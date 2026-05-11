Tình yêu và khát khao lứa đôi không bao giờ có giới hạn tuổi tác. Với nhiều phụ nữ trung niên, việc tìm lại cảm giác được nâng niu sau nhiều năm lẻ bóng giống như một cơn mưa rào tưới mát tâm hồn, giúp họ hồi sinh những xúc cảm tưởng chừng đã ngủ quên. Tuy nhiên, khi trái tim đã sẵn sàng để bắt đầu lại "chuyện ấy", thì cơ thể có thể cần một nhịp nghỉ để thích nghi.

Câu chuyện của bà B ở Nhật Bản là minh chứng rằng nhu cầu tình cảm ở tuổi xế chiều vẫn luôn chính đáng, nhưng cần được thấu hiểu bằng kiến thức y khoa để niềm vui không bị ngắt quãng bởi những sự cố đáng tiếc.

Người phụ nữ vào thẳng phòng cấp cứu vì khi làm "chuyện ấy" sau 10 năm

Bà B năm nay 58 tuổi, (Aichi, Nhật Bản), đang là chủ một doanh nghiệp may mặc. Bà đã dành trọn 10 năm sống độc thân để vun vén cho sự nghiệp sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mãi đến gần đây, bà mới mở lòng và tìm thấy một người bạn đời khác.

Đêm định mệnh đó, khi cả hai quyết định thực hiện "chuyện ấy" lần đầu tiên sau 10 năm bà không phát sinh quan hệ, sự cố kinh hoàng đã xảy ra ngay lúc tình cảm đang thăng hoa.

Ảnh minh họa

Thay vì những xúc cảm ngọt ngào, bà B bất ngờ bị chảy máu không kiểm soát kèm theo những cơn đau đớn dữ dội. Ngay lập tức, bà được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn vì mất máu.

Các bác sĩ phát hiện một vết rách sâu bên trong âm đạo gây xuất huyết nghiêm trọng, buộc phải phẫu thuật khâu cầm máu khẩn cấp. Sau tai nạn hy hữu này, bà B đã tìm đến Phòng khám Phụ nữ Ninomiya (Osaka, Nhật Bản) để nhận tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia.

Tại đây, bác sĩ Noriko Ninomiya xác định bà B mắc hội chứng tiết niệu sinh dục liên quan đến mãn kinh (GSM). Đây là tình trạng phổ biến khi nồng độ hormone estrogen sụt giảm mạnh, khiến vùng kín trở nên mỏng manh và dễ tổn thương khi thực hiện "chuyện ấy".

Bác sĩ Noriko Ninomiya phân tích sâu về cơ chế dẫn đến tai nạn của bà B như sau:

- Sự thiếu hụt hormone suốt một thập kỷ khiến lớp niêm mạc âm đạo vốn đàn hồi nay trở nên khô và xơ hóa, không còn khả năng thích nghi với các tác động cơ học.

- Việc bỏ bê "chuyện ấy" quá lâu khiến các mô không được duy trì độ dẻo dai, dẫn đến tình trạng teo hẹp và mất đi sức bền cần thiết.

- Khi có hoạt động tình dục trở lại một cách đột ngột, các mô liên kết vốn đã kém linh hoạt không kịp giãn nở, dẫn đến những tổn thương thực thể nghiêm trọng ngay trên giường bệnh.

Bác sĩ Noriko Ninomiya đã dùng một hình ảnh ví von đầy ám ảnh: "Âm đạo của phụ nữ trẻ có tính đàn hồi cao, nhưng khi tuổi tác ập đến mà không có sự chăm sóc, nó sẽ giống như một sợi dây cao su cũ bị bỏ quên. Nếu bạn cố kéo giãn nó đột ngột hoặc quá mạnh khi làm "chuyện ấy", nó sẽ đứt rách thay vì co giãn tự nhiên".

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, hội chứng GSM còn gây ra những hệ lụy về đường tiết niệu mà phụ nữ thường lầm tưởng với các bệnh lý thông thường:

- Viêm bàng quang tái diễn nhiều lần mặc dù kết quả xét nghiệm không có vi khuẩn.

- Cảm giác tiểu dắt, tiểu không hết bãi khiến đời sống sinh hoạt bị đảo lộn và gây tâm lý e ngại.

- Những cơn đau rát âm ỉ khiến phụ nữ nảy sinh tâm lý sợ hãi, thậm chí xa lánh "chuyện ấy".

5 lưu ý quan trọng để "chuyện ấy" an toàn ở tuổi trung niên

Sự việc của bà B là bài học quý giá về việc lắng nghe cơ thể. Bác sĩ Noriko Ninomiya nhấn mạnh, phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể tận hưởng đời sống viên mãn nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cập nhật kiến thức. Chưa kể, "chuyện ấy" sau mãn kinh cũng mang lại không ít lợi ích sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần cho cả hai giới nếu biết điều độ.

Qua trường hợp của bà B, bác sĩ Noriko Ninomiya cũng đưa ra một số khuyến nghị để "chuyện ấy" thăng hoa hơn, an toàn hơn với phụ nữ trung niên, nhất là những người lâu ngày không quan hệ:

- Thăm khám phụ khoa định kỳ để đánh giá độ dày niêm mạc: Cần hiểu rõ tình trạng lão hóa của vùng kín để bác sĩ có những can thiệp kịp thời trước khi bạn quyết định nối lại "chuyện ấy".

Ảnh minh họa

- Bổ sung độ ẩm và hỗ trợ hormone theo chỉ dẫn chuyên khoa: Sử dụng các loại kem bôi hoặc thuốc hỗ trợ sẽ giúp phục hồi cấu trúc mô từ bên trong, giúp vùng kín sẵn sàng hơn.

- Sử dụng chất bôi trơn đúng cách và đủ liều lượng: Chất bôi trơn giúp giảm ma sát bề mặt nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự đàn hồi tự nhiên của các mô đã bị xơ cứng.

- Ưu tiên nhịp độ nhẹ nhàng và lắng nghe phản ứng cơ thể: Trong những lần đầu thực hiện "chuyện ấy" sau thời gian dài, sự chậm rãi là yếu tố sống còn để tránh các tổn thương thực thể đột ngột.

- Điều trị dứt điểm các dấu hiệu bất thường đường tiết niệu: Chăm sóc sức khỏe vùng kín toàn diện giúp bạn tự tin và thoải mái hơn, loại bỏ những rào cản tâm lý khi tiếp cận "chuyện ấy".