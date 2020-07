10 loại thực phẩm có lượng nước cao mà lượng calo lại thấp, chị em thoải mái ăn mùa hè vừa đẹp da lại không lo tăng cân

Hầu hết mọi người đều đã biết tầm quan trọng của việc giữ nước đối với sức khỏe. Nước điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, ngăn ngừa nhiễm trùng và đảm bảo các cơ quan hoạt động hiệu quả. Hơn nữa, bổ sung đủ chất lỏng cũng có lợi cho tâm trạng, sức khỏe não bộ, làm đẹp làn da và chất lượng giấc ngủ.

Dawn Jackson Blatner, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả của cuốn sách Chế độ ăn kiêng Flexitarian kiêm người sáng lập trang mạng tư vấn sức khỏe Nutrition WOW cho biết, 20% lượng nước cơ thể hấp thụ đến từ thực phẩm. Không chỉ giúp giữ nước, chúng còn cung cấp rất nhiều dinh dưỡng thiết yếu khác.

Các loại thực phẩm tươi, đặc biệt là rau xanh, thường chứa nhiều nước. Hơn nữa, theo chuyên gia Blatner, thực phẩm chứa nhiều nước sẽ giúp bạn cảm thấy no hơn thực phẩm khô do sở hữu khối lượng lớn. Khi đi vào thành dạ dày, chúng sẽ gửi tín hiệu báo no lên não.

Dưới đây là tổng hợp một số loại thực phẩm có lượng calo thấp mà lại bổ sung nước cho cơ thể.

Xà lách

Nhìn chung, các loại rau xà lách là một nguồn cung cấp nước, vitamin và khoáng chất dồi dào.

Xà lách có thể bổ sung rất nhiều nước và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Một bát loại thực phẩm này cung cấp 14% vitamin K cần thiết mỗi ngày. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), đây là chất rất quan trọng đối với sức khỏe xương, giúp đông máu và tham gia vào quá trình hoạt động của các bộ phận khác trên cơ thể. Trên thực tế, những người có thói quen tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin K thường sở hữu xương chắc khỏe và ít bị gãy xương hơn so với người khác.

Cần tây

Loại rau này không chỉ là lựa chọn tuyệt vời để giữ nước mà còn cung cấp rất ít calo. Chỉ với vài cọng cần tây, bạn có thể hấp thụ 20% lượng vitamin K cần thiết mỗi ngày kèm theo kali, vitamin B, các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác.

Không ít người coi nước ép cần tây như một thức uống thể thao tự nhiên chứa nhiều chất điện giải như natri, kali, magie và canxi.

Hơn nữa, loại rau này cũng đem lại lợi ích cho răng. Theo nghiên cứu tại Đại học Nha khoa Chicago, nhai cần tây giúp làm sạch răng và tạo ra nước bọt trung hòa lượng axit còn sót lại sau khi tiêu thụ thực phẩm.

Cải chíp

Các loại rau họ cải như cải chíp có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Một bát cải chíp cung cấp 35% vitamin C cơ thể cần hấp thụ mỗi ngày. Đây cũng là một nguồn bổ sung vitamin A và K dồi dào. Giống như những loại thực phẩm trên, cải chíp có hàm lượng calo thấp, 9 calo mỗi bát.

Chuyên gia Blatner cho biết, súp lơ xanh, cải xoăn và loại rau này là một trong những nhóm thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nhất. Ngoài các vitamin A, vitamin C và chất chống oxy hóa, cải chíp còn chứa canxi, magie để tạo xương và vitamin K, sắt để tạo máu.

Theo một số nghiên cứu đến từ Trường Dinh dưỡng Friedman trực thuộc Đại học Tufts, các loại rau họ cải như cải chíp có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư phổi, ruột kết và tuyến tiền liệt.

Củ cải

Mọi người có thể dễ dàng đưa củ cải vào món salad để tránh mất nước trong mùa hè. Loại thực phẩm này chứa rất nhiều chất lỏng và một lượng lớn chất chống oxy hóa.

Chuyên gia Blatner đã chỉ ra, củ cải sở hữu một hợp chất mang tên anthocyanin có thể đem lại lợi ích cho sức khỏe tim và liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Chất này cũng thường được tìm thấy trong quả việt quất và dâu tây.

Một nửa bát củ cải thái lát cung cấp 10% lượng vitamin C cần hấp thụ mỗi ngày kèm với các chất thiết yếu khác như kali, đồng và mangan.

Dưa chuột

Vitamin C trong dưa chuột tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và giúp chữa lành vết thương.

Tiêu thụ một quả dưa chuột cũng đủ để bổ sung nước, vitamin, khoáng chất và thậm chí hấp thụ một số protein thiết yếu. Hơn nữa, loại thực phẩm này còn là một nguồn cung cấp vitamin K dồi dào có lợi cho sức khỏe xương.

Erin McNamara, chuyên gia dinh dưỡng tại Viện hàn lâm dinh dưỡng Hoa Kỳ giải thích, vitamin C trong dưa chuột giúp cơ thể bạn hấp thụ sắt khi tiêu thụ các sản phẩm làm từ thực vật.

Cải xoong

Một bát rau cải xoong chỉ chứa 4 calo nhưng lại bổ sung tới 71% vitamin K và 16% vitamin C cơ thể cần hấp thụ mỗi ngày.

Cải xoong là một trong những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa nhất. Trên thực tế, theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Springerplus, loại rau này chứa 14 hợp chất phenolic, hợp chất có nguồn gốc từ thực vật và sở hữu đặc tính chống oxy hóa.

Bí ngòi

Bạn hãy đưa bí ngòi vào danh sách thực phẩm có thể tiêu thụ hàng ngày để giữ nước.

Giống dưa chuột, bí ngòi sở hữu một lượng lớn vitamin K, vitamin C, kali và photpho. Loại thực phẩm này cũng cung cấp nhiều chất xơ và tạo cảm giác no lâu.



Chất xơ đi qua hệ thống tiêu hóa và giúp bình thường hóa nhu động ruột, giảm cholesterol, kiểm soát lượng đường huyết trong máu. Nhìn chung, những thực phẩm chứa nhiều chất xơ như bí ngòi có xu hướng mất nhiều thời gian hơn để cơ thể tiêu hóa.

Các cách chế biến như rang hoặc nấu sẽ làm giảm hàm lượng nước nên mọi người tốt hơn hết nên tiêu thụ chúng khi còn tươi.

Cà chua

Cà chua tươi sở hữu rất nhiều nước. Một quả cỡ trung bình chứa 34% lượng vitamin A cần thiết mỗi ngày. Đây là chất dinh dưỡng quan trọng đối với thị lực, hệ thống miễn dịch và hoạt động của tim, phổi, thận, các cơ quan khác.

Chuyên gia McNamara cho biết: “Mọi người thường không nhận ra cà chua chứa nhiều nước. Chất chống oxy hóa lycopene trong loại thực phẩm này giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào”.

Ớt chuông xanh

Chỉ tiêu thụ một quả ớt chuông xanh cũng đáp ứng được lượng vitamin C cơ thể cần bổ sung mỗi ngày.

Ớt chuông xanh nằm trong nhóm những loại thực phẩm giúp giữ nước. Một quả cung cấp một lượng lớn vitamin C, vitamin B6, hợp chất tham gia vào 100 phản ứng enzim trong quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Hơn nữa, bạn cũng có thể thêm ớt chuông đỏ hoặc thậm chí cả ớt cay vào chế độ ăn để giữ nước. Thực phẩm cay sẽ kích thích cơn khát, từ đó thúc đẩy bạn uống nước nhiều hơn.

Dưa hấu

Đây là loại thực phẩm được không ít người ưa chuộng trong mùa hè. Dưa hấu vừa cung cấp nhiều nước vừa bổ sung chất điện giải cho cơ thể.

Bạn có thể coi nước ép dưa hấu như một loại đồ uống giải khát tuyệt vời. Chúng giúp bổ sung natri, một trong những chất điện giải chủ yếu mất đi do đổ mồ hôi.

Chất điện giải có nhiệm vụ điều chỉnh các cơn co thắt cơ, giữ nước, cân bằng độ pH và kiểm soát hoạt động của hệ thần kinh. Thiếu chất này có thể dẫn tới mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu, mất kiểm soát huyết áp và chuột rút.

Theo Livestrong