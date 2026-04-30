Mỹ nam Việt có tỷ lệ phim flop 100%: Lọt top đẹp trai nhất châu Á, diễn cực hay mới tiếc

Không phải cứ sở hữu vẻ ngoài và năng lực được công nhận từ trong đến ngoài nước, một nghệ sĩ sẽ có được thành công vang dội. Chẳng hạn, sao nam Vbiz sau đây là một trường hợp hiếm hoi khi đóng liên tục các dự án phim ảm đạm, chưa một lần biết được mùi vị chiến thắng doanh thu dù rằng có đầy đủ tố chất của một ngôi sao điện ảnh đúng nghĩa.

Đã tham gia khoảng 10 dự án phim lớn nhỏ khác nhau, Liên Bỉnh Phát vẫn chưa có dự án nào thật sự bùng nổ. Bắt đầu với Song Lang , bộ phim của đạo diễn Leon Lê thu về chưa đến 5 tỷ đồng so với kinh phí đến 20 tỷ. Sau đó chuyển qua lần lượt các dự án như Quý Cô Thừa Kế (1,6 tỷ đồng), Ngôi Nhà Bươm Bướm (11,7 tỷ đồng), rồi gần đây là Bẫy Tiền (2,9 tỷ đồng) và Quán Kỳ Nam (5,2 tỷ đồng), chưa có dự án nào chạm đến mốc 50 tỷ đồng chứ chưa nói đến 100 tỷ đồng.

Trong mùa lễ năm nay, Liên Bỉnh Phát góp mặt trong Đại Tiệc Trăng Máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Dù có nội dung độc đáo theo hướng "hài đen", lấy cảm hứng từ bản gốc One Cut of the Dead của Nhật Bản, Đại Tiệc Trăng Máu 8 vẫn khá chật vật trong cuộc đua doanh thu, đặc biệt trước các đối thủ lớn như Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng hay Heo 5 Móng . Hiện tại sau 1 tuần ra rạp, phim mới vượt qua con số 20 tỷ đồng.

Nhiều netizen lẫn truyền thông nhận định Liên Bỉnh Phát là trường hợp đáng tiếc của điện ảnh Việt. Bởi lẽ, diễn xuất của anh luôn được đánh giá cao, được minh chứng bởi những giải thưởng trong nước lẫn quốc tế. Với Song Lang - dự án đầu tay của mình, nam diễn viên đã giành giải tại LHP Quốc tế Tokyo. Đặc biệt trong năm 2025, Liên Bỉnh Phát đã trở thành Thị đế Kim Chung nhờ đóng chính phim Bác Sĩ Tha Hương .

Ngoài ra, sao nam 8X còn từng lọt vào danh sách Top 100 Gương mặt tạp chí đẹp nhất châu Á vào năm 2021, là đại diện Việt Nam duy nhất. Nhiều nhà làm phim xem anh là "chàng thơ" với đầy đủ thế mạnh về ngoại hình lẫn thực lực, đảm đương được nhiều loại vai khác nhau. Thế nhưng, việc chọn được kịch bản ưng ý, có sức bật về danh tiếng vẫn đang là "bài toán" nan giải dành cho nam diễn viên sau gần 1 thập kỷ làm nghề.

