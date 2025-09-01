10 phim cổ trang tiên hiệp Trung Quốc hay nhất thập kỷ, nghe tên thôi là đã muốn cày cả chục lần

Trong một thập kỷ qua, màn ảnh Hoa ngữ đã chứng kiến sự ra đời của hàng loạt tác phẩm đình đám, không chỉ chinh phục khán giả bởi kỹ xảo hoành tráng mà còn bởi cốt truyện sâu sắc và diễn xuất đỉnh cao. Dưới đây là danh sách 10 bộ phim tiên hiệp kinh điển nhất, đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của những người yêu thích dòng phim này.

1. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Thất Công Tử đưa khán giả lạc vào thế giới tiên hiệp kỳ ảo, nơi câu chuyện tình yêu trải qua ba đời ba kiếp của Thái tử Thiên tộc Dạ Hoa và nữ đế Thanh Khâu Bạch Thiển được kể lại một cách đầy cảm động.

Phim được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh, từ vẻ đẹp thoát tục của Thanh Khâu cho đến sự uy nghiêm, lộng lẫy của Thiên giới đều để lại ấn tượng mạnh mẽ. Đặc biệt, bối cảnh rừng đào trải dài hàng dặm với những cánh hoa nở rộ đã tôn lên vẻ đẹp lãng mạn, bi tráng của câu chuyện. Thành quả của đội ngũ 400 người làm hiệu ứng đặc biệt thực sự đã mang đến một bữa tiệc thị giác, khiến người xem không thể rời mắt.

Dù ban đầu không được kỳ vọng, Triệu Hựu Đình đã hoàn toàn chinh phục khán giả với vai Dạ Hoa. Anh thể hiện xuất sắc sự kiềm chế, nội tâm sâu sắc của nhân vật, khiến nhiều người phải "ngả mũ" thán phục. Kết hợp cùng Dương Mịch - một trong những tiểu hoa đán hàng đầu, đã tạo nên một cặp đôi màn ảnh kinh điển. Sự phối hợp ăn ý của cả hai đã góp phần đưa bộ phim trở thành một hiện tượng, thu hút một lượng lớn khán giả và khẳng định vị thế trong dòng phim tiên hiệp.

2. Hương Mật Tựa Khói Sương

Phát sóng vào mùa hè năm 2018, Hương Mật Tựa Khói Sương không được kỳ vọng nhiều do thiếu vắng dàn diễn viên hạng A hay một nguyên tác quá nổi tiếng. Ban đầu, phim thậm chí còn vấp phải sự phản đối từ fan tiểu thuyết vì diễn viên không giống với hình tượng nhân vật. Tuy nhiên, bất chấp phải cạnh tranh trực tiếp với bom tấn Diên Hi Công Lược, bộ phim vẫn tạo nên dấu ấn riêng nhờ kịch bản lôi cuốn, sự tận tâm của ê-kíp và diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên.

Bộ phim đã giúp khán giả chứng kiến tài năng diễn xuất bùng nổ của Dương Tử. Nàng tiên Cẩm Mịch ngây thơ nhưng nội tâm phức tạp đã đi vào lòng người xem, đặc biệt là câu nói "Chưa từng" đầy ám ảnh vẫn khiến người hâm mộ đau lòng mỗi khi nhắc đến. La Vân Hi cũng vụt sáng thành sao nhờ vai diễn mỹ nam cổ trang, mở ra một con đường mới trong sự nghiệp. Thậm chí, ca khúc "Bất Nhiễm" của Mao Bất Dị cũng trở nên nổi tiếng nhờ sức hút của phim.

Với điểm Douban 7.8, Hương Mật Tựa Khói Sương nhanh chóng vượt mốc 10 tỷ lượt xem trực tuyến. Đây được xem là tác phẩm tiên hiệp đại diện đầu tiên giúp Dương Tử khẳng định vị thế ngôi sao lưu lượng. Dù phải đối đầu với một đối thủ mạnh, bộ phim vẫn để lại dấu ấn sâu đậm và trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của dòng phim tiên hiệp cho đến tận ngày nay.

3. Tru Tiên: Thanh Vân Chí

Tru Tiên: Thanh Vân Chí, bộ phim tiên hiệp ra mắt năm 2016, phim được đón nhận nồng nhiệt trên mạng, thành tích online "khủng", lại quy tụ những ngôi sao trẻ nổi tiếng như Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử. Tru Tiên: Thanh Vân Chí được đầu tư mạnh mẽ về hình ảnh, kỹ xảo hiện đại và âm nhạc. Dàn diễn viên đẹp cùng cốt truyện hấp dẫn cũng là những điểm cộng lớn, giúp phim chinh phục nhiều khán giả. Tuy nhiên, sự cải biên quá nhiều so với nguyên tác đã gây ra làn sóng phản đối từ cộng đồng fan. Bên cạnh đó, việc chèn quá nhiều quảng cáo cũng khiến bộ phim bị mất điểm trong mắt người xem, dẫn đến điểm số không cao trên Douban.

4. Lưu Ly

Mặc dù không được kỳ vọng từ ban đầu, bộ phim Lưu Ly ra mắt năm 2020 vẫn tạo nên cơn sốt nhờ diễn xuất xuất sắc của cặp đôi chính Thành Nghị và Viên Băng Nghiên. Trước khi phát sóng, bộ phim gần như vô danh, bị chê bai về tạo hình "rẻ tiền" và dàn diễn viên chưa có tiếng tăm.

Tuy nhiên, với điểm Douban 7.4, Lưu Ly đã chứng minh sức hút của mình. Câu chuyện tình yêu đầy bi kịch của Vũ Tư Phượng và Toàn Cơ đã làm say lòng khán giả, với những phân đoạn nổi bật được chia sẻ rầm rộ. Đặc biệt, Thành Nghị đã gây ấn tượng mạnh mẽ với hình tượng "mỹ nam mạnh mẽ nhưng bi thảm", với những cảnh "thổ huyết" (hộc máu) đi vào lòng người, giúp anh trở thành mỹ nam cổ trang thế hệ mới được săn đón.

Dù không đạt được tiếng vang bùng nổ như Cổ Kiếm Kỳ Đàm hay Hoa Thiên Cốt, và mặc cho những lùm xùm sau đó, chất lượng của Lưu Ly là điều không thể phủ nhận. Bộ phim đã giúp Thành Nghị khẳng định tài năng và vị thế, khiến mọi tác phẩm cổ trang sau này của anh đều nhận được sự kỳ vọng lớn từ khán giả.

5. Trường Tương Tư

Trường Tương Tư lấy bối cảnh thời thượng cổ, khi con người, thần tiên và yêu quái cùng tồn tại. Phim xoay quanh cuộc đời của Vương cơ Hạo Linh Cửu Dao, còn được biết đến với biệt danh Tiểu Yêu (Dương Tử). Lưu lạc nơi đại hoang, Tiểu Yêu mất đi dung mạo và thân phận, sống dưới cái tên Văn Tiểu Lục tại thị trấn Thủy Thanh.

Trong hành trình của mình, Văn Tiểu Lục đã gặp gỡ và vướng vào mối quan hệ phức tạp với ba người đàn ông: Tương Liễu (Trương Vãn Ý), biểu ca của cô, đã đi khắp đại hoang để tìm kiếm nàng. Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), công tử Thanh Khâu, người được cô cứu và nảy sinh tình cảm. Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ), một yêu quái chín đầu, trở thành tri kỷ của cô. Trải qua nhiều sóng gió và thử thách, Văn Tiểu Lục cuối cùng cũng nhận ra thân phận thật của mình và trở lại là Tiểu Yêu, đối mặt với những mối quan hệ đầy trắc trở.

Với vai diễn trong bộ phim Trường Tương Tư, Dương Tử đã có một năm 2023 vô cùng thành công. Tác phẩm này không chỉ mang về cho cô lượng người hâm mộ khổng lồ mà còn giúp cô củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu trong lứa tiểu hoa sau 90, nhờ vào rating và nhiệt độ phim ấn tượng.

6. Trường Nguyệt Tẫn Minh

Trường Nguyệt Tẫn Minh là bộ phim tiên hiệp kể về câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc). Để ngăn chặn tương lai ma thần Đàm Đài Tẫn hủy diệt tiên môn, Lê Tô Tô đã quay về 500 năm trước. Tại thời điểm đó, cô tìm cách thay đổi vận mệnh của Đàm Đài Tẫn, người khi ấy vẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ. Tuy nhiên, trong quá trình đó, cả hai lại nảy sinh tình cảm. Mối tình vượt thời gian của họ vướng vào nhiều bi kịch, đau khổ, đối mặt với những thử thách lớn để bảo vệ chúng sinh.

Bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh đã tạo nên một cơn sốt lớn trên mạng xã hội ngay cả trước khi ra mắt, với hơn 5 triệu lượt đặt xem trước trên Youku - một con số kỷ lục. Sức hút của phim không chỉ đến từ sự tò mò mà còn từ nội dung và diễn xuất của La Vân Hi và Bạch Lộc, hai diễn viên chính, liên tục trở thành đề tài thảo luận sôi nổi.

Mặc dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn được truyền thông Hoa ngữ, bao gồm cả đài CCTV, đánh giá là tác phẩm tiên hiệp hot nhất trong 3 năm qua. Bộ phim được khen ngợi nhờ sự đầu tư hoành tráng và kỹ xảo đẹp mắt. Dù vấp phải tranh cãi, phim vẫn đạt 7.3 điểm trên Weibo, khẳng định vị thế của mình.

7. Trần Tình Lệnh

Một bộ phim tiên hiệp vẫn giữ được độ nóng về chủ đề sau nhiều năm phát sóng, e rằng chỉ có duy nhất bộ phim này. Trần Tình Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất trên Tấn Giang. Trước khi bấm máy, bộ phim đã thu hút sự chú ý của hàng vạn người. Ê-kíp sản xuất đã dành hai năm để trau chuốt kịch bản, biến mối tình trong nguyên tác thành tình huynh đệ, làm nổi bật tinh thần hành hiệp trượng nghĩa và trừ gian diệt ác.

Ban đầu, Trần Tình Lệnh chỉ đạt 4.9 điểm trên Douban, nhưng theo từng tập phim, điểm số đã tăng vọt lên 7.7. Đây cũng là bộ phim có số lượng người đánh giá cao nhất trên Douban, một minh chứng cho giá trị và sức hút của nó. Thậm chí, điểm số này từng đạt đỉnh 8.3, nhưng do ảnh hưởng của "sự kiện 227", phim đã bị cố tình đánh giá thấp.

Trần Tình Lệnh đã đưa hai diễn viên chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành những ngôi sao lưu lượng hàng đầu, cho đến nay vẫn giữ được sức ảnh hưởng không ai sánh bằng, đồng thời mở ra làn sóng “phim cải biên đam mỹ” trong ngành phim truyền hình Trung Quốc. Bộ phim võ hiệp cổ trang Sơn Hà Lệnh do Cung Tuấn đóng chính chính là sản phẩm ra đời từ trào lưu này. Tuy nhiên, với việc Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc cấm “phim cải biên đam mỹ”, các dự án như Hạo Y Hành, Tả Kiên Hữu Nhĩ, Phong Hỏa Lưu Kim được phát triển dựa trên Trần Tình Lệnh đều không có hy vọng được phát sóng.

8. Thần Tịch Duyên

Thần Tịch Duyên là một bộ phim tiên hiệp cổ trang rất đặc biệt trong số các tác phẩm cùng thể loại. Khác với những bộ phim khác sử dụng các diễn viên trẻ nổi tiếng, phim này do hai diễn viên gạo cội của màn ảnh rộng là Trương Chấn và Nghê Ni đóng chính. Trước khi phát sóng, phim bị chê là sao chép Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa của Dương Mịch. Tuy nhiên, sau khi lên sóng, phim đã khởi đầu thấp nhưng dần bứt phá, dù không trở thành bộ phim có độ thảo luận cao trên Weibo, nhưng lại âm thầm thu hút một lượng lớn khán giả tự nhiên. Diễn xuất tinh tế của hai diễn viên chính đã nâng tầm câu chuyện tình yêu cổ trang quen thuộc, cuối cùng đạt được điểm số cao 8.3 trên Douban. Thần Tịch Duyên thậm chí còn được đề cử tại Giải Emmy Quốc tế và được nhiều cư dân mạng đánh giá là “tác phẩm đỉnh cao của thể loại tiên hiệp”.

9. Thương Lan Quyết

Bộ phim Thương Lan Quyết, một hiện tượng của mùa hè năm 2022, tác phẩm này không chỉ đưa cặp đôi chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân lên hàng ngôi sao mà còn giúp Trương Lăng Hách từ vai phụ vụt sáng. Cả ba đã trở thành những gương mặt tiêu biểu của thế hệ lưu lượng mới, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của dòng phim tiên hiệp. Thương Lan Quyết cũng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Vương Hạc Đệ. Phim giúp anh xóa bỏ những định kiến về diễn xuất và ngoại hình, đồng thời khởi xướng xu hướng trang điểm, phục trang lộng lẫy hơn cho các tác phẩm tiên hiệp sau này.

Dù sử dụng mô-típ hoán đổi thân xác không còn mới lạ, Thương Lan Quyết vẫn tạo được sự khác biệt. Nhân vật Tiểu Lan Hoa không phải là kiểu "ngốc bạch ngọt" đơn thuần, mà rất trong sáng, có chính kiến và hiểu rõ bản thân. Trong khi đó, Đại Cường - Ma Tôn mạnh nhất, lại bị ràng buộc với Tiểu Lan Hoa bởi lời nguyền "Tức Lan Đồng Tâm", khiến họ cùng trải qua mọi cảm xúc vui buồn, sống chết. Chính điều này đã tạo ra nhiều khoảnh khắc hài hước và đáng yêu cho một nhân vật vốn lạnh lùng như Đại Cường. Những tình huống "tự vả" liên tục, như việc Ma Tôn vừa phút trước còn kiêu ngạo, phút sau đã ngoan ngoãn đếm hoa, đã mang lại tiếng cười và sự thích thú cho người xem. Tóm lại, với kịch bản hấp dẫn và cách thể hiện sáng tạo, Thương Lan Quyết là một bộ phim vô cùng đáng xem.

10. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, một phần của chuỗi phim Mật Đường Tam Bộ Khúc, kể về câu chuyện của hai nàng công chúa song sinh. Ban đầu, phim không được kỳ vọng do dàn diễn viên còn non trẻ, nhưng đã gây ấn tượng nhờ kịch bản hấp dẫn, mới lạ của tác giả Nhất Độ Quân Hoa.

Bộ phim xây dựng một thế giới tiên hiệp nơi bốn giới thần, ma, nhân, yêu cùng tồn tại. Để phong ấn sức mạnh hỗn độn, một đóa hoa song sinh đã ra đời và hạ phàm, tạo nên hai nàng công chúa: Thanh Quỳ (Hà Tuyên Lâm) và Dạ Đàm (Lý Lan Địch). Thanh Quỳ được định gả cho thần tộc, còn Dạ Đàm bị đưa đến ma tộc. Tuy nhiên, một sự cố tráo kiệu hoa đã khiến số phận hai người đảo ngược. Dạ Đàm phải học cách sống trên thiên giới, chung sống với Thái tử Thiên Điển Hữu Cầm (Trần Tinh Húc). Trong khi đó, Thanh Quỳ phải tìm cách sinh tồn giữa ma tộc man rợ.

Từ những tình huống dở khóc dở cười này, bộ phim mang đến một thế giới huyền huyễn đầy mê hoặc. Trần Tinh Húc đã thể hiện xuất sắc vai Thiên Điển Hữu Cầm với năm tính cách khác nhau, từ Thái tử vô dục vô cầu đến những mảnh thần thức như đại vương ngốc nghếch hay sát thủ lạnh lùng. Lý Lan Địch cũng được khen ngợi khi hóa thân tự nhiên vào vai Dạ Đàm tinh nghịch, đáng yêu, đúng như nhân vật trong nguyên tác.