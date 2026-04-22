Sáng 21/4, tờ Sports Chosun cho hay, “hoàng tử châu Á” Jang Geun Suk vừa làm khách mời trên chương trình Uh, But Like Seriously! của đài SBS. Tại đây, nam ngôi sao sinh năm 1987 lần đầu chia sẻ về câu chuyện tình đầy éo le của anh với 1 cô bạn gái cũ.

Theo lời Jang Geun Suk, anh và người yêu đã cãi nhau tận 2 tiếng đồng hồ trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Nguồn cơn sóng gió xuất phát từ việc bạn gái đã hiểu lầm nam diễn viên ngoại tình, bồ bịch lăng nhăng. “Hoàng tử châu Á” giải thích rõ sự tình: “Tôi vốn chẳng bao giờ nói dối khi yêu vì cảm thấy sẽ rất xấu hổ nếu như bị đối phương phát hiện ra (chuyện mình nói dối). Tôi thường xuyên gặp gỡ nhiều người bạn. Nhưng tình cờ có lần tôi đã bị bạn gái phát hiện đang gặp gỡ, giao lưu với 1 người bạn khác giới. Đáng nói, tôi chưa kịp khai báo trước với người yêu về mối quan hệ bạn bè với cô bạn thân này (nên bạn gái mới tưởng tôi ngoại tình). Bạn gái tôi vốn rất áp lực, nhạy cảm về chuyện bạn bè khác giới của tôi. Cuối cùng, tôi và người yêu đã cãi nhau suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau tất cả, bạn gái còn mắng vào mặt tôi 1 câu ‘Anh đúng là hết thuốc chữa’. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn suy nghĩ trăn trở trong lòng về ý nghĩa của câu nói này”.

Jang Geun Suk cãi nhau nảy lửa với bạn gái suốt 2 tiếng đồng hồ vì sự xuất hiện của 1 người phụ nữ là bạn thân với nam tài tử. Tuy nhiên, anh chưa từng giới thiệu cô gái này cho người yêu biết mặt nên đã phát sinh ra những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có. Ảnh: Naver

Không chỉ có Jang Geun Suk mà công chúng cũng đang xôn xao bàn tán và đặt ra nhiều giả thuyết xung quanh câu nói “Anh đúng là hết thuốc chữa” của bạn gái tài tử đình đám. Trong đó, nhiều netizen nhận định chắc hẳn nam thần họ Jang thường xuyên bị người yêu hiểu lầm là lăng nhăng, “quan hệ ngoài luồng” và sau thời gian dài tích tụ nỗi khó chịu trong lòng thì cuối cùng cô gái này mới thốt ra câu nói gây nhức nhối như vậy.

Trước đó, Jang Geun Suk cũng từng cởi mở chia sẻ về chuyện tình ái của bản thân trong lần làm khách mời trên chương trình Please Take Care of My Refrigerator (JTBC) cách đây đúng 1 năm. Trước ống kính, nam diễn viên để lộ chuyện nhiều lần gọi điện thoại cho người yêu cũ sau khi uống rượu. Theo tờ Newsis, nhiều khán giả nhận định tài tử họ Jang đã lưu luyến không thể quên được tình cũ sau khi chia tay.

Jang Geun Suk khi ấy còn cho biết thêm, anh quyết định bỏ thói quen uống rượu khi ở 1 mình vì lý do có liên quan tới bạn gái cũ: “Tôi hay uống rượu khi ở 1 mình trong quá khứ nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Tôi sợ mình có thể lại gọi điện cho người yêu cũ mà không có lý do. Chẳng phải bất ngờ gọi cho cô ấy rồi đột nhiên hỏi câu ‘Em đã ngủ chưa?’ là 1 hành động vô cùng kỳ lạ hay sao?”.

Hành động của Jang Geun Suk khiến nhiều khán giả tranh cãi, bởi chuyện gọi điện cho người cũ có thể được coi là làm phiền, nghiêm trọng hơn là quấy rầy cuộc sống người khác, đáng bị “ném đá” hơn nếu người này đã có người yêu mới hoặc gia đình riêng.

Những chia sẻ của Jang Geun Suk trên sóng truyền hình hồi tháng 2 năm ngoái đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm. Ảnh: Nate

Đến nay, vẫn chưa rõ liệu 2 cô bạn gái cũ xuất hiện trong những chia sẻ của Jang Geun Suk trên chương trình Uh, But Like Seriously! và Please Take Care of My Refrigerator vốn cùng là 1 người hay là 2 người hoàn toàn khác nhau.

Trong quá khứ, Jang Geun Suk từng vướng nghi vấn hẹn hò Park Shin Hye, người mẫu Nhật Bản Makimu và 1 cô gái ngoài ngành giải trí, song anh đều nhanh chóng phủ nhận tin đồn.

Jang Geun Suk chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 5 tuổi với vai trò 1 người mẫu nhí. Anh lấn sân diễn xuất vào năm 1997 qua bộ phim sitcom mang tên Selling Happiness. Kể từ đó đến nay, nam diễn viên trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á qua loạt tác phẩm truyền hình đình đám như Cô Nàng Đẹp Trai, Beethoven Virus, Love Rain...

Nam diễn viên từng vướng nghi vấn hẹn hò Park Shin Hye nhưng không lên tiếng thừa nhận mối quan hệ. Ảnh: X