Làm dâu, làm vợ vốn đã mang nhiều nỗi niềm, nhưng có lẽ với Công chúa Beatrice - cháu gái của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II, khoảng thời gian này lại càng trở nên chông chênh và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Khi những tàn dư từ vết nhơ bê bối của người cha ruột là cựu Vương tử Andrew chưa kịp lắng xuống, thì người phụ nữ mong manh ấy lại tiếp tục bị bủa vây bởi những lời đồn đoán ác ý về một cuộc hôn nhân đang đứng trên bờ vực thẳm.

Đáng chú ý hơn, theo nguồn tin từ tờ Express, khi đối mặt với truyền thông, thay vì lên tiếng bảo vệ các con, bố chồng của nàng Công chúa lại chọn một cách trả lời đầy lạnh lùng và úp mở. Phía sau cánh cổng cung điện hào nhoáng và những nụ cười trước công chúng, rốt cuộc người phụ nữ này đang phải gồng gánh những áp lực tàn nhẫn đến mức nào?

Phản ứng lạ lùng của người bố chồng: "Tôi có nhiều ý kiến, nhưng đó không phải việc của tôi"

Thời gian gần đây, những lời xì xầm về dấu hiệu rạn nứt trong cuộc hôn nhân của Công chúa Beatrice và doanh nhân Edoardo Mapelli Mozzi bắt đầu râm ran trên các mặt báo. Để tìm kiếm sự thật, truyền thông đã tìm đến ông Alessandro Mapelli Mozzi, 74 tuổi, cha ruột của Edoardo và cũng là một quý tộc người Ý. Thế nhưng, trái với kỳ vọng về một lời phủ nhận đanh thép để dập tắt dư luận, câu trả lời của người bố chồng lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đồn đoán. Chia sẻ với tờ Daily Mail (được Express dẫn lại), ông thẳng thừng tuyên bố: "Tôi có rất nhiều suy nghĩ và ý kiến về chuyện này, nhưng tôi sẽ không nói ra đâu. Đó hoàn toàn không phải là chuyện của tôi, các vị nên đi mà nói chuyện với con trai tôi ấy".

Chính thái độ từ chối bình luận một cách rạch ròi, sòng phẳng và có phần "né tránh" này đã dấy lên vô vàn nghi vấn. Thông thường, trước những tin đồn vô căn cứ về hạnh phúc của con cái, các bậc phụ huynh sẽ nhanh chóng bác bỏ. Sự im lặng đầy ẩn ý của ông Alessandro khiến công chúng không khỏi băn khoăn liệu có thực sự đang có một cơn sóng ngầm đe dọa tổ ấm nhỏ của nàng Công chúa hay không.

Hiện tại, vị quý tộc này đang tận hưởng cuộc sống bình yên, xa lánh chốn phồn hoa đô hội tại vùng Draguignan thanh bình ở miền Nam nước Pháp cùng người bạn đời 64 tuổi, bà Marie Helene Viegas. Những người dân địa phương cho biết họ kiếm sống bằng việc điều hành một công ty cho thuê nhà nghỉ dưỡng ngay tại tư gia. Dù ai cũng biết ông có một cậu con trai làm rể Hoàng gia Anh sống tại London, bản thân ông thỉnh thoảng cũng tự hào nhắc đến điều đó, nhưng tuyệt nhiên chưa một người hàng xóm nào từng thấy vợ chồng Beatrice ghé thăm nơi này. Sự xa cách về mặt địa lý lẫn những lời chia sẻ có phần dửng dưng của người bố chồng dường như càng khắc họa rõ hơn sự đơn độc của Beatrice trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Oằn mình giữa tâm bão từ gia đình ruột thịt

Bi kịch của Beatrice không chỉ dừng lại ở những tin đồn nhà chồng, mà gốc rễ của những tổn thương tột cùng lại xuất phát từ chính gia đình ruột thịt của cô. Kể từ khi những tài liệu mới nhất từ Mỹ liên quan đến đường dây của nhà tài phiệt khét tiếng được công bố, kéo theo cái tên của cựu Vương tử Andrew chìm sâu vào vũng bùn bê bối, Công chúa Beatrice và em gái là Công chúa Eugenie gần như đã chọn cách thu mình lại, biến mất khỏi mọi sự chú ý. Sự vắng mặt mang đầy vẻ ngột ngạt này thể hiện rõ nhất vào dịp Lễ Phục sinh vừa qua, khi toàn bộ các thành viên Hoàng gia cấp cao đều tề tựu đông đủ tại Lâu đài Windsor để tham dự buổi lễ nhà thờ thường niên, thì hai chị em nhà York lại hoàn toàn bặt vô âm tín.

Chuyên gia hoàng gia, đồng thời là Tổng biên tập tạp chí Majesty, bà Ingrid Seward đã bày tỏ sự xót xa sâu sắc trước tình cảnh của nàng Công chúa. Theo bà, Beatrice có lẽ đang phải vật lộn trong những cơn khủng hoảng tâm lý trầm trọng sau chuỗi scandal tồi tệ của cha mẹ. Bà Ingrid chia sẻ với The Sun: "Beatrice luôn là một người con gái vô cùng gần gũi và quấn quýt với cha mình. Việc phải tận mắt chứng kiến sự sụp đổ hình tượng, một cú trượt dài thảm hại của ông ấy chắc chắn đã tàn phá cô ấy từ sâu bên trong". Không chỉ vậy, với bản tính lương thiện và vô cùng nhạy cảm - điều đã được chứng minh qua chuyến thăm thăm cha đẻ đang bị Hoàng gia ghẻ lạnh tại Sandringham gần đây, Beatrice còn phải ôm trong lòng nỗi lo lắng tột độ cho người mẹ của mình, bà Sarah Ferguson, người luôn xem cô là chỗ dựa tinh thần và trút bầu tâm sự. Một cô gái nhạy cảm phải đứng giữa một bên là người cha vướng vòng lao lý dư luận, một bên là người mẹ chông chênh, quả thực là một gánh nặng quá sức chịu đựng.

Sự lựa chọn im lặng để tự chữa lành

Thay vì đối mặt với ống kính truyền thông tò mò tại Windsor, dịp Lễ Phục sinh năm nay, Beatrice được cho là đã dành trọn thời gian bên cạnh người chồng Edoardo và gia đình bên chồng. Có lẽ, giữa cơn bão táp mang tên gia tộc, cô đang cố gắng tìm kiếm một bến đỗ bình yên nhỏ nhoi, nơi cô không phải khoác lên mình chiếc áo choàng Công chúa hoàn hảo. Một nguồn tin thân cận với hai chị em nhà York đã tiết lộ với tờ Mirror về nguyên nhân thực sự đằng sau sự vắng bóng của họ: "Cả Beatrice và Eugenie chỉ đang cố gắng tiếp tục sống cuộc đời của mình một cách bình thường nhất có thể".

Câu nói tưởng chừng như nhẹ bẫng ấy lại chứa đựng cả một sự nỗ lực phi thường. Đối với một người phụ nữ bình thường, việc gia đình mẹ đẻ gặp biến cố đã là một cú sốc lớn, huống hồ là một nhân vật hoàng gia luôn bị hàng triệu ánh mắt soi mói. Ở độ tuổi đáng lẽ phải được viên mãn với tổ ấm riêng, Beatrice lại đang phải chật vật học cách tự chữa lành, đối diện với sự dè dặt từ nhà chồng và gánh vác những tổn thương sâu sắc từ nhà đẻ. Dù sự thật phía sau cuộc hôn nhân của cô và Edoardo có ra sao, thì sự dũng cảm khi chọn cách im lặng, nhẫn nhịn để "tiếp tục sống" của nàng Công chúa giữa vòng xoáy nghiệt ngã này vẫn khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng và thấu cảm.