Trong số các phim Hàn đang chiếu ở thời điểm hiện tại, My Troublesome Star (tựa Việt: Ngôi Sao Rắc Rối Của Tôi) là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Tác phẩm này mới ra mắt và đang có thành tích ổn áp. Phim khởi đầu với rating 1,3% ở tập đầu tiên trên đài ENA, sau đó tăng 146% ở tập thứ 2.

Nhan sắc của Jang Da Ah là điểm sáng của My Troublesome Star.

Nội dung phim My Troublesome Star xoay quanh câu chuyện của 2 nhân vật chính là Im Se Ra và Dokgo Cheol. Im Se Ra từng là một ngôi sao xinh đẹp, nổi tiếng, thế nhưng một sự cố xảy ra khiến mọi thứ bị chững lại suốt 25 năm. Giờ đây, cô muốn bản thân có một màn comeback.

Nữ chính Im Se Ra từng là một ngôi sao hàng đầu...

... còn đây là cô của 25 năm sau khi sự nghiệp không phát triển như ý muốn vì một sự cố.

Trong khi đó, Dokgo Cheol là một người đàn ông từng tự hứa sẽ kết hôn trước tuổi 40, nhưng rồi dần đánh mất động lực và đam mê theo thời gian. Anh là một người lãng mạn luôn mơ về tình yêu cuồng nhiệt. Thế rồi, Dokgo Cheol gặp được Im Se Ra và họ bắt đầu một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Song Seung Hun đảm nhận vai nam chính Dokgo Cheol.

Đảm nhận vai Dokgo Cheol là tài tử nổi tiếng Song Seung Hun. Trong khi đó, vai Im Se Ra được Uhm Jung Hwa thể hiện. Cả hai đã mang đến diễn xuất ấn tượng, tạo phản ứng hóa học tuyệt vời.

Đáng chú ý, nhân vật Im Se Ra hồi trẻ được khắc họ với Jang Da Ah, mỹ nhân trẻ đang lên của màn ảnh Hàn Quốc. Cô từng chỉ được nhớ đến là chị gái của "công chúa K-pop" Jang Won Young mà thôi. Tuy nhiên bằng nhan sắc lộng lẫy như thể trời sinh làm minh tinh, Jang Da Ah đang từng bước để lại dấu ấn của riêng mình trong lòng khán giả.

Bình luận của netizen về bộ phim My Troublesome Star:

- Trời ơi công nhận Jang Da Ah dáng đẹp thật luôn ấy. Chân với tay dài và còn thon thả trắng trẻo nữa chứ. Đặc biệt là khí chất ngời ngời luôn.

- Nữ chính phim nào cũng hay với hài, haha.

- Ôi phim dễ thương điên lên được.

- Coi từ đầu tới cuối còn tưởng anh Shi Yoon, tới lúc đọc bình luận mới biết là bạn Lee Min Jae, giống thế ạ. Phim dễ thương, nhạc hay. Jang Da Ah trang điểm vibe ngày xưa nhìn đẹp quá đi. Phải gọi là thăng hạng tuyệt trần so với Pyramid.

- Hay điên hay khùng.

- Ê phim hay thật sự, không ngờ luôn đó.