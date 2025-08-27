5 bí mật động trời của phim cổ trang Trung Quốc, hóa ra lâu nay chúng ta toàn bị lừa!

Phim cổ trang luôn mê hoặc khán giả với bối cảnh đẹp lung linh và những câu chuyện kịch tính. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, những cảnh quay "để đời" được thực hiện như thế nào? Tại sao mặt đất luôn ẩm ướt? Diễn viên có thực sự bị dầm mưa? Và vì sao trong cảnh "động phòng" họ lại mặc áo trắng? Những bí mật hậu trường bất ngờ sẽ được bật mí ngay sau đây.

1. Tại sao mặt đất luôn ẩm ướt?

Nếu bạn là một mọt phim cổ trang, hẳn bạn sẽ để ý thấy mặt đất trong phim luôn ẩm ướt như vừa mới được lau dọn hay sau một cơn mưa. Điều này không chỉ giúp bối cảnh trở nên sạch sẽ hơn mà còn có nhiều lý do khác.

Diễn viên Tống Tổ Nhi từng chia sẻ một cách hóm hỉnh rằng: "Mặt đất sáng bóng, không có bụi bẩn mới thể hiện được sự sang trọng của những gia đình quyền quý." Tuy nhiên, câu trả lời thực tế hơn đã được nam diễn viên Lưu Vũ Ninh giải đáp trong một buổi livestream, sau khi anh trực tiếp hỏi đạo diễn.

Thực tế, các đoàn làm phim thường cùng nhau sử dụng một phim trường. Do đó, sàn nhà rất dễ bị bám bẩn hoặc phủ một lớp bụi mỏng. Việc xả nước và lau sạch sàn nhà sẽ giúp màu sắc của sàn trở nên đậm hơn. Khi kết hợp với ánh sáng từ đèn phim trường, mặt đất sẽ trông sáng bóng hơn. Điều này giúp nâng cao chất lượng hình ảnh tổng thể của bộ phim, tránh cảm giác cũ kỹ và bẩn thỉu.

Nói tóm lại, việc giữ mặt đất ẩm ướt không chỉ là một thủ thuật hình ảnh giúp phim trông đẹp hơn mà còn là một cách để giải quyết vấn đề vệ sinh thực tế tại phim trường.

2. Cảnh rơi xuống nước, dầm mưa được quay thế nào?

Cảnh quay rơi xuống nước hay dầm mưa là những yếu tố quen thuộc giúp tăng kịch tính cho phim cổ trang. Nhiều khán giả vẫn luôn thắc mắc, liệu diễn viên có bị ốm khi phải dầm mình trong nước lạnh như vậy không?

Thực tế, các đoàn làm phim đã có những bí quyết riêng để bảo vệ diễn viên và thiết bị. Một đoàn làm phim Trung Quốc từng tiết lộ, trước khi thực hiện cảnh quay, các diễn viên sẽ được mặc một chiếc áo mưa mỏng, sau đó quấn nhiều lớp màng bọc thực phẩm bên trong. Cách này giúp họ giữ ấm cơ thể, tránh bị nhiễm lạnh. Không chỉ diễn viên, những chiếc máy quay phim đắt tiền cũng được bọc cẩn thận bằng túi nhựa để tránh hư hỏng.

Như vậy, những cảnh phim chân thật và đẹp mắt mà chúng ta thấy trên màn ảnh đều là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp của cả ê-kíp.

3. Bí mật đằng sau cảnh ngủ và cảnh động phòng

Có lẽ bạn đã từng thắc mắc: Tại sao các nhân vật trong phim cổ trang thường đi ngủ mà không tẩy trang hay thay quần áo? Hay sau cảnh "động phòng", họ vẫn ăn mặc chỉnh tề? Câu trả lời không chỉ là sự qua loa, mà còn đến từ những quy định và cân nhắc thực tế của ngành công nghiệp phim ảnh.

Lịch trình quay phim cổ trang thường rất dày đặc. Để kịp tiến độ, diễn viên phải liên tục chuyển đổi giữa các bối cảnh khác nhau. Việc tẩy trang và làm lại tóc sẽ tốn rất nhiều thời gian. Do đó, các đoàn làm phim thường giữ nguyên lớp trang điểm và kiểu tóc của diễn viên từ cảnh ban ngày sang cảnh đêm. Điều này giúp tối ưu hóa thời gian và năng suất làm việc, dù đôi khi khiến cảnh quay trông thiếu tự nhiên.

Trước đây, phim cổ trang Trung Quốc có những quy định nghiêm ngặt về cảnh "giường chiếu". Luật cấm hoàn toàn cảnh khỏa thân, nhưng những phân cảnh tình cảm lại không thể thiếu. Để giải quyết vấn đề này, các nhà làm phim đã tạo ra một quy ước ngầm: diễn viên sẽ mặc một chiếc áo lót màu trắng trơn, không có hoa văn, để biểu thị sự "không mặc gì".

Ví dụ, nam chính La Vân Hi trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh từng mặc áo lót trắng trong cảnh tắm. Chiếc áo trắng tinh khiết trở thành biểu tượng thay thế cho việc khỏa thân, vừa tuân thủ quy định vừa truyền tải được ý đồ của đạo diễn.

4. Sự thật không ngờ đằng sau những cảnh quay nửa thân

Khi xem phim cổ trang, bạn có bao giờ để ý rằng máy quay thường chỉ tập trung vào nửa thân trên của diễn viên? Đằng sau kỹ thuật quay phim này là những bí mật thú vị và hài hước mà ít người biết đến. Các diễn viên cổ trang thường phải đối mặt với một thách thức lớn: mặc trang phục dày cộp và nhiều lớp giữa thời tiết nóng bức, đôi khi lên đến gần 40 độ C. Để giữ cho diễn viên thoải mái và không bị sốc nhiệt, đoàn làm phim đã nghĩ ra một giải pháp sáng tạo.

Chẳng hạn, trong hậu trường phim Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã khiến người hâm mộ bật cười khi nửa trên vẫn mặc trang phục cổ trang trang nghiêm, trong khi nửa dưới lại... mặc quần short hiện đại. Tương tự, khi quay cảnh mùa hè vào giữa mùa đông, diễn viên Trương Nghệ Hưng từng chia sẻ rằng, trong khi nửa thân trên đang diễn những phân cảnh tình cảm, nửa dưới của anh lại được các nhân viên đoàn phim cẩn thận quấn chăn bông để giữ ấm.

Như vậy, việc chỉ quay nửa thân trên không chỉ là một kỹ thuật điện ảnh mà còn là một cách để giải quyết những vấn đề thực tế, giúp diễn viên thoải mái hơn khi làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

5. Hiệu ứng khói huyền ảo trong phim cổ trang

Những cảnh phim cổ trang thường gây ấn tượng mạnh với hiệu ứng khói trắng lãng đãng, từ chiến trường mờ mịt đến hơi nóng bốc lên từ món ăn. Bạn có biết, những hiệu ứng này được tạo ra như thế nào không?

Trước đây, các đoàn làm phim thường sử dụng đá khô kết hợp với oxy để tạo ra lượng khói lớn. Tuy nhiên, phương pháp này khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Ngày nay, một giải pháp hiệu quả hơn đã ra đời: "bánh khói" (smoke cake). Chỉ cần đốt lên, loại bánh này có thể nhanh chóng tạo ra lượng khói vừa đủ, giúp đoàn phim kiểm soát hiệu ứng chính xác và tiết kiệm thời gian. Nhờ có bánh khói, ngay cả những cảnh cận cảnh món ăn như bánh bao hay sủi cảo bốc hơi nghi ngút cũng trở nên hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, mỗi đoàn phim lại có cách làm riêng. Nữ diễn viên Lý Thuần, người đóng vai Ngụy Yến Uyển trong Như Ý Truyện, từng tiết lộ đoàn làm phim của cô sử dụng hạt cà phê rang cháy để tạo khói. Cách này không chỉ mang lại hiệu ứng hình ảnh tốt mà còn có mùi thơm dễ chịu, giúp cả đoàn làm phim giữ tinh thần tỉnh táo trong những ngày quay dài.

Trong những cảnh quay mùa đông nhưng bối cảnh là mùa hè, hơi thở của diễn viên có thể tạo thành sương trắng, gây ra sự thiếu tự nhiên. Để giải quyết vấn đề này, đoàn phim Chân Hoàn Truyện đã có một bí quyết độc đáo: yêu cầu diễn viên ngậm đá lạnh trong miệng trước khi nói thoại. Điều này giúp làm giảm nhiệt độ hơi thở, đảm bảo hình ảnh trên phim chân thực và liền mạch.