Thời điểm hiện tại, những thông tin xoay quanh LHP Cannes 2026 đang là chủ đề được những người yêu điện ảnh trên toàn thế giới quan tâm. Sự kiện lần này có sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám trong làng giải trí và cái tên Barbara Palvin đang thu hút rất nhiều sự chú ý.

Nhan sắc của Barbara Palvin quá đỗi xịn sò dù là dưới ống kính Getty Images.

Getty Images hay được gọi là ống kính hung thần vì cho thấy rõ trạng thái nhan sắc thật sự của người được chụp. Thế nhưng đẹp hoàn hảo như Barbara Palvin thì đúng là ống kính nào cũng ấn tượng.

Xuất hiện cùng chồng Dylan Sprouse, cả hai khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng khi sắp lên chức bố mẹ. Đặc biệt, Barbara Palvin dù đã bụng bầu vượt mặt nhưng vẫn đẹp chấn động, thần thái minh tinh làm rực sáng cả thảm đỏ Cannes 2026. Đáng nói hơn, ngay cả dưới ống kính hung thần của Getty Images, sắc đẹp của mỹ nhân người Hungary vẫn chỉ có thể được miêu tả bằng 2 từ "tuyệt mỹ". Còn về Dylan Sprouse, nam tài tử khiến người xem chỉ biết nói đây đúng là một quý ông đích thực.

Khán giả để lại nhiều lợi khen ngợi và chúc phúc cho cặp đôi Barbara Palvin - Dylan Sprouse.

Cả hai quá đỗi đẹp đôi khi sánh bước cùng nhau trên thảm đỏ LHP Cannes 2026.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ để lại những bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ với cặp đôi, cũng là lời chúc mừng cho hạnh phúc mà họ đang có với nhau:

- Thề, tui hạnh phúc lây.

- Cô ấy xinh đẹp thật sự.

- Tôi đang khóc!!!! Tôi đã xem một video vài năm trước, cô ấy nói rằng không chắc mình có con hay không. Giờ thì cô ấy đã mang thai rồi. Đó là lý do tại sao Dylan lại bảo vệ cô ấy đến vậy.

- Một quý cô và một quý ông.

- Cô ấy thật xinh đẹp. Và anh ấy thì rất chiều chuộng cô ấy. Tôi thích điều đó.

- Anh ấy đúng là một quý ông đích thực! Tôi rất thích nhìn những khoảnh khắc họ ở bên nhau. Một cặp đôi tuyệt vời.

Nói thêm về Barbara Palvin, cô sinh năm 1993 và là một người mẫu kiêm nữ diễn viên người Hungary. Trong vai trò người mẫu, Barbara Palvin được biết đến với tư cách một trong những nữ thần của Victoria's Secret. Còn ở vai trò diễn viên, mỹ nhân 33 tuổi từng góp mặt ở các bộ phim The Chaos Bruv Club!, Serpentine, The Making of SI Swimsuit 2018, Tyger Tyger và Hercules: The Thracian Wars. Trong số này, có lẽ Hercules: The Thracian Wars là bộ phim nổi tiếng nhất mà Barbara Palvin từng tham gia. Cô đảm nhận vai Antimache, hoàng hậu của thành Thebes.

nguồn: Getty Images