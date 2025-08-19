Ngay từ khi công bố, Our Golden Days đã được giới thiệu là dự án “át chủ bài” của KBS trong khung phim cuối tuần. Bởi phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Kim Hyung Suk và biên kịch So Hyun Kyung - cặp đôi từng làm nên kỳ tích với My Golden Life, bộ phim đạt tới 45,1% rating và trở thành hiện tượng truyền hình quốc dân. Chính vì vậy, ekip sản xuất Our Golden Days từng tuyên bố tham vọng đạt mốc 30% người xem, nối tiếp truyền thống vàng son của KBS cuối tuần. Nhưng chỉ sau 4 tập đầu tiên, tham vọng này đã vỡ vụn.

Tập 1 phát sóng với mức rating 13,9%, lập kỷ lục buồn khi trở thành bộ phim cuối tuần của KBS có màn khởi động thấp nhất trong lịch sử. Tập 2 không khá khẩm hơn, và đến tập 3, con số tiếp tục rơi xuống 12,6%, chạm đáy kỷ lục mới. Sang tập 4, phim có nhích nhẹ lên 13,8%, nhưng việc con số này có thể duy trì hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Với dòng phim cuối tuần vốn có lợi thế kéo dài hơn 50 tập và thường càng về sau càng tăng nhiệt, tình trạng tụt rating liên tục ngay giai đoạn đầu tiên thật sự là một tín hiệu đáng báo động.

Poster phim Our Golden Days

Nội dung phim xoay quanh Lee Ji Hyeok (Jung Il Woo) - người đàn ông thành công trong công việc lẫn tình yêu, bề ngoài lạnh lùng nhưng không thiếu sự hài hước. Khi rơi vào bước ngoặt tăm tối nhất của đời mình, anh dần tìm lại ý nghĩa thật sự của hạnh phúc bên cạnh Ji Eun O (Jung In Sun), cô gái tươi sáng, tràn đầy đam mê và nghị lực, cùng người bạn thân Park Seong Jae (Yoon Hyun Min) - chàng trai nhà giàu lịch thiệp nhưng cô đơn.

Theo như giới thiệu thì đây là một câu chuyện đậm màu melodrama với đủ yếu tố tình yêu - tình bạn - vượt khó, hoàn toàn có tiềm năng trở thành cú hit nối tiếp truyền thống của KBS. Thế nhưng, điều khiến khán giả thất vọng chính là cách triển khai rời rạc và nhạt nhẽo. Các nhân vật được giới thiệu hoành tráng nhưng khi vào mạch phim lại thiếu sức nặng, thiếu chiều sâu. Nhiều phân đoạn kịch tính được xử lý hời hợt, thiếu cao trào, khiến người xem không cảm nhận được sự xúc động như mong đợi. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng Our Golden Days chẳng khác gì một món ăn xào lại của những melodrama mười năm trước, không mang đến bất kỳ làn gió mới nào.

Trên các diễn đàn, không ít khán giả bức xúc: “Phim ‘rước đó còn hấp dẫn, phim này thì hoàn toàn nhạt nhẽo”, “Tính cách nhân vật khó hiểu và xa rời thực tế”, “Xem mà chẳng thấy đồng cảm, càng xem càng muốn bỏ”. Việc rating thấp kỷ lục vì thế cũng được nhiều người cho là “hoàn toàn xứng đáng, chẳng oan chút nào”.

Tuy nhiên, trong một kịch bản đầy sạn và thiếu sức hút, vẫn có một điểm sáng đáng chú ý, đó là nam chính Jung Il Woo. Nam diễn viên gần như gánh cả bộ phim bằng lối diễn xuất chắc tay, khắc họa được một Lee Ji Hyeok lạnh lùng nhưng không khô cứng, đôi khi pha chút dí dỏm để tạo màu sắc. Jung Il Woo cũng cho thấy khả năng biểu cảm nội tâm sâu lắng, nhất là ở những cảnh nhân vật rơi xuống đáy cuộc đời. Và dĩ nhiên, ngoại hình nam thần, vóc dáng lịch lãm, gương mặt điển trai của anh khiến nhiều khán giả thừa nhận rằng “nếu không có Jung Il Woo, Our Golden Days còn dễ bị bỏ quên hơn nữa”.

Jung Il Woo là điểm sáng hiếm hoi của phim

Tương lai của Our Golden Days vẫn còn dài với hàng chục tập phía trước. Tuy nhiên, nếu biên kịch và đạo diễn không nhanh chóng cứu vớt bằng những bước ngoặt thực sự hấp dẫn, tác phẩm nhiều khả năng sẽ chỉ được nhớ đến như một nỗi ê chề khó quên trong lịch sử phim cuối tuần KBS.