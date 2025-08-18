Nữ chính phim Hàn hot nhất lúc này: Trắng xinh như cục bông, style sành điệu không cần cố

Trong số các phim Hàn Quốc đang lên sóng gần đây, Beyond the Bar là bộ phim được quan tâm nhất nhờ nội dung về giới luật sư rất thú vị, đồng thời sở hữu dàn diễn viên "chất hơn nước cất". Nếu như nam chính Lee Jin Wook sở hữu vẻ đẹp nam tính, phong trần nhưng vẫn toát lên thần thái của một quý ông đích thực thì nữ chính Jung Chae Yeon gây sốt bởi nhan sắc ngọt ngào, tươi sáng.

Ngoài đời, nữ diễn viên sinh năm 1997 không "đóng bộ" với những item công sở như trên phim. Thay vào đó, cô biến hóa style linh hoạt, bộ nào cũng toát lên vẻ ngọt ngào, trẻ trung dù toàn được kết hợp từ những món thời trang quen thuộc, đơn giản.

Áo thun

Áo thun được coi là bảo chứng cho vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Chị em có thể mặc item này từ hè sang thu. Thay vì giới hạn phong cách với những mẫu áo thun trơn màu, Jung Chae Yeon yêu thích áo in chữ hoặc áo họa tiết đồ họa bắt mắt hơn. Các phiên bản áo thun này giúp người mặc có được vẻ ngoài nổi bần bật, nhưng vẫn hợp mốt, không lo diện mạo trở nên sến sẩm.

Để tạo nên những set áo thun đẹp mắt và hài hòa, Jung Chae Yeon kết hợp item này cùng quần jeans hoặc quần nỉ khỏe khoắn. Công thức nữ tính, dịu dàng hơn là áo thun kết hợp với chân váy, hai item này tưởng không hợp mà hợp không tưởng.

Áo trắng

Một trong những chìa khóa mặc đẹp của Jung Chae Yeon chính là áo trắng. Cô biến hóa với áo sơ mi trắng, áo blouse đậm chất nữ tính hay áo tank top phóng khoáng. Đặc trưng của áo trắng là sự trẻ trung xen lẫn nét nữ tính. Ngoài ra, kiểu áo này còn giúp người mặc dễ dàng ghi điểm tinh tế, thanh lịch.

Cách phối đồ với áo trắng của Jung Chae Yeon không quá cầu kỳ. Chỉ cần kết hợp áo trắng cùng quần denim đen, quần ống suông màu be hay quần trắng, Jung Chae Yeon đã có vẻ ngoài sành điệu không cần cố.

Áo blazer

Không bao giờ là thừa khi chị em ghim các công thức diện áo blazer. Bởi lẽ, khi bước sang mùa lạnh, áo blazer lập tức trở thành món thời trang thiết yếu nhất. Chị em có thể tham khảo 2 cách biến hóa quen thuộc nhưng không kém phần cuốn hút từ Jung Chae Yeon.

Cô kết hợp áo blazer màu be, kiểu dáng cơ bản với áo thun màu xám và quần jeans xanh, từ đó có được vẻ ngoài trẻ trung tuyệt đối. Công thức trang nhã hơn là áo blazer dáng lửng kết hợp cùng áo xuyệt tông và quần âu đứng dáng. Bộ cánh này không chỉ thanh lịch mà còn toát lên nét "cool ngầu".

Váy dài

Style của Jung Chae Yeon khá cá tính nhưng cô cũng không thể bỏ qua item dịu dàng như là váy liền. Bên cạnh váy liền trơn màu trung tính trang nhã, sang trọng, Jung Chae Yeon còn thường xuyên làm mới style với váy họa tiết.

Những mẫu váy họa tiết hoa với phối màu tươi tắn giúp vẻ ngoài của Jung Chae Yeon trở nên rạng rỡ hơn. Bên cạnh đó, Jung Chae Yeon vẫn ghi điểm tinh tế, sang xịn mịn nhờ cách chọn váy họa tiết khéo léo.

Ảnh: Sưu tầm