10 mỹ nhân có gu thời trang đẹp nhất phim Hàn: Mặc bộ nào sang bộ đó còn bóc mẽ nhân vật đỉnh thôi rồi

Trong làng phim Hàn, bên cạnh diễn xuất xuất sắc, gu thời trang của các nữ diễn viên luôn là điểm nhấn khiến khán giả bàn tán không ngớt. Từ những bộ cánh sang chảnh trên thảm đỏ đến tủ đồ trong phim, nhiều sao nữ chứng minh rằng họ không chỉ đẹp mà còn mặc gì cũng chuẩn phong cách. Dưới đây là 10 mỹ nhân mặc đẹp nhất phim Hàn gần đây theo trang Daum thống kê, mỗi người một style nhưng đều khó ai bì kịp.

1. IU (Hotel Del Luna)

Trong Hotel Del Luna, IU hóa thân thành Man Wol - nữ chủ khách sạn giàu có với phong cách thời trang vừa lộng lẫy vừa trẻ trung. Tủ đồ của cô bao gồm nhiều màu sắc tươi sáng, mũ, váy và phụ kiện được phối cực kỳ tinh tế. Vì nhân vật đã tồn tại qua nhiều thời đại, IU khéo léo kết hợp giữa phong cách hiện đại và cổ điển, tạo ra hình ảnh vừa sang trọng vừa độc đáo. Mỗi bộ cánh đều khiến Man Wol vừa quyền lực vừa gần gũi, đồng thời phản ánh tính cách phức tạp và nhất là sở thích tiêu xài hoang phí của nhân vật.

2. Kim Ji Won (Queen of Tears)

Queen of Tears không chỉ gây sốt vì cốt truyện mà còn vì thời trang. Kim Ji Won vào vai tiểu thư nhà tài phiệt, từ cử chỉ, đi đứng đến kiểu tóc đều toát lên sự hoàn hảo. Những bộ trang phục cô mặc toàn hàng hiệu từ Chanel, Valentino, Alexander McQueen hay Balmain, thể hiện quyền lực và khí chất sang chảnh của nhân vật. Không chỉ đẹp, style của Kim Ji Won còn tạo cảm giác “chạm vào là thấy tiền”, mỗi outfit đều giúp nhân vật Hong Hae In toát lên thần thái nữ quyền và xa hoa đúng chuẩn tiểu thư tập đoàn.

3. Son Ye Jin (Hạ Cánh Nơi Anh)

Son Ye Jin trong Hạ Cánh Nơi Anh mang đến hai phong cách rõ rệt theo hành trình nhân vật. Khi ở Hàn Quốc, cô là tài phiệt với những bộ cánh đắt đỏ, thiết kế riêng, sang trọng và sành điệu thể hiện quyền lực của nhân vật. Khi lưu lạc sang Triều Tiên, trang phục giản dị hơn nhưng vẫn giữ được phong cách tinh tế nhờ cách phối màu và họa tiết thông minh. Khán giả yêu thích cách nhân vật của Son Ye Jin dù thay đổi môi trường vẫn giữ được khí chất thanh lịch và quyền lực, chứng tỏ đẳng cấp của mình.

4. Seo Ye Ji (Điên Thì Có Sao)

Trong Điên Thì Có Sao, Seo Ye Ji hóa thân thành Ko Mun Young, một cô gái ủ rũ nhưng nổi loạn, và trang phục chính là công cụ kể chuyện. Cô thường diện những bộ đồ đơn sắc nhưng kiểu dáng cầu kỳ, đôi khi hơi lộng lẫy để “che chắn” nội tâm đầy tổn thương. Trang phục của Seo Ye Ji giúp khán giả nhận ra sự phức tạp trong tính cách nhân vật: vừa mong manh, vừa kiêu hãnh, vừa muốn giấu đi những nỗi đau bên trong. Mỗi outfit đều vừa đẹp vừa có câu chuyện riêng, khiến style của cô trở thành thương hiệu riêng.

5. Suzy (Doona!)

Trong Doona!, Suzy vào vai một nữ thần tượng đã giải nghệ nhưng vẫn giữ phong cách sành điệu và trẻ trung. Cô thường diện cardigan dáng lửng, áo khoác tweed, váy denim hay váy hoa nhí, tạo cảm giác thời thượng và khác biệt hoàn toàn với những nhân vật khác - là các sinh viên bình thường. Điểm nhấn của Suzy còn nằm ở cách phối phụ kiện, từ khuyên tai, dây chuyền đến mũ, tất cả đều khiến set đồ thêm nổi bật, yêu kiều. Nhờ bộ phim, khán giả có thể học được nhiều mẹo mix & match đơn giản mà vẫn sang chảnh từ Suzy.

6. Kim Yoo Jung (My Demon)

Kim Yoo Jung trong My Demon hóa thân thành Do Do Hee - cô út nhà tài phiệt, nổi tiếng với biệt danh “IU của mảng tráng miệng” hay “Yêu nữ mặc Hermès”. Từ đầu đến cuối phim, cô chưa từng mặc trùng bộ nào, mỗi outfit đều đến từ thương hiệu cao cấp, tôn lên vẻ quyền quý nhưng vẫn trẻ trung, tinh tế. Trang phục của Kim Yoo Jung vừa phản ánh sự giàu có vừa nhấn mạnh nội tâm phức tạp của nhân vật, một cô gái lấp lánh bên ngoài nhưng tâm hồn đầy sóng gió.

7. Park Min Young (Marry My Husband)

Park Min Young có màn biến hóa ấn tượng trong Marry My Husband. Từ quý cô giản dị, cô trở nên sang chảnh và nổi bật với tủ đồ đa dạng, mỗi bộ đều khác nhau. Sự thay đổi trang phục phản ánh biến động tâm lý, quá trình trưởng thành và trả thù của nhân vật. Style của Park Min Young vừa hiện đại, vừa thanh lịch, lại vừa hợp mốt, khiến khán giả phải ghi nhớ từng outfit của cô trên màn ảnh.

8. Lee Ji Ah (Penthouse)

Lee Ji Ah là biểu tượng của sự thanh lịch với vai Su Ryeon trong Penthouse. Cô yêu thích những chiếc váy bồng bềnh, áo khoác trang nhã, toát lên vẻ diễm lệ nhưng không kém phần quyền lực. Style của Lee Ji Ah mang hơi hướng cổ điển nhưng không lỗi thời, mỗi bộ trang phục đều thể hiện đẳng cấp của một phu nhân nhà giàu, khiến cô trở thành hình mẫu mặc đẹp được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

9. Kim So Yeon (Penthouse)

Cũng trong Penthouse, Kim So Yeon nổi bật với phong cách khác biệt, dữ dội và quyến rũ hơn Lee Ji Ah. Cô mang đến những outfit sang trọng, gợi cảm, vừa quyền lực vừa gây choáng ngợp. Style của Kim So Yeon đúng với tính cách nhân vật: tinh tế nhưng đầy toan tính, khiến khán giả vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng. Ai học theo cô đều dễ “nâng cấp” phong cách, từ đơn giản thành sang trọng chỉ trong vài chiêu phối đồ.

10. Yoona (Khách Sạn Vương Giả)

Yoona trong Khách Sạn Vương Giả ghi điểm với nhan sắc thanh thoát và thời trang chuẩn quý cô. Cô thường diện áo khoác tweed, blazer hay áo khoác dáng dài, tất cả đều chuẩn xu hướng và cực kỳ thanh lịch. Style của Yoona vừa tôn nhan sắc vừa thể hiện thần thái dịu dàng, khiến cô xây dựng hoàn hảo hình ảnh một nữ nhân viên trẻ trung, có gu, không giàu có nhưng luôn nổi bật theo cách riêng của mình.