ảnh nhỏ. Tác phẩm kể về mối tình đầy thăng trầm giữa Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi). Trong khi Lăng Bất Nghi là một thiếu tướng tài ba, được hoàng đế trọng dụng, thì Thiếu Thương lại có tuổi thơ cơ cực, sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm. Cuộc gặp gỡ tình cờ trong một lần phá án đã tạo nên sợi dây gắn kết họ.

Tinh Hán Xán Lạn không chỉ cuốn hút bởi câu chuyện tình yêu mà còn bởi việc khai thác sâu sắc các khía cạnh về gia đình và bối cảnh chiến tranh. Dù phải đối mặt với nhiều tranh cãi ngay từ đầu về diễn xuất của hai diễn viên chính, bộ phim vẫn chứng minh được chất lượng của mình, trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất năm 2022.

7. Bạch Phát Vương Phi

Bạch Phát Vương Phi được chuyển thể từ tiểu thuyết Mạc Ngôn Thương, đã tạo nên cơn sốt nhờ cốt truyện "ngược tâm" vượt xa cả Đông Cung. Phim không chỉ đẩy nhân vật chính mà còn cả dàn nhân vật phụ vào những bi kịch chồng chất. Tâm điểm của phim là Dung Nhạc (Trương Tuyết Nghênh) và mối tình tay tư đầy nước mắt. Hoàng tử Vô Ưu (Lý Trị Đình) thẳng thừng từ chối cuộc hôn nhân chính trị với Dung Nhạc, nhưng lại vô tình phải lòng cô khi cô cải trang thành Mạn Yêu.

Cùng lúc đó, Dung Tề (La Vân Hi), người yêu cô, lại đẩy cô vào vòng xoáy chính trị khi gả cô cho Phó Trù (Kinh Siêu), một kẻ thù của hoàng tộc. Nỗi đau lên đến đỉnh điểm khi Vô Ưu nhận ra sự thật nhưng đã quá muộn. Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, Dung Nhạc là người phải chịu đựng những nỗi đau lớn nhất, liên tiếp bị phản bội và lừa dối bởi những người mà cô tin tưởng, khiến cuộc đời cô chìm trong bi kịch không lối thoát.

8. Cửu Trọng Tử

Được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Chi Chi, bộ phim Cửu Trọng Tử kể về hai kiếp sống của Đậu Chiêu (Mạnh Tử Nghĩa) và Tống Mặc (Lý Quân Nhuệ). Cả hai cùng nhau đồng hành trên hành trình báo thù những kẻ đã hãm hại họ, và từ đó nảy sinh tình cảm. Điểm đặc biệt của phim là cốt truyện hợp lý, khi nữ chính sống lại nhưng không thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh mà phải nỗ lực để thay đổi kiếp thứ hai. Phim cũng được đánh giá cao nhờ diễn xuất ăn ý của cặp đôi chính.

Về mặt thương mại, Cửu Trọng Tử đã gặt hái thành công lớn với 98 quảng cáo từ 14 thương hiệu, đạt tổng thời lượng 765 giây. Nhờ thành tích này, phim đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng chiêu thương trên nền tảng Tencent. Điều này cho thấy, một bộ phim cấp A (mức đầu tư trung bình) vẫn có thể thành công lớn nếu có nội dung tốt, kỹ xảo chỉn chu, góc quay đẹp và diễn xuất ăn ý.

9. Quốc Sắc Phương Hoa

Quốc Sắc Phương Hoa mang đến một câu chuyện đậm chất hiện đại ngay trong bối cảnh triều đại nhà Đường. Ngay từ đầu, khán giả đã bị cuốn hút bởi tình tiết kịch tính khi Duyệt Phương (Dương Tử) chấp nhận kết hôn vì gia đình nhưng nhanh chóng đòi ly hôn khi phát hiện bị lừa dối. Cảnh cô bị Lưu Sướng (Ngụy Triết Minh) tìm cách cưỡng bức đã đẩy mạch phim lên cao trào. Sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh, Hà Duyệt Phương đến Trường An, bắt tay vào gây dựng sự nghiệp và hợp tác với "đệ nhất tham quan" Tưởng Trường Dương (Lý Hiện). Từ một mối quan hệ công việc, cả hai dần trở thành tri kỷ và phát triển tình cảm, tạo nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy thử thách.

Nhịp phim nhanh, tình tiết gay cấn nối tiếp nhau là điểm cộng lớn, giúp bộ phim gặt hái được những thành công ấn tượng: 21 lần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng nhiệt độ phim theo ngày và 4 lần dẫn đầu theo tuần, thậm chí còn đạt Quán quân của tháng.

10. Khi Chim Nhạn Trở Về

Bộ phim Khi Chim Nhạn Trở Về kể về cuộc đời đầy bi kịch và hành trình báo thù của Trang Hàn Nhạn, một tiểu thư phủ hầu bị xem là "quỷ chân trần" và đày đến nơi xa xôi ngay từ khi mới sinh ra. Sau này, khi có cơ hội quay lại kinh thành, nàng quyết tâm trả thù những kẻ đã gây ra đau khổ cho mình. Sự trở lại của Trang Hàn Nhạn thu hút sự chú ý của Phó Vân Tịch, một vương gia quyền lực đang tìm kiếm một người vợ tài giỏi để giúp đỡ. Ban đầu, cả hai có nhiều bất đồng và hiểu lầm, nhưng dần dần họ tìm được sự tin tưởng và đồng hành cùng nhau trên con đường của riêng mình.

Mặc dù không được quảng bá rầm rộ hay sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng, Khi Chim Nhạn Trở Về đã gây bất ngờ lớn. Bộ phim chinh phục khán giả nhờ kịch bản chặt chẽ, tình tiết hấp dẫn và phần sản xuất chỉn chu. Đặc biệt, các diễn viên phụ và những gương mặt gạo cội đã đóng vai trò quan trọng, giúp nâng đỡ và che lấp những hạn chế trong diễn xuất của hai diễn viên chính là Trần Đô Linh và Tân Vân Lai, từ đó mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khán giả.