10 năm trôi qua, chưa có bộ phim nào quy tụ toàn mỹ nữ hàng đầu Châu Á thế này: Đẹp đến mức thở thôi cũng thoát vòng

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ "đào" lại một siêu phẩm cổ trang phát sóng đúng một thập kỷ trước và ngỡ ngàng nhận ra: Hóa ra bộ phim này từng sở hữu một "bữa tiệc visual" vô tiền khoáng hậu. Dù là 10 năm trước hay 10 năm sau, có lẽ màn ảnh Hoa Ngữ cũng khó lòng tìm lại được một tác phẩm quy tụ toàn những nhan sắc đỉnh cao từ K-biz đến C-biz trong cùng một khung hình như thế này.

Bộ phim đang được dân tình rần rần nhắc đến không đâu khác chính là "Võ Thần Triệu Tử Long" (Lên sóng năm 2016).

Cùng điểm lại bộ ba mỹ nhân bấy giờ đã khiến màn ảnh nhỏ phải chao đảo, để thấy đẳng cấp nhan sắc thời đó thực sự "không đùa được đâu".

Nữ chính Yoona (SNSD): "Tường thành nhan sắc" lấn sân màn ảnh Hoa Ngữ

Trở lại năm 2016, việc nữ thần tượng hàng đầu châu Á - Yoona (SNSD) nhận lời đóng chính trong một dự án cổ trang Trung Quốc thực sự là một cơn địa chấn truyền thông. Đảm nhận cùng lúc hai vai diễn Hạ Hầu Khinh Y và Mã Ngọc Nhu, Yoona mang đến một vẻ đẹp thanh thuần, ngọt ngào, đậm chất "tình đầu".

Dù thời điểm đó, tạo hình trang phục của phim vấp phải không ít tranh cãi vì màu sắc có phần rực rỡ quá mức, nhưng nhan sắc trong trẻo, nụ cười rạng rỡ của "center quốc dân" đã hoàn toàn gánh vác mọi khung hình. Vẻ đẹp của Yoona trong phim không kiêu kỳ mà mong manh, linh động, tạo nên một dấu ấn khó phai trong lòng khán giả yêu thích phim Hoa ngữ bấy giờ.

Cổ Lực Na Trát: Nàng Điêu Thuyền mang nét đẹp sắc sảo bậc nhất

Nhắc đến mỹ nữ Tân Cương có nhan sắc đỉnh cao của Cbiz, không thể thiếu Cổ Lực Na Trát. Trong "Võ Thần Triệu Tử Long", cô được giao trọng trách hóa thân thành đệ nhất mỹ nhân Tam Quốc - Điêu Thuyền.

Và quả thực, Na Trát đã không làm khán giả thất vọng. Sự kết hợp giữa nét đẹp lai Tây sắc sảo, vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thần thái mị hoặc đã giúp cô tạo ra một phiên bản Điêu Thuyền lộng lẫy, kiêu sa. Mỗi lần xuất hiện, dù chỉ là vai phụ, nhan sắc của Na Trát đều khiến người xem phải choáng ngợp. Đến tận bây giờ, đây vẫn được xem là một trong những tạo hình cổ trang đẹp nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Mạnh Tử Nghĩa: Nữ phụ "nha hoàn" có màn lột xác ngoạn mục nhất Cbiz

Đây có lẽ là "cú twist" thú vị nhất khi khán giả nhìn lại bộ phim này sau 10 năm. Thời điểm đóng "Võ Thần Triệu Tử Long", Mạnh Tử Nghĩa vẫn là một cái tên vô danh, đảm nhận vai Thạch Yển – tỳ nữ thiếp thân luôn đi theo hầu hạ nhân vật của Yoona.

Thế nhưng, ngay từ lúc đó, nhan sắc của "nàng hầu" này đã vô cùng nổi bật. Đứng chung khung hình với tường thành visual Kpop, ngũ quan rực rỡ, sắc sảo của Mạnh Tử Nghĩa hoàn toàn không bị lép vế, thậm chí còn khiến nhiều khán giả phải tò mò tìm kiếm danh tính. Trải qua 10 năm rèn giũa, mỹ nhân sinh năm 1995 giờ đây đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt hot bậc nhất Cbiz, liên tục ghi dấu ấn với nhan sắc diễm lệ trong các siêu phẩm cổ trang đình đám.

Thị trường giải trí biến động không ngừng, hàng ngàn bộ phim cổ trang ra đời với đủ loại kỹ xảo tối tân. Thế nhưng, để gom được cả "Quốc bảo nhan sắc Hàn Quốc" Yoona, "Mỹ nữ Tân Cương" Cổ Lực Na Trát và "Hồng y mỹ nhân" Mạnh Tử Nghĩa vào cùng một dàn cast như Võ Thần Triệu Tử Long có lẽ là điều không tưởng ở thời điểm hiện tại.

Bỏ qua những hạt sạn về kịch bản hay kỹ xảo, chỉ riêng việc ngắm nhìn nhan sắc của dàn mỹ nhân này cũng đủ để tác phẩm trở thành một "huyền thoại visual" khó quên của màn ảnh!