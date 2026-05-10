Tại sao có những người ăn bao nhiêu cũng không béo, trong khi số khác lại luôn vật lộn trong cái vòng lẩn quẩn của việc giảm cân? Bác sĩ Asahara Tetsuko, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Kyoto (Nhật Bản), là một chuyên gia về vấn đề béo phì và kiểm soát cân nặng. Bà từng xuất bản nhiều sách về giảm cân và giúp hơn 3.000 bệnh nhân béo phì giảm béo thành công.

Trong chương trình "Lớp học được yêu thích nhất thế giới", bà đã giải thích 7 sự khác biệt trong thói quen sinh hoạt giữa người gầy và người béo. Hóa ra, chỉ một câu nói hay hành động nhỏ cũng đủ tạo nên thay đổi lớn; thực hiện một việc ngay sau khi thức dậy có thể giúp bạn xây dựng "cơ địa dễ gầy"!

Tâm lý cũng ảnh hưởng đến cân nặng

Chuyên gia béo phì hàng đầu Nhật Bản, bác sĩ Asahara Tetsuko, chỉ ra rằng chìa khóa nằm ở việc điều chỉnh "đồng hồ sinh học và gen chuyển hóa". Nghiên cứu giảm cân mới nhất năm 2026 nhấn mạnh rằng gen "BMAL1" trong cơ thể chúng ta chịu trách nhiệm lưu trữ chất béo. Nếu hàm lượng này quá cao, cơ thể sẽ rơi vào "chế độ hút mỡ". Đáng ngạc nhiên, vũ khí mạnh nhất để ức chế gen này chính là "ánh sáng ban mai". Chỉ cần mở rèm đón nắng từ 6 đến 7 giờ sáng, bạn có thể kích hoạt "công tắc giảm cân" cho cả ngày.

Ngoài ra, tố chất tâm lý cũng ảnh hưởng đến cân nặng. Những người thường xuyên nói "sao cũng được" thường thiếu kế hoạch ăn uống và dễ rơi vào tình trạng ăn uống vô độ. Ngay cả "mức độ vệ sinh của lưỡi" cũng quyết định việc bạn có xu hướng nạp thực phẩm đậm vị, cao calo hay không thông qua việc ảnh hưởng đến độ nhạy của vị giác.

Từ việc uống hai cốc nước trước bữa ăn để tăng trao đổi chất, đến các nghi thức trước khi ăn để ngăn ngừa tiết quá nhiều insulin, những hành động nhỏ này tích tụ lại sẽ mang lại hiệu quả vượt xa việc nhịn ăn khắc nghiệt trong ngắn hạn.

1. Trước bữa ăn không nói "Con xin phép ăn/Tôi ăn đây"

Những người có thói quen không xin phép hay mời mọi người trước và sau khi ăn thường dễ béo hơn. Nghiên cứu cho thấy thói quen ăn uống của những người này khá tùy tiện, thời gian ăn trung bình mỗi ngày dài hơn và lượng thực phẩm tiêu thụ cũng nhiều hơn.

Do thời gian ăn kéo dài, insulin (hormone chuyển hóa đường thành chất béo) sẽ tiết ra quá mức, khiến cơ thể tích tụ nhiều mỡ hơn, từ đó hình thành cơ địa dễ béo.

2. Câu cửa miệng là "Sao cũng được"

Khi được hỏi "Hôm nay muốn ăn gì?", bạn trả lời thế nào? Những người thường đáp "sao cũng được" dễ bị béo vì họ không cân nhắc mình thực sự muốn ăn gì, dẫn đến xu hướng ăn uống thiếu kiểm soát. Ngược lại, người suy nghĩ kỹ về bữa ăn thường có kế hoạch ăn uống rõ ràng, thiên về nạp đủ dinh dưỡng và không để bản thân ăn uống vô độ.

3. Thiếu ngủ

Đại học Leeds (Anh) từng điều tra mối quan hệ giữa béo phì và thời gian ngủ. So sánh người ngủ trung bình 6 tiếng với người ngủ 9 tiếng mỗi ngày, kết quả cho thấy nhóm ngủ 6 tiếng có vòng eo to hơn 3cm! Tuy nhiên, không phải ngủ càng nhiều càng tốt.

Ngủ quá mức làm chậm quá trình trao đổi chất, cũng dễ dẫn đến béo phì. Thời gian ngủ lý tưởng nhất là 7 đến 9 tiếng.

4. Không mở rèm ngay sau khi thức dậy

Cơ thể người có gen "BMAL1" giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học và tích trữ chất béo. Nếu gen này tăng sinh mạnh mẽ, bạn sẽ dễ béo, và thứ ức chế nó chính là ánh sáng mặt trời! Ánh nắng buổi sáng giúp kiểm soát hàm lượng BMAL1 trong ngày.

Bác sĩ khuyên bạn nên mở rèm đón nắng ngay khi ngủ dậy, hiệu quả nhất là khoảng từ 6 đến 7 giờ sáng.

5. Không vệ sinh lưỡi

Trên lưỡi có các tổ chức cảm nhận vị giác gọi là "vị giác quan" (vị giác). Nếu vệ sinh lưỡi kém, độ nhạy của vị giác sẽ bị ảnh hưởng, khiến bạn có xu hướng chọn những món ăn có hương vị cực đậm, dẫn đến càng ăn càng béo! Bác sĩ khuyên nên vệ sinh lưỡi khi đánh răng, nhưng lưu ý không dùng bàn chải đánh răng thông thường vì dễ gây tổn thương, hãy mua bàn chải cạo lưỡi chuyên dụng.

6. Không uống nước trước bữa ăn

Đại học Virginia Tech từng nghiên cứu trên hai nhóm người: một nhóm uống 2 cốc nước trước khi ăn và một nhóm ăn trực tiếp. Kết quả là nhóm uống nước trước bữa ăn đã giảm trung bình được 7kg sau một khoảng thời gian!

Uống nước trước khi ăn giúp trao đổi chất tốt hơn, tạo cơ địa dễ gầy. Nhiều người sợ phù nề mà không dám uống nước, thực tế điều này gây hại cho cơ thể. Bác sĩ khuyên nên uống 1 cốc nước sau mỗi 1-2 tiếng.

7. Những người ăn quá nhanh

Ăn nhanh đồng nghĩa với việc số lần nhai ít, các cơ quan cảm biến trong não không kịp phản ứng để truyền tín hiệu "no", dẫn đến việc bạn nạp vào cơ thể nhiều thức ăn hơn mức cần thiết.

Thực tế, chỉ cần cải thiện những thói quen sinh hoạt trên, bạn không chỉ có thể sở hữu cơ địa dễ gầy mà còn có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Hãy thử ngay nhé!